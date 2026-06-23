アラヤ、吹付中断の基準を可視化。風速計リアルタイムアラートシステムを開発・導入

株式会社アラヤ

AIの技術開発・ソリューション提供を手掛ける株式会社アラヤ（東京都千代田区、代表取締役：金井良太）は、株式会社大林組が京都市内で施工する法面対策工事現場において、作業中断の判断を支援する「風速計リアルタイムアラートシステム」を開発し、導入したことをお知らせします。

本システムは、風速をリアルタイムで計測し、設定した閾値に応じて三色灯（青・黄・赤）で状態を可視化することで、現場における作業継続・中断の判断を直感的に共有できる仕組みです。強風時には警告灯が作動し、モルタル・コンクリート吹付作業における吹付機停止の判断指標として運用されています。

動画：

https://youtu.be/2tpDlheBs1s

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2tpDlheBs1s ]

開発の背景

法面対策工事におけるモルタル・コンクリート吹付作業では、強風により粉塵が飛散しやすく、近隣への影響やクレーム、作業品質の低下、事故リスクの増加が課題となっています。従来は防塵ネットなどの物理的対策が中心でしたが、現場条件や突発的な風の変化に対しては十分とは言えず、作業中断の判断を現場で即時に統一できる仕組みが求められていました。

こうした背景から本現場では、作業中断の目安となる風速をリアルタイムで可視化し、警告を即座に現場全体へ共有することで、吹付機の停止判断を迅速かつ確実に行うことを目的として、本システムが導入されました。

システムの概要

本システムは、風速を常時計測し、あらかじめ設定した閾値に応じて三色灯で現場の状態を可視化します。

青/風速0～5m：通常運転

黄/風速5～9m：注意（作業継続可だが警戒が必要）

赤/風速9m～ ：即時停止（作業中断の判断目安）

数値を確認しなくても、現場の誰もが一目で状況を把握できるため、作業員・オペレーター・監督員間の認識ズレを抑制し、粉塵飛散対策と安全管理の両面に寄与します。

特徴

現場の判断スピードを高め、リスクを低減

1）風速状況を現場全体で即時共有

三色灯による可視化により、風速の状態を直感的に把握でき、現場全体で判断を共有できます。

2）リアルタイム警告で吹付機停止の判断を迅速化

作業中断目安の風速を検知すると警告灯が作動し、吹付機停止の判断を迷わず行うことが可能です。

3）“風は事故やクレームに直結”するリスク要因への対応

粉塵飛散による近隣クレームや事故、作業品質低下といったリスクを低減。

安全性と現場運営の安定に貢献します。

有償カスタマイズ：風速予測アプリAPIとの連携も可能

さらに有償カスタマイズとして、風速予測アプリのAPI連携にも対応可能です。リアルタイム検知に加えて、“これから風が強くなる”を見越した事前判断を支援し、施工計画の最適化に貢献します。

想定用途

本システムは吹付工事に限らず、風の影響を受けやすい屋外作業全般に応用可能です。

今後の展開

アラヤは今後も、建設現場におけるさまざまな判断やリスクを、技術によって支援・可視化する取り組みを進めてまいります。現場の安全性向上と周辺環境への配慮を両立するため、課題に応じた実装を通じて、現場運営の高度化に貢献していきます。

大林組について

1892年の創業以来、大林グループは「誠実なものづくりの姿勢」や「技術力」という先人達から受け継いできたDNAを根幹に、時代を象徴する数々のプロジェクトに携わってきました。「持続可能な社会の実現」を目指し、インフラ整備、都市の再開発、災害からの復興事業、海外での開発支援、再生可能エネルギー事業など、変革する社会とともに既存の事業の枠にとらわれない新たな価値の創造に向けて挑戦を続けています。

アラヤについて

アラヤは、人工知能（AI）やアルゴリズムをコア技術として、様々な業界で事業を展開しています。建設業界に対しては、BIM/CIMを活用した計画シミュレーション、自己位置把握（SLAM）等の点群データ活用、自律AIを活用した重機自動運転等の開発支援・ソリューションを提供しています。

本案件をはじめとして、アラヤではAIや脳研究のナレッジを活用したソリューション開発を承っています。お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

https://www.araya.org/service/construction/

会社名：株式会社アラヤ

代表者：代表取締役 金井 良太

設 立：2013年12月

所在地：東京都千代田区神田佐久間町1-11 産報佐久間ビル6F

ＵＲＬ：https://www.araya.org/

事 業：ディープラーニング、エッジAI、自律AI、ニューロテック、研究受託等