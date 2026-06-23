【イギリス留学フォーラム 2026開催】名門ボーディングスクールの在校生・卒業生・保護者が語る ”ここでしか聞けないイギリス留学のリアル”

有限会社渡邊オフィス

イギリスのボーディングスクール留学と教育コンサルティングを専門とする渡邊オフィス（本社：東京都中野区、 代表取締役：渡邊和子）は、2026年8月22日（土）、在校生・卒業生・保護者を迎え、「イギリス留学フォーラム 2026」を開催します。学校のウェブサイトや学校説明会では知ることのできないイギリス留学の実像を、体験者の生の声を通じて共有します。また、約半世紀にわたり英国教育に携わってきた知見をもとに、これからの教育を考える特別レクチャーおよびイギリス留学に関する個別相談会も行います。

開催の背景

イギリス留学に関する情報は、インターネットや留学フェア等を通じて以前より容易に入手できるようになりました。一方で、留学に至るまでの過程やボーディングスクール生活の実情、留学した子どもたちの成長ぶりを知る機会は非常に限られています。

そこで、実際にイギリスで学ぶ在校生や卒業生、その成長を見守ってきた保護者に直接体験談を聞くことができる、新しい留学イベントを開催する運びとなりました。また当日は特別レクチャーや経験者へのインタビューを行い、学校のランキングや進学実績、”ザ・ナイン” などのステータスだけでは測れない、英国教育の真価を考えます。

イベントの特徴

１.在校生・卒業生・保護者が一堂に会し、イギリス留学のリアルを語る

本フォーラムでは、イギリスのボーディングスクールの在校生・卒業生に加え、実際にお子様をイギリス留学へ送り出した保護者が登壇します。留学を決断するまでの葛藤や、学校選びのプロセス、現地での学校生活、進学やその後の進路まで、それぞれの立場から率直に体験談を共有いただきます。イギリス留学を経験した本人と、その選択を支えた保護者の声を同時に聞くことができる、年に一度のイベントです。

２.特別レクチャー「AI時代のイギリス留学」

生成AIの進化によって、知識へのアクセスはかつてなく容易になっています。その一方で、自ら考え、他者と協働し、多様な価値観を考慮しながら判断する力はますます重要視されています。渡邊オフィスが長年にわたり英国教育に携わってきた経験をもとに、ボーディングスクールの価値とこれからの可能性についてお話しします。

３.経験者・専門家との個別相談セッション

イベント後半は、在校生・卒業生・保護者および留学コンサルタントとの個別相談会を実施します。学校選びや受験準備、学校生活、大学受験など、イギリス留学についてリアルな体験談を聞き、疑問や悩みを直接ご相談いただけます。

イベントに登壇・参加する留学体験者について

様々な留学経緯を持つ、英国名門ボーディングスクール経験者が参加します。

※参加者は一例です。変更になる場合もございますので予めご了承ください。

当日のプログラム（予定）

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154621/table/10_1_2559146e84568c12388ed69a8bfea0e9.jpg?v=202606231252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/154621/table/10_2_311b76ab67e9fc206ecb6bde3b8d4505.jpg?v=202606231252 ]

渡邊オフィスのイギリス留学フォーラム 2026

開催日時 ： 2026年8月22日（土） 13:00～16:00

開催場所 ： 東京 御茶ノ水ソラシティ ２F テラスルーム

主催 ： 渡邊オフィス

参加費 ： 無料

参加方法 ： 渡邊オフィス公式ウェブサイト(https://woffice.jp/event/event-7024/)にてお申込みください

※受付締切りは8月21日（金）12:00正午です。

※定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。予めご了承ください。

渡邊オフィスについて

渡邊オフィスはイギリスのボーディングスクール留学を専門とする教育コンサルティング企業です。創業から約50年間、小学生、中学生、高校生を対象としたイギリス留学のみを専門としています。一人一人に合った学校選びをモットーに、イギリス全土にあるボーディングスクール約440校から選定。これまで留学生が合格＆入学したボーディングスクールは200校以上、合格率は100％。ボーディングスクール受験から大学入学までをトータルでサポートします。

会社概要

会社名： 有限会社 渡邊オフィス

所在地： 東京都中野区白鷺2-6-22-301

電話： 03-3336-0591 / Email：info@woffice.jp

営業時間： 9:30~17:30（土日祝休）

公式サイト: https://woffice.jp/

Instagram: https://www.instagram.com/uk_ryugaku_wo_official

YouTube: https://www.youtube.com/@watanabeoffice