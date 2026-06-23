【浅草ビューホテル】もとぶ牛、グルクン、ミーバイなど、太陽と海が育てた島の味。「THE ASAKUSA DINING 味紀行」第三章「沖縄の恵み」7月1日スタート。

ヒューリックホテルマネジメント株式会社

浅草ビューホテル（所在地：東京都台東区／総支配人：佐藤 和彦）が運営する27階レストラン「THE ASAKUSA DINING」は、2026年7月1日（水）より、日本各地の食材と食文化を中国料理・フランス料理でたどる「THE ASAKUSA DINING 味紀行」の第三章「沖縄の恵み」をスタートします。

太陽と海、島の風土に育まれた沖縄の食材を、中国料理「Chinese 唐紅花」とフランス料理「French 蒔絵」の各調理長が、それぞれの技法と感性で表現します。もとぶ牛、やんばるハーブ鶏、グルクン、ミーバイ、沖縄水雲、アップルバナナなどをコースの随所に取り入れ、沖縄料理をそのまま再現するのではなく、中国料理とフランス料理それぞれの持ち味を生かした一皿に仕立てました。

太陽と風が育てた、明るくのびやかな「陽のある味」をたどる夏の味紀行を、2026年8月31日（月）までの期間限定でご提供します。



ご提供期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

沖縄の恵み 食材紹介

もとぶ牛

沖縄県本部町で育てられるブランド牛。きめ細やかな肉質と脂の甘み、とろけるような柔らかさが特徴です。温暖な気候と丁寧な飼育管理によって育まれる、沖縄を代表する食材です。

やんばるハーブ鶏

沖縄本島北部のやんばる地域で、ハーブやウコン、緑茶粉末などを配合した飼料で育てられる鶏です。柔らかくジューシーな肉質と、臭みの少ないすっきりとした味わいが特徴です。

グルクン

沖縄県の県魚として知られる白身魚で、正式名はタカサゴ。淡白でクセのない味わいと、ふっくらとした身が特徴です。刺身や唐揚げなどで親しまれ、沖縄の食卓に欠かせない魚です。

ミーバイ

沖縄でハタ類を指す呼び名で、上品な味わいを持つ魚として知られています。締まった身にほどよく脂がのり、深い旨味が特徴。刺身や煮付け、蒸し料理など、さまざまな調理法で楽しまれています。

アップルバナナ

一般的なバナナより小ぶりで、りんごを思わせる爽やかな香りと豊かな甘みが特徴です。もっちりとした食感と濃厚な味わいがあり、そのままはもちろん、デザートにも適しています。

沖縄水雲

沖縄の海で育つ水雲（もずく）は、つるりとした喉ごしと、ほどよい歯ごたえが特徴です。磯の香りとやさしい塩味を持ち、酢の物やスープ、天ぷらなど、幅広い料理で親しまれています。

※画像はイメージです。実際の食材とは異なる場合がございます。

French 蒔絵

French 蒔絵／調理長：高橋 一隆

グルクン（沖縄県 県魚）のベニエ夏野菜の温かいエスカベーシュ

沖縄で「揚げて食べるのがおいしい」と親しまれている県魚・グルクンを、ふっくらとしたベニエに仕立てました。

夏野菜とともに、ほどよい酸味をきかせた温かいエスカベーシュでお楽しみいただけます。



・\7,000平日ランチ限定コースでご提供

沖縄県産やんばるハーブ鶏のプーレ オ ヴィネグルとサラダニソワーズの庭園仕立て

ハーブを食べて育った沖縄県産やんばるハーブ鶏を、ほどよい酸味のプーレ オ ヴィネグルに。沖縄と気候が重なるニースの郷土料理、サラダニソワーズを添えて庭園のように仕立てました。



・\7,000平日ランチ限定コースでご提供

黒毛和種もとぶ牛内モモ肉のグリル黒米で作ったリゾットと野菜のチャンプルーエストラゴンソース

肉の旨みが豊かな沖縄県産黒毛和牛「もとぶ牛」の内モモ肉を香ばしくグリル。

相性の良いエストラゴンソースが、赤身の旨みを引き立てます。沖縄県産黒米のリゾットと、沖縄らしい野菜のチャンプルーを添えました。



・\15,000コースでご提供

沖縄県産アップルバナナと黒糖のキャラメリゼ ココアのちんすこうに載せて ココナッツアイスクリームとハイビスカスのフレーバー

甘みと酸味のバランスが良い沖縄県産アップルバナナを、黒糖でキャラメリゼ。

自家製ココアちんすこうに重ね、ココナッツアイスクリームとハイビスカスの香りとともに楽しむ南国らしいデザートです。



・\7,000平日ランチ限定コースでご提供

・\10,000コースでご提供

・\15,000コースでご提供

・\20,000コースでご提供

【French 蒔絵】沖縄の恵みを取り入れたコース料理のご案内

Menu Jardin ďete（ジャルダン デテ-夏の庭園-）

お一人様 \7,000（税・サービス料込）平日限定・ランチコース”夏の庭園”

- アミューズ・ブーシュ- サーモンとトマトとコンソメジュレのカクテル ロミロミ風- かぼちゃの冷製クリームスープとシナモンのエミュリュション- グルクン（沖縄県 県魚）のベニエ 夏野菜の温かいエスカベーシュ- 沖縄県産やんばるハーブ鶏のプーレ オ ヴィネグルとサラダニソワーズの庭園仕立て- ビューホテルメイド 穂乃華のパン- 沖縄県産アップルバナナと黒糖のキャラメリゼ ココアのちんすこうに載せてココナッツアイスクリームとハイビスカスのフレーバー- コーヒーまたは紅茶Menu Jardin ďeteMenu Azur（アジュール-紺碧-）

お一人様 \10,000（税・サービス料込）

- アミューズ・ブーシュ- 野菜の華やかな層とマリネサーモン ミ キュイのプレッセ パレットに見立てて- かぼちゃの冷製クリームスープとシナモンのエミュリュション- 活〆鱸のポワレとミモレットのサラダ仕立て ヴィネグレット ド プロヴァンサルソース- 仔羊（鞍下肉）のローストとラタトゥイユ マディラ酒とグリーンペッパーのソース- ビューホテルメイド 穂乃華のパン- 沖縄県産アップルバナナと黒糖のキャラメリゼ ココアのちんすこうに載せてココナッツアイスクリームとハイビスカスのフレーバー- 小さなお菓子- コーヒーまたは紅茶Menu AzurMenu Soleil（ソレイユ-太陽-）

お一人様 \15,000（税・サービス料込）

- アミューズ・ブーシュ- 野菜の華やかな層とマリネサーモン ミ キュイのプレッセ パレットに見立てて- ジャガイモの冷製スープとコンソメ パリソワール- 活〆鱸と香草のパイ包み焼き ソースショロン ムスクランサラダ添え- グラニテ- 黒毛和種もとぶ牛内モモ肉のグリル 黒米で作ったリゾットと野菜のチャンプルーエストラゴンソース- ビューホテルメイド 穂乃華のパン- 沖縄県産アップルバナナと黒糖のキャラメリゼ ココアのちんすこうに載せてココナッツアイスクリームとハイビスカスのフレーバー- 小さなお菓子- コーヒーまたは紅茶Menu SoleilMenu ROYALE（ロワイヤル）

お一人様 \20,000（税・サービス料込）

Chinese 唐紅花

- アミューズ・ブーシュ- 蝦夷鮑のピストゥーマリネとセロリラブのレムラード フランス産キャビアを添えて- ハンガリー産フォアグラのポワレとブリオッシュ 巨峰とポルト酒のソース- カナダ産オマール海老のローストと押し麦のリゾット- クレーム ド オマールにエピス ア キュリの香り- グラニテ- 国産牛フィレ肉のパイ包み焼きと夏の野菜 トリュフソース- ビューホテルメイド 穂乃華のパン- 沖縄県産アップルバナナと黒糖のキャラメリゼ ココアのちんすこうに載せて- ココナッツアイスクリームとハイビスカスのフレーバー- 小さなお菓子- コーヒーまたは紅茶ROYALE

Chinese 唐紅花 調理長：新長 弘紀

沖縄水雲と豆腐のとろみスープ

沖縄産水雲のつるりとした食感を、やさしい塩味のとろみスープで仕立てました。豆腐のなめらかな口あたりとともに、やさしい旨みが広がります。



・\7,000コースでご提供

沖縄県産ピュアやんばるのブラックビーンズスパイス炒め

沖縄県産のハーブ鶏「ピュアやんばる」を、黒豆ソースでスパイシーに炒めました。

ゴーヤや四角豆、オクラなど、沖縄を感じる野菜とともにお楽しみいただけます。



・\7,000コースでご提供

唐紅花式軟骨ソーキそば

じっくり炊いた豚の軟骨を、沖縄から取り寄せたソーキそばに合わせました。

唐紅花ならではのスープが、麺と軟骨の旨みをやさしく引き立てます。



・\7,000コース

・\13,000コース

・\23,000コースでご提供

鮮魚の胡麻和えシークワーサーの香りと各種冷菜盛り

真鯛など季節の魚を、濃厚な胡麻だれで和え、シークワーサーの酸味を添えました。

中国料理の定番冷菜とともに楽しむ、爽やかな一皿です。



・\10,000コースでご提供

沖縄県産ミーバイのガーリック蒸し香港海鮮市場風

沖縄でミーバイと呼ばれるハタを、ふっくらと蒸し上げました。

ニンニクの香りをまとわせた春雨とともに味わう、香港の海鮮市場で親しまれる仕立てです。



・\10,000コースでご提供

・\13,000コースでご提供

・\23,000コースでご提供

沖縄県産ピュアやんばるの豉油鶏黒米と共に月桃の葉に包んで

醤油や香辛料を加えたタレでじっくり煮込んだ「ピュアやんばる」を、黒米とジャスミンライスとともに月桃の葉で包みました。

香り豊かに味わう広東料理の一皿です。



・\10,000コースでご提供

霜降り和牛肩ロースの柔らか煮込み紹興酒と八重泉のソース アップルバナナを添えて

霜降り和牛肩ロースを柔らかく煮込み、紹興酒と沖縄の泡盛「八重泉」を煮詰めたソースで仕立てました。

アップルバナナの揚げ物を添え、奥行きある味わいに。



・\13,000コースでご提供

スパムとパイナップル入り炒飯 月桃の葉包み蒸し 紹興酒と八重泉のソース アップルバナナを添えて

スパムの旨みとパイナップルの甘みを合わせた炒飯を、月桃の葉で包んで蒸し上げました。

南国らしい香りと、甘じょっぱい味わいをお楽しみいただけます。



・\23,000コースでご提供

【Chinese 唐紅花】沖縄の恵みを取り入れたコース料理のご案内

向日葵（ひまわり）

お一人様 \7,000（税・サービス料込）

平日限定・ランチコース

- 夏の三種の冷菜盛り合わせ- 沖縄水雲と豆腐のとろみスープ- 北京ダック 新鮮な野菜と共にクレープに包んで- 唐紅花式点心三種盛り合わせ- 沖縄県産ピュアやんばるのブラックビーンズスパイス炒め- 唐紅花式軟骨ソーキそば- モンゴル岩塩の塩杏仁豆腐 又は マンゴープリン向日葵潮騒（しおさい）

お一人様 \10,000（税・サービス料込）

- 一口のお楽しみ- 雲吞1人前2個 油膏汁 辣油 もみ葱 香菜- 鮮魚の胡麻和えシークワーサーの香りと各種冷菜盛り- 国産豚スネ肉と国産豚タンを使用し じっくりと蒸し上げた壺蒸しスープ- 沖縄県産ミーバイのガーリック蒸し 香港海鮮市場風- 沖縄県産ピュアやんばるの豉油鶏 黒米と共に月桃の葉に包んで- 蒸しパン（おかわり自由）- モンゴル岩塩の塩杏仁豆腐 または マンゴープリン潮騒佛桑花（はいびすかす）

お一人様 \13,000（税・サービス料込）

- 一口のお楽しみ- 唐紅花式七色の彩り冷菜 パレットスタイル- 国産豚スネ肉と国産豚タンを使用しじっくりと蒸し上げた壺蒸しスープ- 北京ダック 新鮮な野菜と共にクレープに包んで- 沖縄県産ミーバイのガーリック蒸し 香港海鮮市場風- 霜降り和牛肩ロースの柔らか煮込み紹興酒と八重泉のソース アップルバナナを添えて- 唐紅花式 軟骨ソーキそば- モンゴル岩塩の塩杏仁豆腐 または マンゴープリン佛桑花蒼の彼方（あおのかなた）

お一人様 \23,000（税・サービス料込）

「THE ASAKUSA DINING 味紀行」 今後の展開

- 一口のお楽しみ- 雲吞1人前2個 油膏汁 辣油 もみ葱 香菜- 九種の冷菜パレットスタイル ～海と大地の恵み～- 吉切鮫フカヒレの姿煮 時間をかけて取った黄金色のスープ- 沖縄県産ミーバイのガーリック蒸し 香港海鮮市場風- お口直しのシャーベット- A.B.からチョイスA. 国産牛フィレ肉のステーキ 自家製XO醤ソースB. 国産牛サーロインステーキ 唐紅花式黒酢ソース- A.B.C.からチョイスA. ピータン入り中華粥 三種の薬味添B. 唐紅花式 軟骨ソーキそばC. スパムとパイナップル入り炒飯月桃の葉包み蒸し 漬物添え- モンゴル岩塩の塩杏仁豆腐 または マンゴープリン蒼の彼方

「THE ASAKUSA DINING 味紀行」では、日本各地の食材・食文化をテーマにした「味紀行」を、展開予定です。



第四章｜高知の豊土

山と海と清流が交わる、滋味深い味わい

2026年9月～10月予定



第五章｜新潟の実り

水と大地が育てた、実りの味

2026年11月～12月予定



第六章｜北海道の大地

大地と海に育まれた、雄大な味

2027年1月～4月予定

営業時間

ランチ／11:30～15:00（ラストオーダー14:00）

ディナー／17:00～21:00（ラストオーダー20:00）

ご予約

◯オンラインご予約

https://www.tablecheck.com/ja/viewhotels-asakusa-thedining/reserve/message

◯お電話でのご予約（10：00～17：00）

03-3842-2124 ／ 03-6736-6267



○浅草ビューホテル 公式ホームページ

https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/

○THE ASAKUSA DINING Chinese唐紅花 French蒔絵

https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/restaurant/thedining/



○浅草ビューホテル 個室のご案内

https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/restaurant_lp/

○THE ASAKUSA DINING 味の紀行 特設ページ

https://www.viewhotels.co.jp/asakusa/ajikikou_lp/

【お客様お問い合わせ】

浅草ビューホテル 0570-003-235（ナビダイヤル）

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社名：ヒューリックホテルマネジメント株式会社

代表者：代表取締役社長 大町 祐輔

所在地：東京都中央区日本橋小舟町13-8

事業内容：ホテルの経営、料理飲食店の経営、ヒューリック（株）からの受託業務

URL：https://www.viewhotels.co.jp/

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浅草ビューホテル

販売促進課／佐藤・西村

〒111-0035 東京都台東区西浅草3-17-1

TEL：0570-003-253（ナビダイヤル）

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