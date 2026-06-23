福岡県「令和8年度タイへのスタートアップ派遣支援事業」をPlug and Play Japanが受託

Plug and Play Japan株式会社

Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」）は、福岡県が実施する「令和8年度タイへのスタートアップ派遣支援事業」（以下「本事業」）を受託したことをお知らせいたします。本事業は、当社が福岡拠点を設立後、初めて福岡県より受託する事業であり、地場に根差した活動をさらに加速するものとなります。

本事業では、令和8年7月にタイ・バンコク都にてアユタヤ銀行主催で開催される「Japan-ASEAN Startup Business Matching Fair 2026」へ、福岡県において選定された県内スタートアップを派遣し、渡航前から渡航後まで一貫したハンズオン支援を提供いたします。

本事業について

福岡県は県内スタートアップ及び中小企業の資金調達やマッチング並びに海外展開などを支援し、事業の成長・発展を強力に後押ししています。

Plug and Play Japanは、これまで「国際ビジネスコミュニケーション強化支援事業」をはじめとする福岡県との連携を通じて、県内スタートアップのグローバル展開を支援してまいりました。



福岡県とタイ・バンコク都は、2006年に友好提携を締結し、経済、環境、文化、教育、観光など様々な分野で交流を重ねてきました。本事業は、タイ・バンコク都を舞台に、現地の主要金融機関であるアユタヤ銀行が主催する大規模ビジネスマッチングイベントへの参加機会を最大限に活用し、福岡県発スタートアップの東南アジア市場進出を支援します。



なお、福岡県とタイ・バンコク都との連携については、昨年度、バンコクを中心としたタイのスタートアップ9社を福岡に招聘するインバウンドイベントを実施しており、本事業はその関係性をアウトバウンド支援の枠組みへと発展させる位置付けとなります。

「Japan-ASEAN Startup Business Matching Fair 2026」について

アユタヤ銀行が主催する、日本とASEAN諸国のスタートアップ・大手企業をつなぐ大規模ビジネスマッチングイベントです。タイ・バンコク都にて開催され、現地大手企業との商談機会やネットワーキングを通じて、日本のスタートアップにとってASEAN市場進出の重要な足掛かりとなる場となっています。

- 開催日程：令和8年7月2日 (木) 9:00-20:00 (予定)- 開催地：タイ・バンコク都 サイアム・ケンピンスキーホテル(予定)- 主催：アユタヤ銀行（Bank of Ayudhya Public Company Limited）

イベント詳細：https://admin.gcfukuoka.com/wp-content/uploads/2026/03/Japan-ASEAN-Startup-Business-Matching-Fair-2026%E6%A6%82%E8%A6%81%EF%BC%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E7%89%88%EF%BC%89.pdf

支援内容について

Plug and Play Japanは、福岡県において選定された派遣企業4社に対し、渡航前準備から渡航時、そしてイベント後フォローアップまでを一気通貫で支援します。

（1）渡航前準備支援

イベント会場で行われる商談に向けて、タイの商習慣や商談相手のビジネスを押さえた提案ができるよう、事前準備をハンズオンで支援します。

- キックオフイベントの実施- 個別メンタリング- ピッチ資料のブラッシュアップセッション- - 海外における商談時を想定したピッチ練習等

（2）渡航時支援

イベント当日の商談に伴走し、現地での成果最大化をサポートします。

- タイ現地での商談支援（オンライン）

（3）イベント後フォローアップ支援

渡航で得られた課題や知見を踏まえ、各社の海外展開を継続的に支援します。

派遣スタートアップ（4社）

- 渡航後の個別メンタリング- 各社の海外展開にかかる事業計画策定支援

本事業では、福岡県において選定された以下の4社を派遣します。

■ ネクストインフラ株式会社

AIを活用した信号制御最適化により、渋滞緩和・安全性向上・環境負荷低減を目指すスタートアップ。

URL：https://nextinfra.jp/

■ 株式会社Arthron

在来寄生蜂を活用した、家畜害虫向けの持続可能な生物的防除ソリューションを提供するスタートアップ。

■ Eletus株式会社

企業内の既存知識を、研修・パーソナライズ学習・検索可能な組織知識へ変換するAIプラットフォームを提供するスタートアップ。

URL：https://www.eletus.co.jp/

■ 株式会社SACMOTs

先端バイオサイエンスを基盤に、新たな食料生産システムの構築を目指すスタートアップ。

URL：https://sacmots.com/

Plug and Play Japanからのコメント

Senior Manager, Energy | 福岡拠点長 古川 雄大

この度、福岡県「令和８年度タイへのスタートアップ派遣支援事業」を受託できましたことを、大変光栄に思っております。



本事業は、今年１月に立ち上げたPlug and Play Japanの福岡拠点として、初めて福岡県様より受託する案件となります。福岡県様をはじめ、地域のスタートアップ・大学・金融機関・支援機関の皆様と対話を重ねる中で「福岡からグローバルへ挑戦する機会をもっと増やしたい」という想いを強くしてまいりました。



今回タイへ派遣される４社はいずれも、AI、バイオ、アグリテックなど、それぞれの領域で高い技術力と独自性を持つスタートアップです。ASEAN市場は人口動態や産業構造の観点からも成長余地が大きく、日本発スタートアップにとって非常に重要な市場だと考えております。



Plug and Play Japanとしては、単なる海外イベント参加支援に留まらず、渡航前の事業仮説構築やピッチ支援、現地商談の伴走、渡航後のフォローアップまで、一気通貫でハンズオン支援を行ってまいります。現地での出会いが、一過性ではなく継続的な事業連携や海外展開に繋がるように、全力でサポートいたします。



また、本事業は昨年度実施した「タイスタートアップの福岡招聘事業」を踏まえた、双方向のエコシステム連携の発展系でもあります。福岡とASEANをつなぐイノベーションハブとして、福岡発スタートアップの挑戦を後押ししてまいります。

Plug and Play Japanについて

Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター／ベンチャーキャピタルです。 シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上に及ぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。当社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」「政府・自治体連携によるスタートアップの海外展開支援」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。

Plug and Play Japan会社概要

名称：Plug and Play Japan株式会社

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10－8 渋谷道玄坂東急ビル1F

代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ

URL：http://japan.plugandplaytechcenter.com/

設立：2017年7月14日