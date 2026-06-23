【大丸神戸店】日本が誇る「ガチャガチャ」の文化を体験しよう！「60周年記念 ガチャガチャ展」6月24日(水)より開催いたします。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

日本にガチャガチャが誕生してから60年。ハンドルをまわす仕組みは変わらないのに、商品のクオリティは高く品揃えは豊富になり、一見すると実用性がないアイテムにも人々が熱中するほど、ガチャガチャの文化は急成長を遂げています。

日本独自の発展を遂げているガチャガチャは現在、第4次ブームと呼ばれ、20～30代の大人の女性を中心に幅広い世代で楽しまれています。

一方で消費者として、ガチャガチャは楽しいけれど、どんなところがおもしろいのか、言語化するのは難しいのではないでしょうか。

本展では、ガチャガチャの文化的な発展に貢献する各企業の珠玉の品を展示し、ガチャガチャのおもしろさを解剖します。商品ができるまでの製作過程や資料などの裏側もご紹介。創造を形にする人々の飽くなき探求心と、クオリティ高く精巧なミニチュア商品やネタ要素満載の笑える商品を体系的に展示し、現代の人々に受け入れられ必要とされるガチャガチャのおもしろさを紐解きます。

■他会場の展示風景

「ガチャガチャストリート」 ※東京会場の様子。

※展示の内容は変更になる場合がございます。

■開催概要

・展覧会名 60周年記念 ガチャガチャ展

・会期 2026年6月24日(水) → 7月5日(日)

・会場 大丸神戸店9階 大丸ミュージアム＜神戸＞

・入場時間 10時～18時30分 (19時閉場)

※最終日は17時まで (16時30分最終入場)

※入場時間は変更になる場合がございます。

・主催 ガチャガチャ展神戸実行委員

・特別協力 日本ガチャガチャ協会、ガチャガチャ展実行委員会

・「ガチャガチャ展」公式X @gacha_60thten

・大丸神戸店展覧会HP https://x.gd/pUeuE

・お問合せ 大丸神戸店 TEL 050-1781-5000 (代表)

■入場チケットについて

本展覧会は、お客様の混雑緩和・安全対策等のため、開催中の初日と土日の終日を「日時指定制」とさせていただきます。

【日時指定制の日程】

2026年6月24日(水)、27日(土)、28日(日)、7月4日(土)、5日(日)の終日。

上記日時指定制の日程以外は、「通常入場券」でご入場いただけます。

●購入方法

前売券・当日券など入場チケットは、ローソンチケット (ローソン・ミニストップ店頭にて) にて販売いたします。

入場料 (税込)：一般・大学生1,200円 (1,000円)、中・高校生1,000円 (800円)、小学生800円 (600円)、

※( )内は前売料金。

※日時指定券の販売は、ローソンチケットのみとなります。

※日時指定チケットは数量限定になります。なお、日時指定チケットが前売りで完売した場合、当日券の販売はございません。

※ローソンチケットでの販売残数がある場合に限り、会場でも当日券販売を行う場合がございます (電話・メール等でのお問い合わせにつきましてはお答えいたしかねますのでご遠慮ください)。

※各日予定枚数に達し次第販売終了いたします。あらかじめご了承ください。

※未就学児は無料。ただし、保護者 (18歳以上) 同伴でご入場ください。未就学児は保護者1名につき2名までご入場いただけます。

※小学生以下のお客様は必ず保護者 (18歳以上) 同伴でご入場ください。同伴される保護者の方にも入場券が必要となります。

※中高生のお客様は、生徒手帳・学生証・身分証明書等をご持参ください。

※物販会場のみのご利用はできません。先に物販会場を利用することもできません。また、物販会場から展示会場には戻れません。