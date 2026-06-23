京都MK、電脳交通の「DSコネクト」を通じてタクシーアプリ「S.RIDE」を導入

株式会社電脳交通

株式会社電脳交通（本社：徳島県徳島市、代表取締役社長：近藤 洋祐、以下「電脳交通」）は、エムケイ株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役社長：前川 博司、以下「京都MK」）が、電脳交通の外部サービス接続システム「DSコネクト」を通じて、S.RIDE株式会社が提供するタクシーアプリ「S.RIDE」を導入したことをお知らせいたします。

今回の導入により、京都MKは従来の電話配車や既存の配車アプリに加え、京都エリアで初めて「S.RIDE」を通じた配車受付が可能となります。これにより、ビジネス利用をはじめとする幅広い移動需要の取り込みを強化し、顧客獲得チャネルのさらなる拡大を図ります。

■導入の背景

京都MKでは、これまでも電話配車や各種配車サービスを通じて、地域の利用者をはじめ、観光客やビジネス利用者など、多様な移動ニーズに対応してきました。

近年、タクシー利用における配車アプリの活用が広がるなか、より多様な顧客接点を確保し、利用者の選択肢を増やすことの重要性が高まっています。特に京都エリアでは、観光需要に加え、法人・ビジネス利用のニーズも見込まれることから、複数の配車チャネルを持つことが、顧客獲得機会の拡大につながると考えられます。

一方で、タクシー事業者が新たな配車アプリを導入する際には、車載タブレットの増設やオペレーションの複雑化により、乗務員や配車室の業務負担が増えることが導入障壁となる場合があります。

こうした背景から、京都MKは、既存の業務オペレーションを大きく変えることなく新たな配車チャネルを追加できる点を評価し、電脳交通の「DSコネクト」を通じて「S.RIDE」を導入しました。

■「DSコネクト」により、現場負担を抑えたスムーズな運用が可能に

「DSコネクト」は、電脳交通のクラウド型タクシー配車システム「DS」と外部サービスを接続するシステムです。電話配車や配車アプリからの注文を、電脳交通が提供する車載タブレット1台で管理できるため、端末の増設やオペレーションの複雑化を抑えながら、複数の配車チャネルに対応することが可能です。

今回、京都MKでは「DSコネクト」を活用することで、新たに導入するS.RIDEからの配車注文を、既存の電話配車と同じ画面・同じ操作方法で受け付けられるようになります。

配車室や乗務員にとって使い慣れた操作環境で運用できるため、新たな端末の追加や複雑なオペレーションを伴わず、導入時のレクチャーも最小限に抑えたスムーズな運用開始が可能です。

また、S.RIDEの導入にあたり、初期費用・月額費用が発生しないため、追加の固定費負担なく新たな顧客接点を増やすことができます。こうした導入ハードルの低さに加え、配車手数料の条件面も評価されています。

京都MKは、電脳交通のタブレットにてUberアプリを利用しており、今回の「S.RIDE」導入後は、電脳交通の車載タブレット1台・同一画面上で、電話配車・「Uber」・「S.RIDE」の配車受注が可能になります。

「DSコネクト」詳細 :https://cybertransporters.com/ds-connect?utm_source=google&utm_medium=referral&utm_campaign=2606_mkprtimes

■エムケイ株式会社の概要

所在地 :京都市南区西九条東島町63-1

設 立 :昭和35年10月26日

代表者 :代表取締役 前川 博司

■株式会社電脳交通の概要

所在地 :徳島県徳島市寺島本町西1丁目5番 アミコ東館6階

設 立 :2015年12月

代表者 :代表取締役社長 近藤 洋祐

従業員 :220名(2026年1月時点)

資本金 :1億円

主要株主:阿波銀キャピタル株式会社、株式会社阿波銀行、いよぎんキャピタル株式会社、Uber Technologies, Inc.、株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ、ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社、エムケイ株式会社、株式会社沖東交通、国際自動車株式会社、GO株式会社、三和交通株式会社、株式会社JR西日本イノベーションズ、JR東日本スタートアップ株式会社、四国旅客鉄道株式会社、第一交通産業株式会社、大和自動車交通株式会社、つばめ自動車株式会社、株式会社徳島大正銀行、株式会社ブロードバンドタワー、三菱商事株式会社、ゆうちょアセットマネジメント株式会社

※五十音順に記載しております。個人株主を除いた法人株主のみの掲載となります。