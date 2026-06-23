日本調剤、好評の“550円均一市販薬”をマル・コーポレーショングループの薬局、全24店舗でも販売

日本調剤株式会社

薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、セルフメディケーションを応援するプライベートブランド「5COINS PHARMA」を、株式会社マル・コーポレーション（本社：千葉県千葉市、代表取締役：丸 孝弘、以下「マル・コーポレーション」）が運営するグループ薬局、全24店舗において、順次販売を開始したことをお知らせいたします※1。

「5COINS PHARMA」とは？

原則550円（税込）均一※2のOTC医薬品（市販薬）シリーズです。OTC医薬品の価格がセルフメディケーション推進の課題の一つであるという考えのもと開発し、品質と有効成分量にこだわった41品目を揃えています。本シリーズは売上が前年同期比170%※3と好調に推移しており、他社調剤薬局さまや家電量販店さま、オンラインストア「Amazon」など、これまで約110企業1,100店舗でのお取扱い実績がございます。

このたび、マル・コーポレーションが運営するグループ薬局、全24店舗でも販売を開始いたしました。

プライベートブランド商品の法人向け販売について

「5COINS PHARMA」をはじめとした一部のプライベートブランド商品については、小売企業さま向けの外部販売を実施しています。お取引の概要については、下記よりご確認ください。

https://www.nicho.co.jp/corporate/business/pharmacy/pb/#title_1_1

日本調剤では、「5COINS PHARMA」の販売・流通を通して、さらなるセルフメディケーションの推進に貢献してまいります。

※1 取扱品目は店舗ごとに異なります

※2 「5COINS PHARMA」シリーズには、一部税込1,100円の商品もございます

※3 2024年8月～2025年7月の前年同期比

【株式会社マル・コーポレーションについて】 https://www.marucorp.co.jp/

1987年に設立し、千葉県を中心に薬局24店舗を展開しています。健康や薬のことをなんでも相談できる"あなたの街のかかりつけ薬局"を目指し、地域の患者さま一人ひとりの心の声に耳を傾け、信頼と笑顔を育んでまいります。

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

日本調剤株式会社 広報部

TEL：03-6810-0826 MAIL：pr-info@nicho.co.jp

HP：https://www.nicho.co.jp/