ワンキャリアとライトローズの共同開発、大学生向けスケジュールアプリ「ユニカレ」が約3ヶ月で3万ダウンロードを突破

株式会社ワンキャリア

就活支援サービス「ワンキャリア」を展開する株式会社ワンキャリア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 執行役員CEO：宮下 尚之、以下「ワンキャリア」）と、大学生向けプロモーション支援を展開する株式会社ライトローズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：谷内 拳、以下「ライトローズ」）は、初の共同プロダクトとして開発した大学生向けスケジュールアプリ「ユニカレ」が、2026年3月中旬の提供開始から約3ヶ月で、3万ダウンロードを突破したことをお知らせします[※1]。本取り組みは、2025年10月のライトローズのグループイン後、初の共同プロダクトとなります。

※1 2026年5月末時点

多忙化する学生生活。タイパ・メンパ重視の学生を支援

現代の大学生活は、授業や研究といった学業に加え、サークル活動、アルバイト、そして早期化する就活など、複数のタスクが並行することで多忙化しています。特に近年は「タイパ（タイムパフォーマンス）」や「メンパ（メンタルパフォーマンス）」を重視する学生が多く、限られた時間をいかに効率的に活用し、心理的負担やストレスなく日々を充実させるかを意識する傾向が強まっています。

しかしこれまでは、複数のタスクが並行する中で「授業は時間割アプリ」「私生活はカレンダーアプリ」「就活は専用サイト」というように、活動領域ごとに予定管理ツールが分散していました。

そこで当社は、これらの予定をひとつのツールに統合することで学生の予定管理にかかっていた負担を軽減し、生活がより円滑になるようサポートすることを目的に大学生向けスケジュールアプリ「ユニカレ」を開発しました。

主な機能と利用メリット

「ユニカレ」は、大学生の日常に必要な情報を一元化し、入力の手間を最小限に抑える設計となっています。

■ 大学公式シラバスのデータを連携、多様な履修形態にも対応

全国47大学（2026年5月末時点）の公開シラバスの最新情報を連携しているため、自分の履修科目を選択するだけで教授名や教室番号などの詳細情報が自動でカレンダーに登録されます。また、100分授業やクォーター制（4ターム制）など、大学ごとに異なる変則的なスケジュールにも柔軟に対応しています。

■ 友達の隙間時間を把握できる「今ヒマ」機能とチャット機能

友達登録した人物の空きコマ（授業の登録されていない時間）を確認できます。チャット機能も搭載しており、予定の確認から実際に会う約束まで、シームレスに調整できます。タイパを意識する学生に向けた、急な空き時間を有効な交流の時間に変えるツールとしてご活用いただけます。

■ 就活支援サービス「ワンキャリア」のスケジュールと自動連携

授業やアルバイト、サークル活動といった個人の予定のほか、当社の就活支援サービス「ワンキャリア」との連携により、ワンキャリアを通じて申し込みをした企業のインターンシップや説明会といった就活に関するスケジュールを自動で表示します[※2]。1つのカレンダー上で学業・日常生活・キャリア形成のスケジュールを表示することで、シームレスな両立を支援します。

※2：ワンキャリアに会員登録済みの方のみご利用いただけます。

今後の展開

シラバスの表示に対応可能な大学を順次拡大していく予定です。また、ワンキャリアが持つ「キャリア形成における専門性」と、ライトローズの「学生の生活動線に根ざした企画力」を組み合わせ、学内コミュニケーションの活性化や、ユーザーの設定および同意に基づくキャリア関連情報の通知などのさらなる機能拡充を推進してまいります。

アプリの概要

アプリ名：ユニカレ

価格 ：無料

対応機種：iOS / Android

ダウンロードURL：

・App store ：https://apps.apple.com/jp/app/id6747240608

・Google Play store：https://play.google.com/store/apps/details?id=online.lightroads.unicale

Webサイト：https://lp.unicale.jp/

会社概要

■ 株式会社ワンキャリア

ワンキャリアは「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに掲げ、個人・企業が仕事選びに関するあらゆるデータを利用できるプラットフォームとして3つのサービスを展開しています。これらのサービスを通じて、すべての個人のキャリアに向き合い、キャリアデータを結集し、多様化する世の中において採用マーケットのアップデートを目指します。

提供サービス：

・就活支援サービス「ワンキャリア」（学生版） https://www.onecareer.jp/

・新卒採用サービス「ワンキャリア」（企業版） https://service.onecareer.jp/

・転職支援サービス/中途採用サービス「ワンキャリア転職」 https://plus.onecareer.jp/

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 ：2015年8月18日

代表者 ：代表取締役社長 執行役員CEO 宮下 尚之

事業内容 ：キャリアデータプラットフォーム事業（採用支援サービス、その他）

証券コード：4377（東証グロース）

企業サイト：https://onecareer.co.jp/

■ 株式会社ライトローズ

ライトローズは、学生起業率の向上と若い世代のキャリア志向の向上を目指して設立されました。メディア運営、マーケティング支援など、幅広い事業を展開しています。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町 20-1

設立 ：2022年8月1日

代表者 ：代表取締役 谷内 拳

事業内容 ：自社メディア運営・自社アプリ運営

企業サイト：https://lightroads.co.jp/