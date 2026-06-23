大人こそ旅に出よう！ 47都道府県制覇、国内離島100島を訪れたYouTube「もーりーチャンネル」守岡裕志による『旅で人生が動き出す 大人のための穴場旅案内』2026年6月23日（火）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、2026年6月23日（火）に『旅で人生が動き出す 大人のための穴場旅案内』〈著者：守岡裕志（もーりーチャンネル）〉を発売いたします。

大人になった今こそ、穴場旅へ！

ガイドブックに載っている定番の観光地もいいですが、大人こそ離島をはじめとした穴場旅に出かけませんか？

絶景を独り占めしたり、沈む夕日を見ながら自分とゆっくり向き合ったり、知る人ぞ知る土地のグルメを堪能したり……自分だけのお気に入りを見つけられるのが穴場旅の醍醐味です。

北海道～沖縄まで！ 実際の旅程を掲載

北海道から沖縄まで、著者が実際に訪れた場所をエッセイとともに紹介。北海道といっても札幌ではなく礼文島、沖縄といっても那覇や美ら海水族館ではなく、波照間島や南大東島や粟国島といった王道とはちょっと違った場所を案内します。人気の長崎離島や、東京からアクセスのいい穴場までバリエーションも豊富。本書の旅程を参考にして旅をするのもおすすめです。

穴場旅ならではの旅のHow‐toも紹介

離島をはじめとした穴場旅では一般的な旅とは異なるコツが必要です。この本ではそんなHow-toを詳しく紹介。たとえばこんな内容を掲載しています。

旅は自己投資！

- 宿よりも飛行機や船を先に押さえる- あえてオフシーズンを狙うべし- 意外な持ち物リスト- お得に旅をするなら○○を活用

物価高の今、旅をするなんてもったいない!?

本書の著者であり、YouTubeチャンネル「もーりーチャンネル」を運営する守岡裕志氏もかつては物として残らない旅は無駄だと考えていました。しかし、とあることをきっかけに旅をすることで価値観が大きく変わり、今ではYouTubeで旅の魅力を発信するまでに。なぜ旅が自己投資なのか、なぜ大人こそ旅をするべきなのか、この本を読めばあなたもきっとわかるはずです。

目次

CHAPTER 1 旅は自己投資！

CHAPTER 2 旅先で出合った最高の絶景！

CHAPTER 3 一生に一度は食べたい絶品グルメ

CHAPTER 4 価値観がひっくり返る人たちとの出会い

CHAPTER 5 大人こそ旅に出よう！

書籍概要

書名：旅で人生が動き出す 大人のための穴場旅案内

著者：守岡裕志（もーりーチャンネル）

定価：2,090円（本体1,900円＋税）

発売日：2026年6月23日（火）

判型：四六判

ページ数：192ページ

ISBN：978-4-04-330089-1

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322602000934/)

著者プロフィール

守岡裕志（もりおか ひろし）

合同会社ココロザシ代表。YouTube「もーりーチャンネル」では「旅は自己投資！」をテーマに全国各地の魅力を発信。そのほか観光・地域・企業のPR支援にも取り組む。36カ国102都市を訪問し活動。

- 合同会社ココロザシ公式サイト：https://cocoro-zashi.com/（2026年5月現在）- YouTube「もーりーチャンネル【大人の穴場旅行】」：@morrytravel(https://www.youtube.com/@morrytravel)- YouTube「もーりーサブチャンネル」：@morrysub(https://www.youtube.com/@morrysub)