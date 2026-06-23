[マリメッコ]10年ぶりとなる「マリメッコ展」が2026年7月4日(土)より京都文化博物館(京都)にて幕開け

株式会社ルックホールディングス

フィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)の世界を体感できる巡回展「マリメッコ展」が、マリメッコ社の特別協賛のもと、2026年夏より全国で開催されます。10年ぶりの開催となる本展は、京都文化博物館(京都)を皮切りに、東京都庭園美術館(東京)ほか、全国各地を巡回予定です。

フィンランド生まれのマリメッコは、ファッションやインテリアの枠を超え、新しいライフスタイルやコンセプトを提案するデザインハウスです。1951年の創業以来、デザイナーのアイデアや思想を重視した製品づくりを行い、日々の暮らしに彩りや喜び、前向きな心をもたらすことをミッションとし、世界に向けて発信し続けてきました。これまで生まれた3,500種類以上の独自のプリントデザインは、人々のファッションや暮らしを彩り、また時には過去のデザインが再構築されることでタイムレスな魅力を放ちます。日本でも世代を超えて長く愛され続けてきました。



本展は、創業者アルミ・ラティアの言葉を起点に、様々な年代のドレスやアートワーク、ファブリックを通して、創造の美学と受け継がれるプリントメイキングの技に光を当て、来場者をマリメッコの世界へと誘いながら、「模様のちから」を伝えます。



会場では、アートユニット「plaplax」による映像インスタレーションも展開。ヘルシンキにあるマリメッコの自社「プリント・ファクトリー」を題材に、デザインが産声を上げる現場を映像とプロジェクションで表現します。手仕事のぬくもりと映像表現が融合する空間で、創造のプロセスを表現します。さらに、デザイナー・皆川 明によるインスタレーションも見どころのひとつです。マリメッコとの対話を通じ、国境を超えて共鳴し合うデザインをご覧いただけます。





スケジュール



KYOTO

展覧会名： マリメッコ展 模様のちから Marimekko: Art of Printmaking -Beauty, Dream, Love

開催期間： 2026年7月4日(土) ～ 9月6日(日)

休館日： 月曜日（祝日の場合は開館、翌平日休館）

開室時間： 10:00～18:00（毎週金曜は19:30まで）※入場はそれぞれ閉室の30分前まで

会場： 京都文化博物館 4・3F展示室 〒604-8183 京都府京都市中京区三条高倉

主催： 京都府、京都文化博物館、産経新聞社、MBSテレビ、東映

特別協力： marimekko

後援： フィンランド大使館、公益社団法人京都府観光連盟、公益社団法人京都市観光協会、KBS京都、エフエム京都

協力： S2、ヘルシンキ建築&デザイン・ミュージアム

お問合せ： 京都文化博物館 Tel．075-222-0888（代表） https://www.bunpaku.or.jp/(https://www.bunpaku.or.jp/)

マリメッコ オリジナルステッカープレゼント

＊画像はイメージです

2026年7月4日(土) ～ 9月6日(日)の期間、京都文化博物館にて開催されます「マリメッコ展 模様のちから Marimekko: Art of Printmaking -Beauty, Dream, Love」へご来館の際の半券チケットをお持ちいただき、マリメッコ 大丸京都店へご来店のお客様へ、オリジナルステッカーをプレゼント。＊数量限定。＊なくなり次第終了となります。

マリメッコ 大丸京都店(https://www.marimekko.jp/shops/kinki?c=daimaru_kyoto)



TOKYO

東京都庭園美術館

2026年10月3日(土) ～ 12月20日(日)



HIROSHIMA

ひろしま美術館

2027年1月～3月 (予定)



北九州、富山、名古屋、長崎ほかへ巡回予定

詳しくはこちら(https://www.marimekko.jp/journal/detail?name=5946)

About Marimekko

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。