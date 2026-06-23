ブラザー、「CDP2025 サプライヤーエンゲージメント評価」において最高評価の「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」に選定

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社は、国際的な環境調査・情報開示を行う非政府組織（NGO）であるCDPより、「CDP2025 サプライヤーエンゲージメント評価」において、最高評価である「サプライヤーエンゲージメント・リーダー」に2年連続で選定された。

「サプライヤーエンゲージメント評価」は、CDPの気候変動質問書に回答した全世界の企業を対象に、「サプライヤーエンゲージメント」 「スコープ３(*1)排出量」 「リスク管理プロセス」 「ガバナンスとビジネス戦略」 「目標」の5つの観点から、優れた取り組みを行う企業を評価するもの。2025年は、22,100社以上の企業がCDPを通じて環境情報を開示しており、このうち最高評価を獲得した企業が「サプライヤー・エンゲージメント・リーダー」に選定された。

ブラザーグループでは、マテリアリティ（重要社会課題)で掲げる「CO2排出削減」と「持続可能な資源活用」に向けて、定量目標を定め、スコープ1(*2)・2(*3)およびスコープ３でのCO2排出削減や、新規資源量の削減に向けた取り組みを積極的に推進している。また、サプライヤーに対して環境に関する方針や基準などの考え方を共有し、これらの順守状況を確認・改善する仕組みを構築するなど、サプライチェーン全体で環境に配慮した調達活動を推進している。ブラザーは、「今回の選定は、こうしたサプライチェーンを含めた継続的な取り組みが評価された結果だと考える」と述べている。

ブラザーグループは、「ブラザーグループ 環境ビジョン2050」において、2050年度に向けて、あらゆる事業活動のカーボンニュートラル(*4)とバリューチェーン全体のCO2排出最小化を目指し、2030年度までに、スコープ３（カテゴリー１・11・12(*5)）でのCO2排出量を2022年度比で28.5%削減することを目標としている。

今後もブラザーグループでは、地球環境に配慮した活動に積極的に取り組んでいくとしている。

*1：スコープ1、スコープ2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他者の排出）

*2：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出

*3：他者から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出

*4：ブラザーグループから排出するCO2（スコープ1、スコープ2）を全体としてゼロにする

*5：購入した製品・サービス、販売した製品の使用、販売した製品の廃棄に関わるCO2排出量が削減対象