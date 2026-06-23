＜Wonjungyo Hair＞うねり（※1）や広がりが気になる夏髪に！ストレートシャンプー・トリートメントよりフレッシュな果実と花々が香る、限定の香りセットが登場

株式会社Rainmakers

韓国アイドルメイクを牽引し、韓国ソウルにあるヘアメイクサロンBit&Bootの共同代表を務めるメイクアップアーティスト ウォン・ジョンヨ氏監修のヘアケアライン「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」は、「ウォンジョンヨ ストレートシャンプー&トリートメント 普通～太い髪用 ジューシーブーケの香り 限定セット」を2026年6月30日（火）より数量限定で全国発売いたします。

【取扱店】ウォンジョンヨ公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、ハンズ、PLAZA、マツモトキヨシ、ヨドバシカメラ（一部店舗除く）

数量限定の香り&パッケージで、ストレートシャンプー・トリートメントのセットが新登場！

2024年5月に誕生したヘアケアライン「Wonjungyo Hair」。シャンプー・トリートメントを中心に、使うたびにお手入れしやすく、艶やかな髪に仕上げる“サロン品質”のヘアケアアイテムを展開しています。2025年7月には、髪の“うねり（※1）悩み”に着目したストレートタイプのシャンプー・トリートメントを発売しました。今回は、新たにジューシーブーケの香りの数量限定セットが登場。ストレートシャンプー・トリートメントシリーズで人気の「普通～太い髪用」が、フレッシュで華やかな香りと限定パッケージでお楽しみいただける特別仕様です。

「ジューシーブーケの香り」は、やさしく広がるジャスミンやイランイラン、華やかなローズやミュゲが織りなす花々の香りに、みずみずしく透明感のあるペアやアップル、エレガントなベルガモットを重ねた、まるでお花畑にいるような贅沢な香り。あたたかみのある上品なムスク・アンバーもほのかに香る、サロン帰りを思わせる洗練された香りに仕上げました。 湿気や汗によるうねり（※1）や広がりが気になる季節におすすめの、やわらかくまとまりのある艶髪に導いてくれるアイテムで、バスタイムを心地よく彩りながら毎日のうねりケアをお楽しみください。

※1 ハリと潤いがなく髪が広がる状態

ウォンジョンヨ ストレートシャンプー&トリートメント 普通～太い髪用 ジューシーブーケの香り 限定セット 商品詳細

うねり（※1）に着目して髪をいたわる

ストレートシャンプー&トリートメントから

「ジューシーブーケの香り」が数量限定で登場！

ウォンジョンヨ

ストレートシャンプー&トリートメント

普通～太い髪用 ジューシーブーケの香り 限定セット

3,300円（税込）

＜普通～太い髪用＞

ごわついた髪をやわらかくするソフトタッチ成分（※2）と、毛先までダメージ補修ししなやかな髪に仕上げる11種のアミノ酸（※3）を配合。

広がりをおさえてやわらかくまとまる髪に仕上げます。

※1 ハリと潤いがなく髪が広がる状態

※2 ヒドロキシエチルウレア（保湿成分）

※3 グリシン、プロリン、フェニルアラニン、ヒスチジン、バリン、セリン、トレオニン、イソロイシン、アルギニン、アラニン、アスパラギン酸（すべて毛髪補修成分）

＜POINT＞

●限定「ジューシーブーケの香り」

フレッシュな果実と可憐な花々のブーケをイメージした、フレッシュで上品なフローラルの香り。

やわらかに広がるジャスミン・イランイラン・ローズ・ミュゲのフローラルに、透明感のあるペア・アップル・ベルガモットと、上品なムスク・アンバーを合わせた香り。

●髪の内側＆表面にWアプローチ

セラミド配合（※4）で髪の内側へ潤いを与え集中ダメージ補修。また、髪の表面をコーティングする高分子ケラチン配合（※5）で、潤いキープ&湿気バリア。

※4 セラミドＮＰ、セラミドＮＧ、セラミドＡＰ（保湿成分）

※5 ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）（保湿成分）

●サロン品質の贅沢ケア

シャンプーには贅沢なシルク系洗浄成分（※6）を配合。弾力のあるもっちり泡で、頭皮の汚れをキャッチししっかり洗浄します。

こっくりとした濃密なトリートメントは髪1本1本まで包み込み、集中ダメージ補修。

※6 ラウロイル加水分解シルクＮａ

ブランドプロデューサー ウォン・ジョンヨ氏 プロフィール

2008年よりメイクアップアーティストとして活動を開始。

韓国トップアイドルや女優の専属メイクアップアーティストとして活躍。現在はBLACKPINKのROSE やTWICE 9名中4名のメイクを専属で担当していることでも有名な、涙袋メイクの第一人者としても知られる人気メイクアップアーティスト。ソウルの清潭洞（チョンダムドン）にある美容室Bit&Bootの共同代表。

＜公式SNS＞

Instagram：@bit.boot_jungyo(https://www.instagram.com/bit.boot_jungyo/)

ブランドサポーター ハン・ソム氏 プロフィール

ヘアメイクサロンBit&Boot所属の大人気ヘアスタイリストでBTSのヘアを手掛ける。

Wonjungyo Hairプロデューサーのウォン・ジョンヨ氏とは同じサロンでお互いに信頼するアーティストとして長年仕事をともにしており、2024年10月より「Wonjungyo Hair」公式ブランドサポーターに就任。

＜公式SNS＞

Instagram：@bit.boot_hansom(https://www.instagram.com/bit.boot_hansom/)

「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨ ヘア）」

韓国アイドルメイクを牽引するメイクアップアーティストのウォン・ジョンヨ氏が、長年培ってきたプロのメイクノウハウを簡単に再現できるよう開発し、初めてメイクをした日のときめきを感じてほしいという願いが込められたコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」。

そのヘアケアラインとして2024年5月に誕生した「Wonjungyo Hair（ウォンジョンヨヘア）」は、日々ヘアスタイルチェンジの多いアイドルたちを間近で見ているウォン・ジョンヨ氏が、髪へ求めるサロンクオリティーをアイテムへ落とし込んでいます。ウォンジョンヨヘアのロゴカラーは艶やかな質感を表現した、ゴールドカラーにデザイン。「なりたい髪、あなたの望む髪」を叶えることを「Hair you want」と表現し、使うたびにお手入れしやすく、艶やかな髪に仕上げるヘアアイテムを展開。

＜ブランド公式＞

TikTok：＠wonjungyohairjp(https://www.tiktok.com/@wonjungyohairjp)

Instagram：@wonjungyohair_official_jp(https://www.instagram.com/wonjungyohair_official_jp/)

X（旧Twitter）：@wonjungyohairjp(https://x.com/wonjungyohairjp)

HP：https://www.wonjungyobeauty.jp/shop/pages/wonjungyohair_jp(https://www.wonjungyobeauty.jp/shop/pages/wonjungyohair_jp)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【商品に関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353