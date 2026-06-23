西鉄ストアが商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」の導入を開始

株式会社 COUNTERWORKS

株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）が提供する商業施設向けリーシング（※）DXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」が、福岡県を中心にスーパーマーケット「にしてつストア」などを展開する株式会社西鉄ストア（本部所在地：福岡県筑紫野市、代表取締役 社長執行役員：久保田 等、以下「西鉄ストア」）に導入されたことをお知らせします。

※リーシング：商業施設によるテナントの誘致・募集業務

導入の背景

西鉄ストアは、西鉄グループの流通部門を担う企業として、福岡県・佐賀県でスーパーマーケット、酒類販売店、飲食店を展開しています。福岡市を中心に北九州市から佐賀県まで北部九州エリアに店舗網を持ち、「にしてつストア」「レガネット」「スピナ」「あんくる夢市場」など、地域の暮らしに寄り添った店舗運営を行っています。

西鉄ストアではこれまでも、各店舗の催事スペースを活用し、食物販やセールスプロモーションなどの催事を実施してきました。一方で、出店希望者との日程調整、申込受付、必要書類の確認、請求・精算など、催事運用に付随する業務は多く、案件数の多い店舗では現場の負担が大きくなりやすい状況がありました。

また、これまで利用していた管理システムだけでは、問い合わせ受付後の各種情報を一気通貫で管理するには十分ではなく、出店者情報や運用実績を次の誘致活動に活かしきれない面もありました。こうしたリソース面の制約もあり、新規の催事問い合わせについては受付をお断りすることも多く、既存取引先を中心とした運用にとどまっていました。

そのため、一定の催事収益は生まれていたものの、さらなる収益拡大や店舗の賑わい創出に向けては、新規事業者との接点拡大と業務負荷の軽減を両立できる体制づくりが求められていました。

ショップカウンター エンタープライズ導入により目指すこと

こうした背景を受け、西鉄ストアは「ショップカウンター エンタープライズ」を導入し、催事募集から出店管理までをデジタル上で一元化する体制を整えます。まずは44施設を対象に導入を開始し、専用の募集サイトを通じて出店希望者との接点を広げながら、問い合わせ受付、日程調整、申込管理、請求・精算に関わる業務を効率化していきます。

これにより、店舗ごとの空き状況や催事案件の進捗を把握しやすくし、現場に過度な負担をかけることなく、より多様な出店者を受け入れられる運用を目指します。新規事業者との接点を広げることで、従来のリピーター中心の催事運用に加え、キッチンカー、生活サービスなど幅広い催事の誘致を進め、店舗の賑わいづくりと来店動機の創出につなげていきます。

また、募集状況や出店者情報、運用実績を蓄積・可視化することで、各店舗の特性に応じた条件設計や代替日程の提案、催事スペースの活用改善にも取り組みます。

なお、導入にあたっては、カウンターワークスの専任コンサルタントが初期設計から運用定着、成果創出までを伴走支援します。これにより、短期間での運用改善と収益性向上の実現を支援していきます。

導入企業様のコメント

株式会社西鉄ストア開発部 開発・テナント催事課 天野 智氏

当社では、日々のお買い物の場に新しい楽しさや発見を加える取り組みとして、各店舗での催事活用に可能性を感じていました。一方で、催事を拡大していくには、出店者さまとの調整や申込手続き、店舗との情報共有など、運用面の負担をどう抑えるかが重要でした。今回、「ショップカウンター エンタープライズ」を導入することで、業務を効率化しながら新規事業者との接点を広げられることに期待しています。まずは44施設で着実に運用を定着させ、店舗の賑わいづくりと催事関連収益の向上を両立していきたいと考えています。

▼「西鉄ストア催事募集サイト」の画面イメージ

URL：https://space.nishitetsu-store.co.jp(https://space.nishitetsu-store.co.jp)

■導入検討時のお問い合わせ先

「ショップカウンター エンタープライズ」または「商業施設におけるDX推進」にご興味を持たれたご担当者様は下記までご連絡ください。具体的な機能や導入スケジュールなど、サービスの詳細について説明している資料をお送りします。

https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■ショップカウンター エンタープライズについて

商業施設向けリーシングDXシステムです。商業施設が自社スペースを掲載する「テナント募集サイト」と、問い合わせ・営業・テナント情報管理やスペースの稼働管理ができる「営業管理システム」をSaaS型で提供し、随時、機能追加やバージョンアップを行うことで、テナント募集業務や管理業務の効率化、生産性向上を支援いたします。現在、1,500以上の商業施設にて導入。

URL： https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■カウンターワークスについて

商号 ：株式会社COUNTERWORKS

所在地 ：東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル8F

代表 ：代表取締役CEO 三瓶 直樹

事業内容 ：「ショップカウンター」「ショップカウンター エンタープライズ」の企画・開発・運営

資本金 ：6.54億円（資本準備金を含む）

URL ：https://counterworks.co.jp