副業人材マッチングサービス『lotsful』、滋賀県長浜市のDX支援パートナーに3年連続採択

パーソルイノベーション株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルイノベーション株式会社 lotsful Company（本社：東京都港区、lotsful Company代表：田中 みどり）が運営する副業人材マッチングサービス『lotsful（ロッツフル）』（https://lotsful.jp/）は、内閣府・内閣官房が実施する「地方創生人材支援制度（デジタル専門人材・人材紹介型）」の協力企業として、このたび滋賀県長浜市（市長：浅見 宣義、https://www.city.nagahama.lg.jp/）のDX支援パートナーに採択されました。長浜市への支援は2024年度・2025年度に続き3年目となり、2026年4月1日より本年度の取り組みを開始しています。副業人材による業務効率化や内製化などこれまでの支援実績を踏まえ、本年度は生成AIやPythonの活用を通じ、より高度なDX支援を推進します。

■長浜市のDXを『lotsful』が3年連続で支援、生成AI・Python活用など高度化フェーズへ

滋賀県長浜市では、「すべての人に優しく、安心を感じることができるデジタル化」を念頭に、DXを推進しています。

『lotsful』は、2024年度よりデジタル専門人材（副業・兼業人材）と長浜市とのマッチングを通じて、市業務の効率化に向けたRPAシナリオ構築や内製化・標準化などの支援を行ってまいりました。

今年度は、これまでの取り組みをさらに発展させ、Pythonを用いた開発支援やLLM等の生成AI活用支援、業務フローの再構築に関する助言を実施します。これにより、行政運営の一層の効率化と業務生産性の向上、市民サービスのさらなる向上を目指します。また、AI活用支援として、職員向けの研修や相談会の実施も予定しています。

■長浜市について

滋賀県の湖北に位置する長浜市は、美しく豊かな自然環境に恵まれ、「戦国の聖地」、「観音の里」といわれるように多くの歴史的文化遺産を有しています。また、古くから渡来の文化や産業を受け入れる進取の気性と住民自治の心が息づき、自然の癒しと歴史浪漫あふれる環境のなか、住民主体で「やってみたい」ことに挑戦する風土が根づいており、リモートワーカーの誘致といった新しいはたらき方も推進しています。

長浜城歴史博物館■長浜市コメント

長浜市では、デジタル技術を活用した業務の効率化と高度化を進めており、その一環として、これまでRPAの活用などに取り組んできました。

2024年度からは、『lotsful』様の伴走支援を受けることで、業務プロセスの見直しやデジタル技術の活用促進を進めてまいりました。専門人材の知見を取り入れることで、職員のデジタル活用への理解も深まり、着実に成果が現れてきています。

今年度は、これまでの取り組みをさらに発展させ、Pythonを活用した開発や、LLM等の生成AIの活用、業務フローの再構築など、より高度な業務改革に取り組みます。専門人材の支援を受けながら、行政運営の効率化と業務生産性の向上を図るとともに、市民サービスのさらなる向上に努めてまいります。

■パーソルイノベーション株式会社『lotsful』代表 田中 みどり コメント

『lotsful』では、これまでさまざまな自治体のDXやPR業務などを支援してまいりました。

長浜市様との取り組みは本年度で3年目を迎え、継続してご一緒できていることを大変嬉しく思っております。

昨年度までは、RPAの活用を中心に業務効率化や内製化を伴走型で支援してまいりましたが、専門人材の参画により、職員の皆様による内製化や業務改善の意識醸成を後押ししています。

今年度は、これまでの成果を基盤に、Pythonを活用した開発支援やLLM等の生成AIの活用、業務フローの再構築など、より高度なDX推進をご支援してまいります。長浜市様が目指す「すべての人に優しく、安心を感じることができるデジタル化」の実現に一層貢献してまいります。

＜参考事例＞

・京都市（令和6年度）｜「スマート区役所」を副業人材の支援で推進、ウェルビーイングなまちを目指す

https://lotsful.jp/biz/case/4018

・長浜市（令和6年度）｜副業人材が滋賀県長浜市のDXを推進！RPA活用の挑戦とその成果とは？

https://lotsful.jp/biz/case/3824

・天龍村（令和6年度）｜人口1,000人の長野県天龍村が挑むDX改革――副業人材との協働の軌跡を聞く

https://lotsful.jp/biz/case/3755

・大田区（令和7年度）｜インバウンド需要を“自走する力”に――OTA登録からマニュアル化まで、大田区・副業人材・地域事業者が挑んだ仕組みづくり

https://lotsful.jp/biz/case/5158

・東員町（令和6年度）｜Instagramフォロワー数1,600人突破！副業人材と進めた三重県東員町のSNS強化策

https://lotsful.jp/biz/case/3805

■「地方創生人材支援制度（デジタル専門人材）」とは

デジタルを活用した地域課題解決に取り組もうとする地方自治体と、DXに関する知見と実績を有するデジタル専門人材のマッチングを、内閣官房 新しい地方経済・生活環境創生本部事務局および内閣府 地方創生推進室が支援する制度です。認定された人材紹介企業が、自治体のプロジェクト内容に基づき最適な外部DX人材を選定・紹介します。本プロジェクトを「地方創生交付金（旧：デジタル田園都市国家構想交付金）」の対象事業として推進する場合は、外部人材活用費用を交付対象経費に含めることが可能です。

※令和8年度より、運営組織は「新しい地方経済・生活環境創生本部事務局」へ改編され、制度名称は「地方創生人材支援制度」として統合・整理されています。

■利用企業数は2,700社超！5万件以上の案件を支援してきた副業人材サービス『lotsful』の特徴※2026年3月時点

＜副業人材へのメリット＞https://lotsful.jp/

『lotsful』は企業側の副業受け入れに関する啓蒙を積極的に行っています。事業開発、営業、マーケティング、人事、広報、経営企画など、ビジネス職を中心に多様な案件を取り揃えています。これまでの実績やスキルについて、専任のタレントプランナーが無料カウンセリングを実施するため、副業未経験者も安心してチャレンジが可能です。原則リモートでチャレンジできる案件がほとんどのため、週に1回・4時間からなど、柔軟なはたらき方で副業をスタートすることが可能です。

＜副業受け入れ企業側へのメリット＞ https://lotsful.jp/brand/lp

スキルアップや事業貢献を目的にした豊富な経験や実績を持つ人材をターゲットにしているため、社内のリソースでは不足している分野に関して、領域ごとに確立・洗練された事業運営ノウハウを活用できます。タレントの業務委託費用のみで、業務切り出しのサポートから、副業スタート時の煩雑な契約周りまでパーソルグループの豊富な人材支援ノウハウを活かしたオンボーディングサポートを実施し、契約関連・労務管理等、副業人材活用の仕組み構築まで支援します。（契約形態は業務委託となります。）

■パーソルイノベーション株式会社について

＜ https://persol-innovation.co.jp/(https://persol-innovation.co.jp/) ＞

パーソルイノベーション株式会社は、パーソルグループの次世代の柱となる事業創造を目的に、2019年4月に事業を開始しました。世の中で見過ごされてきた“誰かが解くべき”はたらく領域の課題に向き合っています。まずは、フロントラインワーカー向けの転職/採用支援に取り組むべく若年層・未経験者向け転職支援サービス『ピタテン』やドライバーに特化した転職エージェントに注力します。また、約10万件の求人情報を人材紹介会社に開放する求人データベース事業『HITO-Linkエージェント』など業界のパラダイムシフトとなるようなサービスも展開していきます。今後も新たな価値創出を通じて、はたらくの常識をアップデートし続けてまいります。

■『lotsful』サービスご利用に関するお問い合わせは、以下メールアドレスからお願いいたします

support@lotsful.jp