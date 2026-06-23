リードスピーカー・ジャパン、Excelによる取引先・製品管理業務に「SMART DATA COLLECTOR」を採用

株式会社KUIX

株式会社KUIX（本社：東京都品川区、代表取締役：小竹 三郎）は、Excel業務の改善に特化したクラウド型WEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR」（以下「スマコレ」）をリードスピーカー・ジャパン株式会社様にご採用頂きました。

【事例ページ】

https://www.home.smart-data-collector.com/readspeaker-japan/contact?utm_source=001&utm_medium=Press&utm_campaign=PR_20260623(https://www.home.smart-data-collector.com/readspeaker-japan/contact?utm_source=001&utm_medium=Press&utm_campaign=PR_20260623)

導入の背景：Excelの限界による「動作の重さ」と「転記の煩雑さ」が課題に

リードスピーカー・ジャパンの営業部門では、顧客取引先情報および製品管理のデータ集計業務において、Excelを高度に活用していました。

しかし、長年の運用により以下のような課題に直面していました。

- ファイル容量の肥大化と動作ストレス過去の膨大なデータを管理し、マスタシートから複雑な関数式で各ファイルを参照する仕組みのため、データ容量が重くなり、ファイルを開く・更新するといった動作自体が大きな負担となっていました。- 転記作業の属人化とミスのリスクシート間での頻繁なデータ転記や、直接入力の工程が多く、作業の煩雑さと入力ミスのリカバリーの難しさが課題となっていました。

これらの課題を解決し、「Excelの使い勝手を変えずに、データの管理基盤だけを強化したい」というニーズから、スマコレの導入が決定しました。

＜スマコレによる解決策と導入効果＞

スマコレの導入により、マスタ情報をクラウド上のデータベースで一元管理する体制へ移行しました。これにより、以下の効果を実現しています。

- データ軽量化と動作の高速化従来Excel内に保持していたマスタ情報をスマコレ上で管理することで、各担当者が必要なデータのみを取得・更新できる運用へ変更。これにより、Excelファイルの肥大化を抑制し、ファイル操作時の負荷軽減につながりました。- 転記作業の自動化・簡略化Excelアドインを通じてワンクリックでデータのアップロード・取得が可能になり、手作業による転記作業を排除しました。- 既存Excel資産の継続活用これまで利用していたExcelのフォーマットや関数をそのまま活用できるため、現場の運用を変えることなくスムーズな移行を実現しました。簡易フロー図

＜お客様の声＞

以下のようなお声をいただいております。

「Excelの仕様をそのまま継続して使うことができ、違和感がないのがありがたいです。

これまで手作業で行っていた転記作業を減らせたことで、確認や修正にかかる負担も軽減されました。」

SMART DATA COLLECTOR（スマコレ）とは

スマコレは、Excel業務の改善に特化したクラウド型のWEBデータベースサービスです。

Excelが苦手とするデータ収集や蓄積の役割を補助することで、普段お使いのExcelをそのままに業務を効率化できます。

スマコレでできること

活Excel！

業務で利用しているExcelファイルをそのまま使い続けることができます。

ノーコーディングツール！

設定においてプログラムは不要！複雑なシステム開発がなく簡単に利用できます。

Excelデータを簡単にデータベース化！

データ収集はワンクリックで完了。データベースで大量データを一元管理できます。

スマコレ概要

株式会社KUIX 概要

当社は「デジタルの力、特にデータの力で、あらゆる企業の変革を支援する」ことを目的として2020年に創業しました。DXコンサルティング・SI事業と、スマコレをはじめとする自社サービス事業の2軸で、お客様のデータ活用と業務効率化をトータルでサポートするソリューションベンダーです。

会社名： 株式会社ＫＵＩＸ

所在地： 東京都品川区西五反田1丁目4-8 409号室

代表者： 代表取締役社長 小竹 三郎

設立： 2020年10月2日

URL： https://www.kuix.co.jp/

事業内容：デジタル活用コンサルティング、システムインテグレーション、ＩＴプロダクト・サービス開発

【スマコレに関するお問い合わせ先】

株式会社KUIX SMART DATA COLLECTOR営業担当

e-mail： smacolle_sales@kuix.co.jp

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社KUIX

e-mail：smacolle_sales@kuix.co.jp