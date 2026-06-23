【富士通CRO登壇】従来の延長線上ではない、「収益の壁」を突破する組織変革。7/22日・23日「BtoB Synergy FORUM」開催

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）の運営するマーケター向け専門Webメディア「MarkeZine」と、テクノロジーで営業組織を支援するWebメディア「SalesZine」は、BtoBビジネスリーダーに向けた新イベント「BtoB Synergy FORUM」を開催します（参加費無料／事前登録制）。

「BtoB Synergy FORUM」特設サイト：https://event.shoeisha.jp/mzday/bsforum2026

「BtoB Synergy FORUM」とは

「BtoB Synergy FORUM」は、マーケティング専門Webメディア「MarkeZine」と営業×テクノロジー専門Webメディア「SalesZine」による初の共同開催カンファレンスです。 職種や業種、あるいは売り手と買い手といった既存の枠組みを超え、多角的な「Synergy（相乗効果）」を創出することを目指しています。

本フォーラムでは、組織変革の道標となる「STRATEGY（組織戦略）」、成長を加速させる「TECHNOLOGY（テクノロジー）」、そして現場の熱量を伝える「PRACTICE（実践と対話）」という3つの切り口を柱に、BtoBビジネスの持続的な成長を願うあらゆるプロフェッショナルのためのコンテンツをお届けします。

残席わずか！編集部おすすめセッションを紹介

「BtoB Synergy FORUM」は、アーカイブ配信はなく、会場でのみご聴講いただけます。満席間近のセッションも増えていますので、気になるセッションがある場合は早めの参加登録をおすすめします。

タイムテーブル：https://event.shoeisha.jp/mzday/bsforum2026/timetable

●7月23日（木） 13：00～13：40「真の顧客理解」が持続的な「収益力」を生み出す

～日本企業のポテンシャルを最大化させるレベニュー組織の構築～

大西 俊介氏［富士通］／モデレーター：庭山 一郎氏［シンフォニーマーケティング］

セッション詳細：https://event.shoeisha.jp/mzday/bsforum2026/session/6828

優れた製品や技術、顧客データを持ちながら、なぜ多くの日本企業は収益性の壁を突破できずにいるのか。組織間の分断が課題となる今、これまでの延長線上ではない、新たな成長モデルへの転換が求められています。

本セッションでは、富士通の最高収益責任者（CRO）大西俊介氏と、グローバルBtoBトレンドに精通するシンフォニーマーケティングの庭山一郎氏が対談。日本企業が直面する構造的課題を足がかりに、「真の顧客理解」を「収益力」へと昇華させる、富士通の統合戦略の軌跡を紐解きます。

このセッションで学べるポイント

開催概要

- 部門最適を超え、事業全体でいかに「収益」を最大化させるかの新しい視座を得ることができる- 海外の最新事例も交えつつ、日本企業が持つ独自の強みをいかに変革の原動力に変えられるのかを知ることができる- 蓄積したデータを「顧客との深い関係性」へと昇華させ、持続的な事業成長と収益へつなげるための具体的な実践プロセスを学べる

名称：BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

日時：2026年7月22日（水）13:00～18:30予定、7月23日（木）13:00～18:30予定

※両日ともに12:30受付開始

懇親会（参加無料）7月23日（木）19:00～予定

会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階

主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部、SalesZine編集部

参加費：無料（事前登録制）