株式会社Jitera

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を提供する株式会社Jitera（代表取締役：柳澤 直、以下「当社」）は、リソース機能の全面刷新と、ドキュメントリアルタイム共同編集機能の全ユーザーへの正式提供を実施しました。

本機能強化により、企業内に分散する業務ファイルをAIが参照・活用できるコンテキストとして取り込むことで、チームで継続的に更新・共有できる環境を提供します。

開発背景と目的

Jitera、AI Readyな情報基盤の構築に向けリソース機能刷新・リアルタイム共同編集を正式提供

AIツールの導入が広がる一方で、「使ってみたが現場で定着しない」「期待していた精度が出ない」といった課題は依然として多くの現場で見られます。その背景には、AIに渡す情報が体系的に管理されておらず、社内の知識やドキュメントがAIの参照・活用に適した形で整っていないことが挙げられます。

当社はこの課題を「AI Readyなコンテキストが整っていない」状態と捉え、プラットフォームの継続的な強化に取り組んできました。

今回の機能強化では、主要な業務ファイルをそのままAIのコンテキストとして活用できる環境と、チーム全体でコンテキストを継続的に更新・共有できる仕組みを提供します。これにより、組織がAI Readyな状態へ移行するための準備コストや運用負荷を軽減します。

新機能の概要

リソース機能

これまでの「ドキュメント」機能を全面刷新し、社内に眠る多種多様な業務ファイルを、手間なくそのままAIのコンテキスト（前提知識）として活用できるようになりました。データの加工や準備にかかる工数を大幅に削減し、スムーズにAI Readyな状態を実現します。

- 変換の手間を最小限に：主要な業務ファイルを変換なしでそのまま取り込み、AIがすぐに読み取り・解析可能な状態になります。- 組織の文脈をそのまま再現：フォルダごとのドラッグアンドドロップに対応し、既存のファイル構造をそのまま維持できるため、AIに組織の文脈を正しく理解させることができます。- シームレスなAI連携：.txt、.csv、.md などのテキスト系ファイルは、AIによる直接編集やチームでの共同編集にそのまま移行可能です。リソース機能_Jiteraドキュメントリアルタイム共同編集

AIに渡す情報は一度作って終わりではありません。人間とAIが協働し、常に最新で精度の高いコンテキストを維持・成長させ続けるための環境を提供します。

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」とは

- 人間とAIのシームレスな協働：複数メンバーの編集とAIによる更新がリアルタイムで同期。チームの暗黙知が即座にAIのコンテキストとして反映・共有されます。- 安全なコンテキスト管理：5分ごとの自動スナップショットにより、いつでも過去の状態へ復元・差分比較が可能。安心してAIとの共同作業を進められます。- 非同期でのコンテキスト構築：ブラウザを閉じた状態でもバックエンドでAIがドキュメント生成を継続。人間が作業していない間も、AI Readyな環境構築が自動で進みます。ドキュメントリアルタイム共同編集_JiteraAIコンテキストプラットフォーム「Jitera」サイトトップ

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」は、コンテキストを基盤とする次世代の開発・業務環境として業務プロセスを革新し、事業成長を促進するAIエージェントです。個人特有の暗黙知や組織のノウハウをコンテキストとして蓄積。現場で使えば使うほどAIエージェントが成長し、組織ごとのカスタマイズAIエージェントとして精度の高い応答およびドキュメント生成を行います。Jitera独自のAIプラットフォームが、システム開発全体の自動化と日々の業務の効率化を実現します。

導入に関するご相談は下記フォームよりお問い合わせください。

https://jitera.com/ja/contact

株式会社Jiteraに関するお問い合わせ先

株式会社Jitera

代表取締役 柳澤 直

所在地：東京都港区西新橋1丁目2-9 日比谷セントラルビル 14階

URL：https://jitera.com/ja