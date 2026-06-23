濃厚豚骨スープに鰹と煮干しの風味が効いた季節限定メニュー登場！「魚介豚骨つけめん」期間限定販売！

株式会社幸楽苑

株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）は、2026年6月30日（火）より、昨年ご好評をいただいた季節限定メニュー「魚介豚骨つけめん」（税込860円）を期間限定で販売いたします。

本商品には、豚骨スープに鰹と煮干しの粉末を贅沢に加え、背脂でコクと甘みを引き出した濃厚な魚介つけダレが特徴です。プレミアムチャーシュー等の具材と共に食べ応えも抜群です。

お好みで「冷盛」または「熱盛」をお選びいただけるほか、単品より70円～150円お得なセットもご用意しております。この機会に、魚介の風味あふれる濃厚な一杯をぜひお楽しみください。

■商品情報

■魚介豚骨つけめん

価 格 :860円（税込）

■魚介豚骨つけめん 餃子セット

価 格:通常価格1,140円（税込） ⇒ 1,060円（税込） ※80円お得

■魚介豚骨つけめん チャーハンセット

価 格:通常価格1,230円（税込） ⇒ 1,160円（税込） ※70円お得

■魚介豚骨つけめん ミックスセット（※餃子とチャーハンのセット）

価 格:通常価格1,510円（税込） ⇒ 1,360円（税込） ※150円お得

※販売期間 :2026年6月30日（火）から期間限定

※対象店舗 :幸楽苑 全店

（※『幸楽苑since1954＋幸楽苑のからあげ家』ではチャーハンを取り扱っておりません）

幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。