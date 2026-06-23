ADDICT、東北海道・十勝を拠点に活動する地方密着型フットサルチーム「東北海道ソルプレーサ十勝」の公式スポンサーに就任

株式会社ナハト

株式会社ナハト（以下、「ナハト」）のグループ企業において日韓の美容領域に特化したマーケティング支援を展開する株式会社ADDICT（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：伊藤匠海、以下「ADDICT」）は、東北海道・十勝を拠点に活動する地方密着型フットサルチーム「東北海道ソルプレーサ十勝」の公式スポンサーに就任したことをお知らせいたします。

スポンサー就任の背景

ADDICTは、日韓の美容トレンドを牽引するクリエイティブ力と緻密なデータ運用力を融合させ、インフルエンサー施策から広告運用、リテール連動までを一貫して手がけることで、クライアントの売上成長とブランド価値を最大化する美容領域特化のSNSマーケティングカンパニーです。ユーザーの欲求を突く「緻密なロジック」と「表現力」で、クライアントの価値を最大化させる存在です。

一方、東北海道ソルプレーサ十勝は、北海道十勝に本拠地を構えるフットサルチームです。東北海道及び十勝地区の地域密着型クラブとして、最終的には日本のフットサル界へポジティブなSorpresa（サプライズ）※1を与えていけるようなクラブを目指しています。

今回のスポンサー就任を起点に、将来的には、ADDICTの強みであるインフルエンサー活用やSNSマーケティングの知見を活かして、地方の魅力を全国へ発信し、地方創生に繋げていくことも視野に入れています。

※1 Sorpresa（ソルプレーサ）はスペイン語で驚き・サプライズを意味します。

各社コメント

東北海道ソルプレーサ十勝 代表取締役 大久保 航也

この度、ADDICT様に東北海道ソルプレーサ十勝の公式スポンサーとしてご支援いただけることを大変嬉しく思います。私たちは十勝・東北海道からFリーグ参入を目指し、スポーツを通じた地方創生に挑戦しています。ADDICT様の持つ高いマーケティング力と発信力は、地域の魅力を全国へ届ける上で大きな力になると確信しています。共に新たな価値を創出し、地域に夢と活力を届けられるよう全力で取り組んでまいります。

株式会社ADDICT 代表取締役 伊藤 匠海

この度、東北海道ソルプレーサ十勝様のスポンサーとして、チームを応援させていただくことになりました。東北海道ソルプレーサ十勝様が掲げる「スポーツを通じた地方創生」という熱いビジョンに深く共感いたしました。十勝・東北海道から初のFリーグ参入という大きな夢に向かってひたむきに挑戦する選手・スタッフの皆様の姿は、この地域に大きな活力と感動を与えてくれるものと確信しております。

これから共に十勝を盛り上げ、地域に愛されるクラブへと成長していく過程を、パートナーとして全力でサポートしてまいります。

東北海道ソルプレーサ十勝について

東北海道ソルプレーサ十勝は、東北海道に本拠地を構える社会人フットサルチームです。

東北海道及び十勝地区の地域密着型クラブとして、最終的には日本のフットボール界へポジティブなSorpresa（サプライズ）を与えていけるようなクラブを目指しています。また、育成年代を対象とした下部組織「Sorpresa十勝アカデミー」も運営しており、若手選手の育成にも力をいれています。

ADDICTについて

ADDICTは、2026年4月に設立された韓国の美容領域特化のSNSマーケティングカンパニーです。

日韓の美容メーカー支援において数多くの実績を持つ「データ運用力」と、トレンドを牽引する自社プロダクション「ONEVIEW」の「クリエイティブ力」を完全融合。インフルエンサー施策から広告運用、リテール連動までを一貫した自社ディレクションで提供します。 一過性の認知獲得に留まらず、ユーザーの根源的な欲求を突く「緻密なロジック」と「表現力」を掛け合わせ、クライアント企業の売上成長とブランド価値を同時に最大化する本質的なマーケティングを追求しています。

詳しくは、コーポレートサイト（https://ad-dict.co.jp/）をご覧ください。

【株式会社ADDICTに関する問い合わせ先】

E-mail：pr@ad-dict.co.jp

株式会社ナハトについて

ナハトは、ミッションに「ドラマを起こせ。」を掲げ、マーケティングを武器に事業成長を実現する、事業創造マーケティング企業です。広告やSNS支援にとどまらず、D2C、店舗運営、二次流通、コンサルティングなど、領域を超えて自ら事業を作り伸ばしてきた実践知をもとに、認知・獲得にとどまらず、戦略やプロダクトにまで踏み込み、非連続な成長へと導きます。すべては、仲間と勝ち続けるために。2040年、3000人、2000億の企業体を目指します。詳しくは、公式サイト(https://nahato.co.jp/)をご覧ください。

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp