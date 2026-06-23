NTTセキュリティ・ジャパン、「IT資産管理/エンドポイントセキュリティ 2026」にて「エンドポイントセキュリティ」をテーマに講演

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木村 正人、以下NTTセキュリティ・ジャパン）は、2026年7月14日（火）に開催される、SBクリエイティブ株式会社（ビジネス＋IT）主催イベント「IT資産管理/エンドポイントセキュリティ 2026」にて「エンドポイントセキュリティ」をテーマに講演を行います。

「IT資産管理/エンドポイントセキュリティ 2026」概要

企業がDXと働き方改革を両輪で進める中、テレワークやモバイルワーク、BYODは必須となり、端末管理とエンドポイントセキュリティ対策の重要性が増しています。また、各社がデジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組む一方、企業のシステム環境の多様化、サービスの複雑化、人材不足などにより、IT運用の基礎であるIT資産管理の難易度は高まるいっぽうです。サイバーセキュリティの脅威の高まりも企業がDXを推進する上でどのようにIT資産管理を進め、セキュリティを担保すべきでしょうか？本セミナーではIT資産管理とエンドポイントセキュリティに関する様々な情報を提供してまいります。

NTTセキュリティ・ジャパンの講演について

- 名称：IT資産管理/エンドポイントセキュリティ 2026DXと働き方改革 サイバーセキュリティ対策への備えを急げ- 開催日時： 2026年7月14日（火）- 形式：Webセミナー（Live配信）- 視聴参加費：無料（事前登録制）- ・主催：SBクリエイティブ株式会社（ビジネス＋IT）- 講演日時2026年7月14日（火）13:40～１4:10- 講演タイトル検知・アラート疲れからの脱却：AI時代のエンドポイント防御は“事前防御”へ- 講演概要エンドポイントセキュリティは、EDRを中心とした事後検知モデルから高度化してきましたが、その一方で大量のアラートと膨大な調査コストという新たな課題を生み出しています。特に、正規ツールを悪用する攻撃の増加により、ログだけでは判別が困難なグレーアラートが増加し、人による調査・判断に依存する運用が限界を迎えています。本講演では、これらの課題を踏まえ、EPPの高度化とAIによる実行前判定を軸とした「事前防御」へのシフトの有効性を解説します。アラート削減と運用効率化を同時に実現する、次世代のエンドポイント防御の考え方を提示します。- 登壇者NTTセキュリティ・ジャパン株式会社プロフェッショナルサービス部 伊藤 広之

講演視聴方法

下記のサイトより参加申込をお願いします。

＜参加申込(https://www.sbbit.jp/eventinfo/88528)＞

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTTグループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/52_1_df262fe483e8663e217cc6e22a680c88.jpg?v=202606231252 ]本件お問い合わせ

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