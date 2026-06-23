【ISEKADO】土地を野生酵母の発酵で語る「地ビール2.0」プロジェクト始動

有限会社二軒茶屋餅角屋本店

有限会社二軒茶屋餅角屋本店(本社:三重県伊勢市、代表取締役社長:鈴木成宗)が運営するクラフトビールブランド「ISEKADO」は、その土地の草花などに自生する野生酵母でビールを醸す「地ビール2.0」プロジェクトを始動します。地域の果物やホップといった副原料のみではなく、土地ごとに異なる野生酵母（発酵そのもの）で土地固有の個性を表現する技術を、同社のOEM醸造パートナー事業「テロワールプラン」を通じて、企業や自治体、大学の皆さまに提供する取組です。

直近の実績として、企業とのコラボでは、(株)南九州ファミリーマート様とのコラボビール「ハナハナルビー」を6月23日に発売。大学とのコラボでは、静岡大学「発酵とサステナブルな地域社会研究所（以下、発酵研）」様との共同研究ビール「KADOLABO 038 Accidental Terroir」が６月18日に発売です。

■ 背景：地域の個性は、これまで「副原料」で表現されてきた

クラフトビール市場では、自社ブランドや地域ブランドを掲げる企業・自治体が増えています。土地固有の個性を表現する方法として、これまでは地元の果物・作物・ハーブ・蜂蜜などを副原料に加えるアプローチが主流でした。日本のクラフトブルワリーの多くが、この手法を採用しています。一方で、ビールの主原料（麦・ホップ・水・酵母）そのもので土地を語る試みは限られていました。

■ 「地ビール2.0」とは：発酵（野生酵母）で土地を語る

ISEKADOが提案する「地ビール2.0」は、ビールの主原料のひとつである酵母に注目します。その土地に自生する野生酵母で発酵させることで、発酵というプロセスそのものに土地固有の個性（テロワール）を宿します。当社では、伊勢の森で採取した野生酵母「KADOYA-1」を用いた「ヒメホワイト」などを通じて、野生酵母の分離・培養・発酵制御の技術を培ってきました。この技術を、OEM醸造パートナー事業の「テロワールプラン」として開放していきます。

■ 実現を支える研究開発力

ISEKADOは、博士号・修士号を持つスタッフが在籍する研究開発型ブルワリーです。野生酵母の分離・培養から発酵制御までを一貫して行います。ビール界のオスカーと称されるInternational Brewing Awards における、日本企業唯一の金賞4大会連続受賞をはじめ、国内外の品評会で評価を重ねてきました。分析計測機器メーカーの島津製作所との共同開発「香調」（BREWING × SCIENCE）など、科学的アプローチによる商品開発の実績もあります。

■ 企業とのコラボ事例：(株)南九州ファミリーマート様

■ 大学とのコラボ事例：静岡大学 発酵研様

■ 代表コメント

- 酵母の由来：フウランなど奄美大島に生息していた草花から採取した3株- 取り組みの背景：ISEKADO代表の鈴木が、奄美大島の圧倒的な自然と、そこに根付く伝統的な発酵飲料「ミキ」の文化に魅了されたことから、このプロジェクトは始まりました。何度も島へ足を運び、対話を重ねる中で出会ったのは、エネルギーに満ち溢れた「島の野生酵母」たち。この生命力豊かな遺伝資源を活かして、ベルギースタイルのホワイトビールをベースとしたユニークな味わいのビールを醸造しました。- 商品名：ハナハナルビー- ビアスタイル：ベルジャンウィット／ABV：5.0% ／ IBU：20- 味わい：グラスに注げば、ハイビスカス由来のほのかなピンク色と柔らかな霞が目を引きます。バナナやメロンを思わせる芳醇なエステル香に、野生酵母特有のスパイシーでアーシーなニュアンスが重なり、多層的なフレーバーが広がります。最後はハイビスカスの爽やかな酸味が全体を心地よく引き締め、次の一口を誘う軽やかな飲み口に仕上げました。- 発売日：6月23日発売- 販売チャネル：鹿児島県・宮崎県のファミリーマート384店舗にて数量限定で販売- パートナーコメント：(株)南九州ファミリーマート 商品部 西方健児様「弊社は鹿児島県、宮崎県にてファミリーマートを運営しており、企業理念として『地域密着』を掲げております。そのような中、たまたま御社鈴木社長が『奄美大島の野生酵母』を持っていらっしゃるとの事で『これは何かのご縁だ』と思い、地元奄美の地域性を感じることの出来るビールが造れるのでと考えました。多種多様なビールの中で、奄美から『ワクワク』をお届け出来ればと願っております。」- 酵母の由来： ツツジから採取した野生酵母3株- 取り組みの背景：とある展示会で発酵研の皆さまと当社の鈴木にご縁が生まれ、研究室で保管されていた野生酵母でビールを共同研究する話がスタートしました。こうしたご縁もあってか、鈴木は静岡大学の客員教授にも就任しております。- パートナーコメント：静岡大学人文社会科学部・教授／発酵とサステナブルな地域社会研究所・所長 大原志麻様「ISEKADOと静大発酵研との思いがけない出会いは、由緒ある野生酵母をどのように活かせるのかを思い悩む私たちにとって僥倖でした。このAccidentalは、野生酵母との出会い、ISEKADOとの出会い、そして三種の野生酵母が織りなす華やかで繊細な香味との出会い、という三重の偶然により生まれた感慨深いビールです。」

ISEKADO 代表取締役社長 鈴木成宗

「ビール造りの根底にあるのは、酵母という微生物への敬意と、科学的なアプローチです。私たちは長年、伊勢および各地の野生酵母と向き合い、その個性を引き出す技術を磨いてきました。本プロジェクトは、その土地でしか出会えない酵母を、その土地のビールに変える挑戦です。各地の造り手とともに、ビールの新しい地域性をつくっていきます。」

■ 今後の展望

ISEKADOは、「テロワールプラン」を通じて、企業・自治体・大学など多様なパートナーとともに、各地域の野生酵母を生かしたビール造りを広げていきます。

■ 商品詳細

■ 会社概要

ハナハナルビー- スタイル：ベルジャンウィット- ABV：5.0% ／ IBU：20- 原材料：大麦麦芽(アメリカ製造)、小麦麦芽、小麦、ハイビスカス、ホップ- 容量・形態：350ml缶- 価格：352円（税込）- 発売日：6月23日- 販売・提供チャネル：鹿児島県・宮崎県のファミリーマート384店舗にて数量限定で販売- 使用酵母：フウランなど奄美大島に生息していた草花から採取した野生酵母3株- 製造所：伊勢角屋麦酒 下野工場KADOLABO 038 Accidental Terroir- スタイル：ベルジャンストロングゴールデンエール- ABV：8.5%- 原材料：大麦麦芽(外国製造)、蜂蜜、梅酢、ホップ- 容量・形態：750ml瓶- 価格：3,850円（税込）- 発売日：6月18日- 販売・提供チャネル：専門販売店にて数量限定で販売- 使用酵母： ツツジから採取した野生酵母3株- 製造所：伊勢角屋麦酒 下野工場- 会社名：有限会社二軒茶屋餅角屋本店- 所在地：三重県伊勢市下野町564-17- 代表者：代表取締役社長 鈴木成宗- 創業：1575年（二軒茶屋餅角屋本店）／ クラフトビール事業開始 1997年- 醸造主体：ISEKADO（伊勢角屋麦酒）／メイン工場：下野工場（三重県伊勢市下野町）- 事業内容：クラフトビールの製造・販売、OEM醸造パートナー事業ほか- 関連リンク- - OEMサイト：https://oem.isekado.co.jp- - コーポレートサイト：https://www.isekado.co.jp- - ECサイト：https://www.biyagura.jp

お酒は20歳になってから。