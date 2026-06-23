静岡出身！&TEAMのFUMAさん独占インタビュー掲載『るるぶ 静岡 清水 浜名湖 富士山麓 伊豆’27』2026年8月17日（月）発売決定
株式会社JTBパブリッシング
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JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、るるぶ情報版『るるぶ 静岡 清水 浜名湖 富士山麓 伊豆’27』を2026年8月17日（月）に発売いたします。なお、6月23日（火）より予約受付を開始します。
特別企画として、大人気の９人組グローバルグループ&TEAMのFUMAさんに特別インタビューを実施。学生時代まで過ごした地元・静岡のエピソードをたっぷり語っていただきました。&TEAMのメンバーそれぞれと静岡旅行に行くなら何をしたい？など、楽しい話題が盛りだくさんです！
本編では、静岡の最新観光情報をふんだんにご紹介。全300件以上の施設を詳細な実用情報で掲載しています。静岡へ行くなら必携の1冊です。
▼商品概要
【書名】『るるぶ 静岡 清水 浜名湖 富士山麓 伊豆’27』
【定価】1,430円（税込）
【仕様】AB判（天地257mm×左右210mm）、本誌 160ページ＋特別付録16P（オールカラー）
【発売日】2026年8月17日（月）
【発行】JTBパブリッシング
【販売】全国の書店、EC書店
【本書のご予約・ご購入はこちらから】
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4533174086
楽天ブックス：http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784533174087(http://books.rakuten.co.jp/rdt/item/?sid=213310&sno=ISBN:9784533174087)
本件に関するプレスリリースPDF
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