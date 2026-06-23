世界第7位の高峰ダウラギリ8167m登頂。登山ガイド・岩田京子氏を迎え、遠征報告会を開催

株式会社finetrack

株式会社finetrack（代表取締役 金山洋太郎）は、2026年7月8日（水）、直営店 finetrack TOKYO BASE（東京都渋谷区）にて、日本山岳ガイド協会認定登山ガイド・岩田京子氏を迎え、「ダウラギリ8167m遠征報告会 ～登山ガイド 岩田京子が見た世界第7位の高峰～」を開催いたします。

2026年春、岩田京子氏はネパール・ヒマラヤにそびえる世界第7位の高峰ダウラギリ（8,167m）への遠征に挑み、登頂を果たしました。

本イベントでは、写真や映像とともに遠征を振り返りながら、登頂までの軌跡や高所での生活、遠征準備、装備選択、失敗から得た学びなど、8000m峰への挑戦の舞台裏について語っていただきます。



また、登山ガイドとして活動を続けながら、なぜ挑戦を続けるのか。その原動力や、仕事と夢を両立する生き方についてもお話しいただきます。finetrackは、「遊び手＝創り手」の理念のもと、フィールドで挑戦を続ける登山者やガイドとともに、アウトドア文化の発展と山の魅力を伝える活動を行っています。今回の遠征報告会も、その取り組みの一環として開催するものです。

イベント概要

- 開催日時：2026年7月8日（水）18:30～20:00- 開催場所：finetrack TOKYO BASE 2階 特設会場- 住所：東京都渋谷区神宮前6丁目13-8- 定員：25名- 参加費：無料- 講師：岩田 京子氏（日本山岳ガイド協会認定 登山ガイド）

講習会内容（75分）

イベントの詳細はこちら :https://www.finetrack.com/funtotrack/post-102546/お申し込みはこちら :https://finetrack-event.stores.jp/reserve/finetrack/1929162※予約サービス「STORES」のフォームが開きます- 遠征準備とトレーニング- 現地での生活と高所順応- 登頂までの軌跡と遠征で感じたこと- 遠征での失敗談と学び- 高所登山の装備選択- 質疑応答

講師紹介

岩田 京子（いわた きょうこ）

日本山岳ガイド協会認定 登山ガイド。

1976年横浜市生まれ。

MTB、スノーボード、キャンプ、フィッシング、マラソン、野外フェスなど、さまざまなアウトドアイベントの企画・運営に携わり、外遊びの魅力を伝えてきた。現在はフリーランスとして国内の登山ガイド、海外登山・トレッキングツアーの添乗を行う。



プライベートではチョーオユー、マナスル、エベレスト、ローツェ、アンナプルナI峰、マカルーに登頂。



2026年春には世界第7位の高峰ダウラギリ（8,167m）登頂を果たし、現在も新たな挑戦を続けている。

お問い合わせ先

finetrack TOKYO BASE

東京都渋谷区神宮前6丁目13-8

03-6452-6084

11：00～20：00

https://www.finetrack.com/brandstore/#bs-access__tokyoBase

関連情報

finetrack直営店 TOKYO BASEでは、アウトドアを安全・快適に楽しむための各種講習会や

イベントを開催しています。その他、イベント等の情報はWEB SITEよりご確認ください。

- finetrack 公式サイト： https://www.finetrack.com/- finetrack 【イベント情報】： https://www.finetrack.com/funtotrack/cat-event/

イベントの詳細はこちら :https://www.finetrack.com/funtotrack/post-102546/お申し込みはこちら :https://finetrack-event.stores.jp/reserve/finetrack/1929162※予約サービス「STORES」のフォームが開きます