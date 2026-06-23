日本の優れた商品・サービスを認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection 2026 第1期」受賞対象を発表！

ENGAWA株式会社

「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」を合言葉に活動しているOMOTENASHI NIPPON実行委員会は、日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」の2026年度第1期受賞の対象を2026年6月23日（火）に発表します。

今回、2026年第1期では、日本全国37都道府県の事業者の商品・サービス149対象を選定し、特に評価の高かった対象に贈られる「最高金賞」には計7対象が選出されています。

受賞対象は、ジャンル・地域ともに幅広く多岐にわたります。最高金賞7対象には、130年以上の歴史を持つ陶器メーカーが手がけた伝統工芸×感温技術のガラス器、日本茶の温活アイテム、軽量・コンパクトな美容家電、地域の食材を活かした食品やスイーツなど、伝統と現代技術、地域素材と新たな発想が融合した対象が並びました。特別賞5部門には、減塩を“電気”で実現する食器、植物由来の次世代素材のソックス、抹茶とおにぎりで日本の食文化を世界に伝えるカフェなど、いずれも独自の切り口で“OMOTENASHI”の在り方を体現する商品となっています。

また、「体験・サービス部門」からも計7対象が選定され、幅広く特徴あるサービスがラインナップしました。中でも特別賞「グローバル賞」を受賞した「世界の朝食を、抹茶とおにぎりに。抹茶とおにぎりのカフェ NIGICHA」は、日本に根付いた食文化を世界に伝えることをコンセプトに掲げる飲食店として象徴的な一例で、訪日外国人観光客数が過去最高水準で推移する中、こうした日本らしい体験価値の発信が国内外から注目されています。

今回最高金賞に選ばれた事業者をはじめ、おもてなしセレクションの受賞事業者の事業規模は、地域の小規模～中規模の事業者がその多くを占めます。近年のインバウンドの活況は、そういった地域の中小企業にとってもチャンスと捉えられており、訪日客に向けて自社商品・サービスの優位性をアピールする目的や、海外展開（アウトバウンド）も視野に、“外国人”への販路拡大のきっかけを求めて受賞を目指す動きが広がっているように感じられます。

■おもてなしセレクション 2026 第1期 概要

【最高金賞】

- 募集期間：2026年1月9日(金)～2月20日(金)- 選定プロセス：書類による審査と、選定員による現物審査の2段階での選定- 受賞対象：全149対象【金賞61対象（内、最高金賞7対象）、特別賞5部門5対象、受賞83対象】

-（岐阜県）冷感桜シリーズ｜株式会社丸モ高木陶器

-（滋賀県）湖のくに生チーズケーキ｜工房しゅしゅ

-（埼玉県）温茶カイロ｜Alolima

-（東京都）ジェットモンスターマイクロドライヤー02｜Ur.Salon

-（東京都）KOKO HOTELSオリジナル「おだし」｜KOKO HOTELS（株式会社ミナシア）、株式会社新丸正

-（愛知県）YANAGI2022/YANAGI2025｜株式会社HERLIX

-（新潟県）みどりのラー油｜株式会社わたや

【金賞】

-（福岡県）畳ユニット清風｜株式会社アルファタカバ

-（大阪府）リベティ多機能スーツケース｜株式会社リベティ

-（東京都）アドバンストセラムP｜株式会社KDC

-（長崎県）万能お茶すり急須｜正幸陶器 古樚窯

-（兵庫県）ぬのへんげ｜浮田産業株式会社

-（愛知県）東甘堂おいもチップスシリーズ｜株式会社トーカン

-（鹿児島県）人生の時をきりとる抹茶。｜今吉製茶有限会社

-（大阪府）学生コップ｜ダイヤ印（協栄金属工業株式会社）

-（東京都）もちっとラトル こぐまくんの焼きたてパン｜株式会社TowaStela

-（岐阜県）楊貴肌｜株式会社奥田又右衛門膏本舗

-（岐阜県）木動デスク｜株式会社清水材木店

-（大阪府）吸水ショーツ｜名和株式会社

-（北海道）ベーコン節｜株式会社エーデルワイスファーム

-（東京都）超無重力ジェルピロー｜GOKUMIN

-（北海道）ニンジャメン｜株式会社シンセン

-（福岡県）苺大福｜菓子処まつだ屋（株式会社松田屋）

-（新潟県）KIMONO “SUKIYA” CLUTCH｜株式会社青柳

-（富山県）さかさ富士 香立｜株式会社ナガエ

-（高知県）土佐・日戻り鰹 究極鮮度 一本釣り完全藁焼き 鰹のたたき（冷凍）｜池澤鮮魚オンラインショップ（土佐魚カンパニー合同会社）

-（新潟県）GLOBAL｜吉田金属工業株式会社

-（神奈川県）濱文様 湯けむりたおる｜ケイス

-（大阪府）omonui｜株式会社プレーリードッグ

-（宮崎県）熟成金寿カンパチ丸皿刺身｜有限会社結城水産

-（東京都）Re:Valna スフィアボールプラスリキッド｜株式会社BRAYSES

-（三重県）堀坂牧場産松阪牛すじカレー｜株式会社堀坂

-（大阪府）WORLD CONNECT COLA｜合同会社知己

-（東京都）うんこドリル 漢字｜株式会社文響社

-（山口県）Forecipe ちいさな森のドーナツ｜株式会社アデリー

-（東京都）米粉ろおる｜株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー

-（大阪府）倉敷プリン｜大阪商運株式会社

-（京都府）京都デニムだるま｜京都デニム

-（大阪府）鹿児島県産黒毛和牛ローストビーフ｜株式会社サァーヴァー

-（東京都）日本ミツバチ熟成生はちみつ「延寿」｜合同会社MI Japan

-（福岡県）有機まろやか酢｜三宗貿易株式会社

-（北海道）モンデリカ｜株式会社パールモンドール

-（大阪府）泉州美人｜株式会社ウエノ

-（京都府）スフェラーランタン｜スフェラーパワー株式会社

-（愛知県）うるつやトマト｜次世代型農場でんでん村（株式会社ビレッジ開発）

-（福岡県）福来る抹茶クリーム大福9個入｜株式会社お茶村

-（大阪府）IH炭かまど(R)｜株式会社オーシン

-（山口県）侘水景｜Wabisabi.jp（株式会社YBB）

-（福岡県）日若百福｜有限会社日若屋

-（東京都）Aurelie.｜アミノセルス製薬株式会社

-（東京都）クラフトスクラップノート｜株式会社石原紙工

-（山口県）マリッサリゾート サザンセト周防大島｜東和観光開発株式会社

-（鹿児島県）財宝プレミアムプリン｜株式会社財宝

-（東京都）とろけるふとん(R) enifeaII｜株式会社ディーブレス

-（東京都）fit it・balance support sole｜株式会社ホンシュ

-（群馬県）金星食品 特撰生餃子シリーズ｜金星食品有限会社

-（東京都）ナチュラルスキンケアオイルR｜株式会社KDC

-（沖縄県）沖縄の海と縁起の良い珊瑚プレートシリーズ｜datta.沖縄南の島陶芸工房（有限会社オキナワロイヤルクラフト）

-（熊本県）原農場のオーガニックあまざけ｜株式会社原農場

-（愛知県）ワンピース浴衣｜丹羽幸株式会社

-（岡山県）ジンジャーワイン｜株式会社永豊フーズ

【特別賞】

◇ オリジナリティ賞

-（東京都）エレキソルト｜キリンホールディングス株式会社

◇ サステナブル賞

-（大阪府）NOWU BASIC and GOOD PlaX(TM)刺繍ソックス｜株式会社フロンティア

◇ グローバル賞

-（東京都）世界の朝食を、抹茶とおにぎりに。 抹茶とおにぎりのカフェ NIGICHA｜NIGICHA（株式会社NIGIRI）

◇ 郵便局のネットショップ賞

-（北海道）岩内サーモン アヒージョ｜株式会社まるりょう野澤商店

◇ ANA賞

-（東京都）Granframe｜MAIMO

【受賞】

-（栃木県）TOCHIGICAVIAR「K」｜株式会社加藤工業所

-（大阪府）三潤美 桜ウォータークリーム｜株式会社エモーション

-（大阪府）三潤美 UV ウォータークリーム｜株式会社エモーション

-（東京都）本島椿 純椿油｜株式会社三宝

-（大阪府）しずおかん｜缶詰キッチン

-（福島県）果寿庵の季節のフルーツ大福｜果寿庵（株式会社KAJUAN）

-（埼玉県）鶏肉をおいしく食べれるたれ｜タミー食品工業株式会社

-（鹿児島県）ひとくちショコラ黒棒（6味アソート）｜南海食品株式会社

-（東京都）つきじ治作 名物水たきセット｜長谷観光株式会社

-（千葉県）極 アーモンドクリーム｜三育フーズ株式会社

-（静岡県）静岡ちゃばこ6種カートンBOX｜株式会社ショータイム

-（愛知県）Epiphyte Art Products｜有限会社新和製作所

-（北海道）松くらの浜炊たらこ 日高昆布（しいたけ入り）｜北水札幌海鮮工房株式会社

-（島根県）出雲十割そば｜株式会社出雲たかはし

-（東京都）PE ホスケアスプレー｜株式会社QIX

-（熊本県）河野FARMのメロン｜河野FARM

-（東京都）FRUITS SNOWBALL｜株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー

-（東京都）東京駅赤レンガパウンドケーキ｜株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー

-（東京都）HONESTUAL セレニティゼロ オールインワンジェル｜HONESTUAL（合同会社TOPDRAWS）

-（富山県）ななぴかりヨーグルト｜有限会社水口ミルクプラント

-（兵庫県）鹿肉トリーツ｜ONESMILE（株式会社一）

-（東京都）M.MOWBRAY PRESTIGIO モールドクリーナーシリーズ｜株式会社アールアンドデー

-（愛知県）Brews de Charme - Tea Collection -｜Petals & Pours株式会社

-（福岡県）名入れ箸彫刻木箱セット｜株式会社ハグロット

-（大阪府）KG Air（超小型酸素ボンベ）｜株式会社KGAIR

-（京都府）彩生 京都 糸巻玉かんざし｜株式会社ピュアベールアン

-（三重県）伊勢炊きあおさのり｜伊勢おかげ庵（株式会社家城物産）

-（神奈川県）ピッ炊く｜AMOTE JAPAN

-（福岡県）フィッシュオイルカプセル｜イムレー・バイオテック株式会社

-（福岡県）ローヤルゼリー x セサミン Queen’s Grace 0.303g x 60粒｜イムレー・バイオテック株式会社

-（大分県）3WAYカーシェード｜三金商事株式会社

-（沖縄県）シマまーす袋｜株式会社青い海

-（兵庫県）かおり袋「うずの奏」｜まえだ彫工処

-（静岡県）でしこ長蒲焼｜浜名湖養魚漁業協同組合

-（東京都）Hale チアシード入りスティックゼリー｜株式会社 JP FUNCTIONS

-（奈良県）ECLEAD｜ジェイオール株式会社

-（奈良県）EMINERS｜ジェイオール株式会社

-（東京都）CL-LINE SEREN｜株式会社アステック

-（栃木県）組立工作キット 木製ランタン｜有限会社吉成印刷

-（石川県）PAORA｜サラウンディング株式会社

-（静岡県）しおやの厚切り牛タン｜株式会社しおやフーズ

-（兵庫県）スーパーツィーター S-STW201｜合同会社ムジカノート

-（東京都）Re:Valna ハルコラシートフルフェイス1枚入り｜株式会社BRAYSES

-（東京都）炙りさば照焼｜さかな組商店（株式会社ダイ・インダストリー）

-（東京都）西京漬けとうなぎ長焼き詰め合わせ｜くらせい（有限会社倉橋商店）

-（茨城県）組子の独楽 Dear組子｜株式会社大崎材木店

-（千葉県）マナビス ビタミンD プラス プレミアム｜株式会社マナビス化粧品

-（大阪府）NOWU BASIC and GOOD フライスタンクトップ｜株式会社フロンティア

-（福岡県）パンチングレザーシューズ｜株式会社エッチ・ピー・エス

-（東京都）黒毛和牛ハンバーグ120g｜株式会社ニイチク

-（埼玉県）腸活日和。有機玄米あまざけ｜株式会社今人

-（神奈川県）のびあEX｜株式会社CUSPY

-（北海道）【極干】特大とろさば・特大真ほっけセット｜株式会社さかな屋本舗

-（滋賀県）伊吹野そば つゆセット｜伊吹野そば（有限会社伊吹そば）

-（滋賀県）おやすみテープ｜東洋化学株式会社

-（香川県）プリント足袋｜丸永手袋株式会社

-（鳥取県）淡塩さば｜株式会社井ゲタ竹内

-（静岡県）アイスコイン｜TanZai(R)（有限会社岩倉溶接工業所）

-（愛知県）LOLO et COCO 出産お祝いセット ～パリに暮らす双子のクマ～｜株式会社ビセラ製作所

-（大阪府）成長に寄り添う思いやりインナー｜双基株式会社(Twin Dimple)

-（大阪府）Super NATTOGEN｜株式会社神仙堂

-（長野県）ケノン｜株式会社エムテック

-（東京都）濃厚ミートパイ 黒トリュフ｜株式会社デクノバース

-（福岡県）ネジチョコ｜NEJI CHOCO LABORATORY（オーエーセンター株式会社）

-（大阪府）冷温プレート｜Believe shine company

-（東京都）電子剣山｜株式会社日本ディックス

-（愛知県）三代目のやみつきホルモン ぷりぷり豚ホル｜とよはしホルモン（丸そ酒井食品株式会社）

-（千葉県）DAWN｜有限会社豊国

-（京都府）二重毛布 ミモザ｜月の友株式会社

-（東京都）EVER CLEAN個包装アルコールウェットティッシュ｜株式会社エバーグローリー

-（神奈川県）NMN20000plus｜株式会社クー・ジョリ

-（埼玉県）THE BARREL 《日本一廻りにくいBeigoma》｜株式会社ダイエイバレル

-（高知県）The Ultimate River Retreat｜株式会社ハッピーラフト

-（福井県）伝統旅館のぬくもり灰屋｜伝統旅館のぬくもり灰屋

-（東京都）Sake Tasting Programs｜豊洲社中株式会社

-（静岡県）BUSHI MESHI｜株式会社丸藤

-（鹿児島県）天然アルカリ温泉水 財寶温泉｜株式会社財宝

-（東京都）4種のチーズのプレミアム明太子もちもんじゃ｜株式会社だるま

-（岡山県）minaCorale（みなこらーれ）ドーナツセット｜株式会社FLC design

-（徳島県）はすや 甘酒プロテイン｜四国阿波はすや

-（神奈川県）POMULU 2WAYヒップシート｜REALIZE合同会社

-（奈良県）aroma stone｜国広産業株式会社

-（高知県）生見オーガニックトマト｜生見オーガニックトマトファーム

全受賞対象はオフィシャルサイト(https://omotenashinippon.jp/selection/)よりご覧いただけます。

■おもてなしセレクション連続受賞

受賞対象の中には、複数年にわたって同一商品のエントリー/受賞を重ねるケースや、同一事業者が別商品にてエントリー/受賞をするケースなど、継続する事業者も増えてきています。今回の2026年第1期でも、連続最高金賞1対象・連続金賞9対象・連続受賞7対象と、継続して評価される事業者が見られます。

また、2026年第1期では3回にわたり受賞している5対象に、時代のニーズに合わせた“おもてなし”商品を、高い品質を維持しながら生活者に届け続けていることを讃えて、トロフィーが贈呈されます。

■国内・インバウンドへ向けた情報発信、海外進出サポート

日本のインバウンド市場は過去最高水準で推移し、訪日客の関心も観光地巡りから日本各地の“本物のものづくり”や“体験”へと広がりを見せています。これまでの受賞事業者からも、「自社商品をインバウンド層へどう届けるか」「海外バイヤーやメディアとの接点をどう作るか」といった声が数多く寄せられており、認定後の実践的な支援への期待は年々高まっています。

おもてなしセレクションでは、 “インバウンド層への接点”をさらに広げるべく、訪日外国人が多く利用する空港施設や東京を代表する観光ランドマークでの催事展開も新たに検討しています。訪日外国人の玄関口や観光導線で受賞商品と出会える機会を増やし、滞在中の購買・体験へとつなげていきます。

インバウンドを含む国内向けの企画としては、これまで同様、地方主要都市の百貨店や商業施設でのポップアップ展開を継続するとともに、これまでの受賞事業者からの期待の声も多い「宿泊施設とのコラボレーション企画」も継続して実施します。

さらに、アウトバウンドの視点では、海外バイヤーへ向けた展開として、米国・ニューヨークで開催されるライフスタイル商材の見本市「Shoppe Object」への出展も予定。個社単独での出展がなかなか難しい中規模・小規模の受賞事業者の海外販路開拓を後押しします。

■受賞記念催事を浅草にて開催！

東京・浅草の常設店舗「ENGAWA ASAKUSA」と連携し、受賞商品の魅力を訪日外国人へ直接届ける取り組みを進めています。世界中の旅行者が“日本らしさ”を求めて集う浅草は、インバウンド層との接点を生み出す機会として好評を得ています。今回、最高金賞を受賞した全7対象は、受賞記念催事として1カ月間の展示販売を行います。

- 期間：2026年7月2日(木)～8月4日(火)- 会場：「ENGAWA ASAKUSA」 東京都台東区浅草2-1-16 藤田ビル1階- 販売商品：2026年1期にて最高金賞を受賞した7対象

■おもてなしセレクション2026 第2期のエントリー受付中

2026年第2期の応募受付を6月18日より開始しました。日本全国の“おもてなし心”あふれる商品・サービスのエントリーをお待ちしております。

- おもてなしセレクション公式サイト→エントリーページ（事業者向け）(https://omotenashinippon.jp/selection/oms2026_2/)- プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000253.000017308.html)

■OMOTENASHI NIPPON（おもてなしニッポン）とは

「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」を合言葉に日本の優れた商品・サービスを発掘し国内外に発信するプロジェクトです。実行委員会の各メンバーや参加企業・団体が持つノウハウや技術、ネットワークを最大限に生かし、日本国内外の方に日本の商品、サービスの素晴らしさを広く知ってもらうことを目的としています。既に世界から注目を集めている、優れた対象はもちろん、必要な経営資源を確保することが難しい中小企業や小規模事業者にとっての販売力強化の一助となることを目的としています。

- OMOTENASHI NIPPON 公式ウェブサイト(https://omotenashinippon.jp/)- 実行委員会メンバー：青山社中株式会社、AnyMind Japan株式会社、ENGAWA株式会社、株式会社サニーサイドアップグループ（50音順）

■おもてなしセレクションについて

おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015 年に創設されたアワードです。有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

＜OMOTENASHI Selection 2026 オフィシャルパートナー＞

- ゴールドパートナー企業：全日本空輸株式会社、日本郵便株式会社- パートナー企業 ※2026年6月時点- - 朝日新聞社- - Arigato Travel KK.- - ARTISAN（JTB USA）- - Angliss Singapore Pte Ltd.- - 株式会社イースト- - 株式会社イノベント- - umamill株式会社- - 株式会社オークファン- - 株式会社小田急百貨店- - 株式会社CRAFT TOKYO- - Clozette Pte.Ltd.- - JAPAN RAIL CAFE シンガポール- - 株式会社 タイムラボ- - 株式会社ネットブリッジ- - North Lane International, LLC- - byFood- - 株式会社博報堂プロダクツ- - 株式会社ふるさとサービス- - Brooklyn Beauty/Fashion Labo- - BECOS（株式会社KAZAANA）- - 株式会社マクアケ- - 株式会社三越伊勢丹- - 株式会社名鉄百貨店- - 門間屋- - 1-81 AGENCY