ワークデイ株式会社

本リリースは、米国 Workday Inc. が 2026 年 6 月 2 日（現地時間）に配信した英文リリース(https://newsroom.workday.com/2026-06-02-Workday-Launches-New-Tools-for-Developers-to-Build,-Connect,-and-Verify-AI-Agents-For-HR,-Finance,-and-IT)に

基づき作成した日本語抄訳です。その内容および解釈については、英文が優先されます。

Workday は 6 月 2 日（米国時間）、Workday 上で動作するカスタム AI アプリケーションおよび AI エージェントを構築するための開発者向けプラットフォーム「Workday Build(https://www.workday.com/ja-jp/why-workday/workday-build.html)」の新機能を発表しました。

新機能には、開発者が既存の AI エージェント開発ツールを活用しながら、自然言語で AI アプリケーションや AI エージェントを構築できる 「Developer Agent」と、 Model Context Protocol（MCP）を通じて AI エージェントが人事・財務データにアクセスする際のガードレールを提供する「Agent-Ready Tools」、また、AI エージェントの安全性に関する第三者評価機関（アテスター）の検証結果を記録・証明する「Agent Passport」が含まれます。

*Workday の「Developer Agent」「Agent-Ready Tools」「Agent Passport」を活用し、開発者が AI エージェントの構築・接続・検証を行う流れを示した動画（英語）は、こちら(https://mmx.prnewswire.com/media/MS1852544/DevConDevAgentSizzle.mp4)からご確認いただけます。



今日の AI エージェント開発ツールは開発者のコーディングを効率化する一方で、データの正確性やセキュリティ、社内ルールへの準拠を包括的に担保する機能が十分であるとは言えません。給与計算、福利厚生、または会計帳簿に関わる業務では、わずかなミスであっても給与の未払い、従業員のデータ漏洩、または規制当局からの制裁につながる可能性があります。開発者には、既存のガードレールを維持しながら、スピーディに開発を進められるツールが求められています。このたび発表した Workday Build の新機能は、こうした課題を解決するものです。

Developer Agent：プロンプトから数分で本番稼働可能に

Developer Agent は、開発者が現在利用している開発スタイルに自然に組み込めるよう設計されています。新たなインターフェースへの移行を強いるのではなく、Claude Code、Cline、Codex、Cursor、Google Antigravity など、開発者が日常的に利用している AI エージェントの開発ツール上で利用できます。また、開発者は Developer Agent を活用し、オープンな AgentSkills 標準（Skills.md(http://Skills.md)）を用いて、Workday プラットフォーム上で動作する企業向けのカスタムエージェントを構築・展開することもできます。



たとえば、開発者が「今四半期に予算超過の傾向がある部門を財務部門に通知する AI エージェントを作成して」と入力するだけで、Developer Agent が最適な Workday Agent-Ready Tools を選択し、必要なデータとサービスを連携するとともに、関連するドキュメントやサンプルコードを参照します。これにより、これまで数日を要していた作業を数分で完了できるようになります。

Agent-Ready Tools：AI エージェントがWorkday データを安全に利用するための基盤

AI エージェントを構築した後は、レコードの検索や、福利厚生情報の更新、承認プロセスの実行などの業務を安全に行うための仕組みが必要になります。この度新たに提供する Agent-Ready Tools は、自律型 AI エージェント向けに設計された新しいカテゴリのエンタープライズコネクターです。

データ連携向けに設計された従来の API とは異なり、Agent-Ready Tools は AI エージェント向けに設計されており、ハルシネーションやレイテンシー（遅延）を抑えながら、AI エージェントが利用しやすいビジネスロジックとコンテキストを提供します。Workday 全体で利用可能な Agent-Ready Tools は数百種類あり、MCP などのオープンプロトコルを通じて接続することで、AI エージェントは Workday のセキュリティと権限委譲モデル、ビジネスプロセス制御、監査証跡を自動的に継承します。

エージェントが Workday の外部でアクションを実行する必要がある場合、開発者は何千種類もの事前に構築された Pipedream(https://ja-jp.newsroom.workday.com/2025-11-19-workday-signs-definitive-agreement-to-acquire-pipedream) コネクターのライブラリを利用してカスタムエージェントアクションを作成し、それらを Agent-Ready Tools として AI エージェントから呼び出すことが可能になります。

Agent Passport：AI エージェントの安全性を検証する独立した第三者認証

AI エージェントがアクション実行できるようになると、Agent Passport が本番稼働前に AI エージェントの安全性とコンプライアンスを検証します。AI エージェントがどのセキュリティやコンプライアンスに合格したか、誰が検証を行ったか、どの標準に基づいて評価されたかを示す認証スタンプにより、企業は Workday 上のすべての社内・第三者 AI エージェントを継続的に監視・管理することができます。

この度、Cisco は、Agent Passport における最初の認定パートナーとして参画し、第三者評価機関の立場から、AI エージェントがオープンかつ業界で広く認知されたセキュリティおよびコンプライアンス標準を満たしていることを検証します。

Developer Agent、Agent-Ready Tools、Agent Passport は、お客様が Workday に期待する信頼性を維持しながら、人事・財務における重要な意思決定に AI をより迅速かつ安全に活用できる環境を提供します。



提供開始時期

Developer Agent および Agent-Ready Tools は、現在 Workday Extend Professional を通じて先行アクセスのお客様に提供されており、一般提供は 2026 年下半期を予定しています。

Agent Passport は 2026 年下半期に先行アクセスのお客様への提供が開始され、一般提供は2026 年末までを予定しています。

以上

Workday について

Workday(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html) は、人事、財務、ITといった、高い正確性と信頼性が求められる領域で、企業の中核となる業務を支えるプラットフォームとして活用されています。Workday は、AIをビジネスの基盤となるコンテキストやガードレール、信頼できる業務プロセスと緊密に統合することで、業務を支援するだけの AI から、業務を自律的に実行し、定量的な成果を創出する AI エージェントを実現します。世界中で 11,500 社を超える企業が Workday を利用しており、その中には Fortune 500 に選出されている企業の 65％超が含まれています。ワークデイの詳細については、こちらをご覧ください。

https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html

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