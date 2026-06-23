【フライングタイガー】映え収納でディスプレイ欲アップ！『推し活アイテム』が新登場

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）（以下「フライングタイガー」）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提案する、北欧デンマーク発のユニークなデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年6月19日（金）より販売を開始した新商品全200種の中から、ぬいぐるみやフィギュアをディスプレイする際に活躍する『推し活アイテム』（全3種）をご紹介します。

カプセルトイやブラインドトイの人気拡大により、推し活の楽しみ方として、"集める"だけでなく、"飾る""見せる"が注目される昨今。このトレンドにフィットするアイテムとして、フライングタイガーならではのカラーリングと使いやすい設計の「コレクションボックス」「キーチェーンポーチ 」をご提案します。

コレクションを主役にするシンプルなディスプレイボックス（29.9×29.9×8cm）。壁掛けもできて、お気に入りを引き立てる一品です。クリアの扉付き

コレクションボックス 1,540円

積み重ねてレイアウトの幅が広がる収納ケース（10×31.5×9cm）。並べ方次第でディスプレイのアレンジの幅が広がります。

コレクションボックス（積み重ね可） 770円

ぬいぐるみやアクスタをかわいく持ち歩ける仕切り付きポーチ（13×9.5×5.5cm）。カラビナ付きでいつでも推しと一緒に外出できます。

キーチェーンポーチ 440円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年6月23日現在

＜ブランド＞

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

Instagram：https://instagram.com/flyingtigerjp/

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＜公式スタッフアンバサダー＞

（１）サリー：

Instagram：https://www.instagram.com/flyingtigerjp_sally

TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp_sally

（２）もん：

Instagram：https://www.instagram.com/flyingtigerjp__mon

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＊価格は税込みです。また、価格は配信時点のもので、変更となる場合があります。

＊店舗により取扱商品が異なります。また、商品は在庫がなくなり次第、販売終了となります。