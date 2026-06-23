AI時代のマッチングアプリ、ヨイトキ（Yoitoki）が数より「信頼の判断軸」を提示。「とけマリ」完結で考える30日婚活の現実

OLA PARTY JAPAN株式会社

OLA PARTY JAPAN株式会社（本社：東京都港区）が運営する恋愛マッチングアプリ(https://yoitoki.jp/)「ヨイトキ（Yoitoki）」は、6月16日に最終回を迎えたABEMAの婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』をきっかけに、現代の婚活における「相手を信じてよいか分からない」という不安に向き合い、AIマッチングアシスタントによる婚活サポート機能を強化しました。

近年、婚活サービスやマッチングアプリを通じた出会いは一般化し、オンラインで将来のパートナーを探すことは特別な選択肢ではなくなりつつあります。一方で、選択肢が増えたからこそ、「相手の結婚に対する温度感が分からない」「本当に誠実な人なのか判断しづらい」「関係を進めるタイミングが合わない」といった新しい不安も生まれています。

ヨイトキは、単に多くの相手と出会うためのアプリではなく、本人確認、プロフィール審査、AIによる価値観・結婚温度感の分析、プライバシー保護機能を組み合わせることで、真剣な出会いを求めるユーザーが安心して本音を話せる環境づくりを目指しています。

1. 開発背景：「ハイスペック」な出会いでも結婚が決まらない本質的な理由

本日最終回を迎える『時計じかけのマリッジ』では、番組では、結婚を真剣に考える女性たちが、限られた期間の中で相手を見極める姿が描かれました。限られた時間の中で繰り広げられる葛藤は、多くの視聴者に「30日間の婚活は本当に現実的なのか」という問いを投げかけました。

番組内で浮き彫りになったのは、自分をアピールして相手に好かれる「選ばれる不安」よりもさらに深い、「この人を本当に信じて一生を共にして良いのか」という「信じる不安」です。社会的信用や表面的なステータスがいくら優れていても、結婚への意思の強さや交際開始後の誠実な温度感が一致していなければ、どれだけ出会いを重ねても決断を下すことはできません。

この背景には、現代の婚活が出会う人数（選択肢）を増やすことに偏重し、相手を正しく見極めるための「判断軸」が不足しているという社会的な構造課題があります。

日本のブライダル業界における最新の市場調査・リクルートブライダル総研「婚活実態調査2024」によると、2023年婚姻者のうち、婚活サービスを通じて結婚した人の割合は15.3％、ネット系婚活サービスを通じて結婚した人の割合は11.4％と過去最高となりました。また、国立社会保障、人口問題研究所による「第16回出生動向基本調査」では、独身者が結婚相手に求める資質として、経済力やステータス以上に「人柄や誠実さ」などの内面的品質を重視する割合が男女ともに圧倒的多数を占めています。

これからのマッチングアプリは、人を繋ぐだけでなく、情報の「正しさ」と「誠実さ」を担保する「信頼インフラ」でなければならない。

この理念に基づき、ヨイトキ（Yoitoki）(https://yoitoki.jp/ja)は、情報リテラシーが高く、安全性を重視する成熟した社会人層が、相手を信頼するための明確な判断基準を持てるシステムを開発しました。

2. マッチング助手「AI由美（Yumi）」が提供する、相手を信じるための「判断軸」

ヨイトキ（Yoitoki）(https://yoitoki.jp/ja)は、情報リテラシーが高く安全性を重視する成熟した社会人層が、時間と感情を無駄にすることなく、歩調の合うパートナーと出会えるコミュニティを設計しています。新機能として搭載されたマッチング助手「AI由美（Yumi）」は、交際前の「結婚温度感」と「デート期待値」を事前に精度高くすり合わせることで、「とりあえずキープ」のような曖昧な関係を減らし、確実な一歩を踏み出すための意思決定をサポートします。

１. 結婚温度感の事前同期による「30日プログラム」の現実化

AI由美は、登録されたユーザーの将来設計（例：1年以内に結婚したい、まずは誠実な交際から始めたいなど）を裏側で緻密に分析します。将来のタイムラインや、交際を進めるスピード感が合致している相手だけを厳選して推薦するため、「いつまでも関係が進展しない」という足踏み状態を防ぎ、限られた期間内でも確実性の高い関係構築を可能にします。

２. デート期待値の可視化による「とりあえずキープ」の抑止

何度もデートを繰り返しながら進展を避ける不誠実な行動を防ぐため、AI由美は各デートに対するお互いの目的や期待値をシステム的に整合します。単に出会いの数を提供するのではなく、お互いの目的意識の歩調が合っている相手だけを同期させることで、曖昧な「キープ」を未然に防ぐ明確な判断軸を提示します。なお、マッチングアプリでのメッセージ(https://yoitoki.jp/ja/blog/matchingapp-message-tsuzukanai-30dai)が続かないと感じるユーザーにとっても、AI由美による目的意識の整合は、関係を前に進める重要なサポートとなります。

３. 真剣な出会いを求める社会人の「意思決定」を後押しするアドバイス

お互いの関係性を次のステップへ進めるタイミングにおいて、AI由美がこれまでの対話の文脈を客観的に評価し、誠実なアプローチ方法を提示します。「直接聞きづらいけれど、相手の本気度を知りたい」という場面をインテリジェントに支援し、双方が自然なペースで安心して決断を下せる環境を整えます。2回目のデートで告白(https://yoitoki.jp/ja/blog/0be83948-e823-4bef-bb59-b99ca0303b62)を考えているユーザーにとっても、AI由美の客観的な関係評価は、タイミングを見極めるための心強い指針となります。

3. 展望：テクノロジーの力で「確実性と安心感」のある選択を

『時計じかけのマリッジ』で描かれた婚活プログラムのように、時間が有限だからこそ、出会いの質と信頼性の担保は現代の社会人にとって不可欠な要素です。

ヨイトキ（Yoitoki）は、ただマッチングの機会を提供するだけのサービスではなく、安全なスクリーンショット禁止設計とAI由美による意思決定支援を通じて、「選ばれる不安」と「信じる不安」の双方を解消します。今後も、情報リテラシーが高く安全性を重視する成熟した社会人層が、より安心して信頼のおけるパートナーと歩調を合わせて進んでいけるプラットフォームの発展を目指し、機能の改善に努めてまいります。

【サービス概要】

サービス名：ヨイトキ（Yoitoki）

公式サイト：https://yoitoki.jp/ja/

対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字中国語、簡体字中国語、ベトナム語

開発、運営：OLA PARTY JAPAN株式会社

【外部調査の出典について】

リクルートブライダル総研「婚活実態調査2024」

URL: https://souken.zexy.net/research_news/konkatsu.html

国立社会保障、人口問題研究所「第16回出生動向基本調査（結婚と出産に関する全国調査）」

URL: https://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou16/doukou16_gaiyo.asp