ハイブリッド木質耐火部材など新たに74件の耐火構造の大臣認定を運用

一般社団法人日本木造耐火建築協会

一般社団法人 日本木造耐火建築協会（木耐建、所在地：東京都港区、代表理事 会長：木村一義）は、正会員5社が新たに取得した耐火構造の国土交通大臣認定74件の運用を2026年6月25日（木）より開始します。対象は2025年6月の『木質耐火部材を用いた木造耐火建築物設計マニュアル 2025』発行以降に交付された認定で、「木質耐火部材を用いた木造耐火建築物設計マニュアル 2025 オンライン講習会」を修了した会員が使用可能です。これにより、すでに運用している153件を合わせ、合計227件の大臣認定が使用可能になりました。

新たに運用する認定には、「強化せっこうボード被覆」の耐火木材のほか、「薬剤を含浸」させた木材を耐火被覆として使用する純木質の耐火部材や、「鋼管柱」に強化せっこうボードと木材を被覆したハイブリッド木質耐火部材などが含まれ、より多様な木造耐火技術のニーズに応え、木造耐火建築物の普及拡大に寄与するものとなっております。

認定の仕様詳細については「『木質耐火部材を用いた木造耐火建築物設計マニュアル 2025』別冊 木質耐火部材大臣認定の仕様の追補版」（以下、「追補版」）を発行し、6月25日よりマニュアル講習会修了者専用ページで公開いたします。

新たに運用を開始する認定について（新規性の高い仕様より代表的な4件を抜粋）

追補版 表紙

１.外壁（耐力壁）

開発者：シェルター

耐火時間：2時間

特徴：内装の表面材に木材を使用可能。より木質感のある仕上がりを可能にした。

２.はり（3面・4面）

開発者：大林組、シェルター

耐火時間：2.5時間

特徴：本認定の追加により、当協会は柱・はりにおいて、すべての要求耐火時間に対応する耐火構造を網羅。

３.柱

開発者：戸田建設、シェルター

耐火時間：1、1.5、2、2.5時間

特徴：強化せっこうボードで耐火被覆した角形鋼管を木材の表面材で仕上げるハイブリッド木質耐火部材。非木材を荷重支持部材とする大臣認定を新たに運用。

４.柱、はり

開発者：ヒューリックプロパティソリューション、ヤマトプロテック、シェルター

耐火時間：1時間

特徴：耐火被覆材を含むすべての構成を木材とした純木質耐火部材。耐火被覆材の内層と表層とで異なる組成の薬剤を使い分けている。

認定件数内訳

株式会社シェルター：41件

株式会社大林組：22件

戸田建設株式会社：7件

ヒューリックプロパティソリューション株式会社：2件

ヤマトプロテック株式会社：2件

＜耐火時間内訳＞

1時間耐火構造：16件

1.5時間耐火構造：20件

2時間耐火構造：16件

2.5時間耐火構造：21件

3時間耐火構造：1件

木質耐火部材を用いた木造耐火建築物設計マニュアル 2025

本マニュアルは木造耐火建築物の設計方法を包括的に示す専門書で、建築研究所の監修を得て発行に至りました。2018年版、2022年版に続く2025年版では、防火規制の大幅な合理化が行われた2024年の建築基準法の改正への準拠を主として、木耐建が運用する耐火構造の大臣認定や同大臣認定を用いた最新の建築事例を追加掲載しています。

追補版の運用について

追補版は、当協会ホームページ（https://mokutaiken.or.jp/）内の「マニュアル講習会修了者専用ページ」よりPDF形式データでダウンロードできます。

希望者には製本書籍の販売もいたします。（1部7,000円（税別））。ご購入をご希望の際は、当協会事務局へお問い合わせください。

※上記74認定の使用には、協会会員であることに加え「木質耐火部材を用いた木造耐火建築物設計マニュアル 2025 オンライン講習会」を修了していることが必要です。

一般社団法人 日本木造耐火建築協会 概要

名 称：一般社団法人 日本木造耐火建築協会

代表理事 会長：木村一義

所在地：〒108-0014 東京都港区芝5丁目36番7号 三田ベルジュビル9階

設 立：2016年4月1日

会員総数：557社（2026年6月18日現在）

事業内容：

・木を現した耐火木構造部材の広報活動、ノウハウ提供

・耐火木構造部材の国土交通大臣認定証（写し）の発行

・中高層・大規模木造耐火建築の構築技術の提供

・木造耐火建築に関するセミナー、見学会、ノウハウ講習会などの開催

・関係機関団体との交流、連携

HP：https://mokutaiken.or.jp/