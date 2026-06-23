同性・異性を問わない事実婚パートナーを対象に「パートナーシップ制度」を導入

味の素AGF株式会社

「ココロとカラダの健康」への貢献を目指す味の素AGF株式会社（代表取締役社長：島本 憲仁 以下、味の素AGF）は、同性・異性を問わない事実婚パートナーを対象とする「パートナーシップ制度」を2026年7月1日（水）より導入します。制度導入に先立ち、LGBTQへの理解促進に向けた社内施策を本年６月より実施しています。味の素AGFは、「“ふぅ。”があふれる会社」の実現を掲げ、多様な社員一人ひとりがそれぞれの状況に応じて自分らしくいきいきと活躍できる環境づくりを推進してきました。本制度および理解促進施策は、DE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）の取り組みを新たな領域へと広げるものです。

■制度概要

・「パートナーシップ制度」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131617/table/179_1_372fbc6445068779bbbc62263f8751a3.jpg?v=202606231252 ]

*本制度の申請にあたっては、必要最低限の関係者でのみ情報を取り扱い、プライバシーに十分配慮した運用とします。

■制度導入の社会的背景

近年、自治体による「パートナーシップ制度」は全国に拡大し、人口カバー率は9割を超えています※。また、2023年6月には「LGBT理解増進法」が制定されるなど、社会全体で多様な性のあり方や家族の形を尊重する動きが進んでいます。婚姻という形式にとらわれない事実婚を選択する人も増える中、企業にも多様なパートナーシップを尊重する姿勢が求められています。こうした社会的な動きを踏まえ、味の素AGFは、「“ふぅ。”があふれる会社」の実現に向け、社員一人ひとりが安心して力を発揮できる環境づくりの一環として、本制度を導入します。

※ 出典：渋谷区・認定NPO法人虹色ダイバーシティ 全国パートナーシップ制度共同調査

■理解促進に向けた取り組み

制度整備にとどまらず、LGBTQへの理解促進に向けた風土づくりにも取り組んでいます。

6月の「プライド月間（LGBTQへの理解と支援を広げる月間）」に合わせ、認定NPO法人虹色ダイバーシティの理事である有田伸也氏を講師に迎え、全社員を対象としたオンライン講演会を実施しました。制度導入後には短編映画の上映会と制作者とのセッションを開催する予定です。そのほかにも、社員の要望を踏まえながら交流会やeラーニングなど理解の深化と風土醸成につながる取り組みを継続的に検討・実施していきます。

■味の素AGFにおけるDE&Iの取り組み

味の素AGFはこれまで、「“ふぅ。”があふれる会社」を目指し、ライフステージ両立支援（育児・介護）や、フレキシブルな働き方支援、自律的キャリア形成支援、再雇用者・障がい者活躍推進、公正な人事・評価制度、健康経営・心理的安全性の推進など、制度と風土の両面からDE&Iを進め、多様な人財がいきいきと活躍できる環境づくりを推進してきました。こうした取り組みは、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）～ホワイト500～」や、厚生労働省の「プラチナくるみん認定」および「えるぼし認定（3つ星）」などにもつながっています。加えて、心理的安全性AWARD2025では「SILVER RING」を取得しました（主催：株式会社ZENTech）。

※取り組み詳細はこちら(https://agf.ajinomoto.co.jp/company/sustainability/teamagf/labor/)

「健康経営優良法人2026」ホワイト500 /「プラチナくるみん認定」/「えるぼし認定（3つ星）」/心理的安全性AWARD2025「SILVER RING」

味の素AGFはこれからも、「“ふぅ。”があふれる会社」を目指し、制度と風土の両面からDE&Iを推進していきます。人財やライフステージを制度で支える取り組みと、多様性を尊重し活かす風土づくりを両輪で進めることで、社員一人ひとりが安心して挑戦し、力を発揮できる環境を整え、組織の力を高める好循環の実現を目指します。