個性派餃子の祭典「クラフト餃子フェス(R)︎ NAGOYA 2026」が今年も名古屋で！9月シルバーウィークに堂々開催決定！

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進化し続ける餃子の可能性とトレンドを発信し、餃子好きを魅了する大型フードイベント「クラフト餃子フェス」（https://craftgyoza.jp）。9月18日（金）～9月23日（水・祝）までの6日間、今年は久屋大通公園・エンゼル広場へと会場を移し、シルバーウィークの名古屋で開催決定！ 最新トレンドの“ネオ餃子”をはじめ、肉汁あふれる定番の職人餃子など、さらに洗練されたクラフト餃子が全国から集結。2026年のゴールデンウィークには東京・大阪の2会場同時開催で26万人以上を動員し、累計来場者数300万人を突破した「クラフト餃子フェス」が、秋の名古屋を再び熱く盛り上げる。

「クラフト餃子」とは、餃子の製造過程や食材選びにおいて、全国の餃子職人が皮・餡・タレなど、ひとつひとつにこだわり抜いて完成させた餃子のこと。各店のこだわりや個性を詰め込んだ創造的な餃子は、無限の可能性を秘めた唯一無二の一皿。今回は焼き餃子をはじめ、揚げ餃子やスープ餃子など、多彩なアレンジを効かせた20種類以上のメニューがラインナップ。 “餃子を愛するすべての人へ”―心地よい秋風を浴びながら、選りすぐりのクラフト餃子とクラフトビールを心ゆくまでご堪能ください。

■今注目の“ネオ餃子”＆名古屋会場に初登場のメニューが6日間を彩る！

今回は、最新トレンドの“ネオ餃子”が登場！鮮やかなトマト＆バジルのソースにチーズを重ね、まるでイタリアンを思わせる新感覚餃子や、濃厚なチェダーチーズソースと噛めば弾ける肉汁が絡みあう丸餃子など、まさに至極の一品が揃う。

さらに、名古屋会場の初登場メニューも多数ラインナップ！ピンクの見た目が可愛らしい明太チーズ餃子は、明太子のコクとチーズのまろやかさが重なりあう、博多の魅力を詰め込んだひとくち餃子。黒毛和牛を贅沢に使用し、ハンバーグのように肉汁があふれ出す食べ応え抜群の焼き餃子や、外はカリッと＆中はもっちりジューシーな焼き揚げ餃子に、秘伝の四川麻婆だれを絡めた一皿など、新進気鋭なメニューが並ぶ。“推し餃子”を見つけたら、こだわりのクラフトビールとのペアリングが楽しめるのも「クラフト餃子フェス」ならではの魅力。

「クラフト餃子フェス」屈指の餃子店に加え、名古屋初登場の店舗やメニューも加わりパワーアップした今回は、食欲の秋を存分に満喫できる10店舗以上が勢揃い。詳細メニューは8月中旬に公開予定。どうぞお楽しみに！

【クラフト餃子フェス NAGOYA 2026】開催概要

■日時 2026年9月18日（金）～9月23日（水・祝）

10:00～20:00

■会場 久屋大通公園 エンゼル広場

（愛知県名古屋市中区栄3丁目15）

■アクセス 地下鉄名城線矢場町駅から徒歩3分

地下鉄東山線・名城線栄駅から徒歩4分

■入場料無料 飲食代別途

※食券・電子マネー・クレジットカードがご利用いただけます

■主催 クラフト餃子フェス NAGOYA 2026 実行委員会

■企画制作 LAF Entertainment

■制作協力 SHIFT

■後援 名古屋市

■お問合せ https://craftgyoza.jp

◎HP https://craftgyoza.jp

◎X：@craftgyoza

◎Instagram：craftgyoza.fes