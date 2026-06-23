コープ共済「2025年度 社会貢献活動報告集」を発行

日本コープ共済生活協同組合連合会

コープ共済連（日本コープ共済生活協同組合連合会、代表理事理事長：笹川 博子）は、社会貢献活動の一環として実施している「ＣＯ・ＯＰ共済 地域ささえあい助成」および「ＣＯ・ＯＰ共済 健康づくり支援企画」の2025年度の活動報告集を発行しました。

全国各地で展開される多様な取り組みを通じて、地域における支え合いと健康づくりの輪が広がっています。

■ＣＯ・ＯＰ共済 地域ささえあい助成

コープ共済では、2012年度より「地域ささえあい助成」に取り組んでいます。誰もが安心してくらせる地域社会の実現に向けた、「生協」と「生協以外の団体」が協働で取り組む活動を支援しています。

報告集では、2025年度に実施された多様な取り組みを紹介しています。

▼地域ささえあい助成 活動報告集はこちら

https://coopkyosai.coop/csr/socialwelfare/

※2027年度の応募要項は７月中旬～下旬頃に公開予定です。

【取り組み事例】

フードバンク事業を軸とした「くらしと子育て応援」の協働のまちづくり

（実施団体名：生活協同組合しまね・島根大学 持続可能な地域社会構築のための地域政策に関する研究PJ・特定非営利活動法人フードバンク『しまねあったか元気便』）

経済的困難を抱える「就学援助世帯」を対象に、食品提供を通して子どもたちとその家庭に「元気」と「安心」を届け、孤立の防止や自立に向けた支援を行いました。「食卓応援」から「くらしと子育て応援」までを掲げ、活動の広報先を松江市内29校まで拡大しました。

島根大学では、支援を受ける世帯を対象にアンケート調査を実施し、生活や子育てに関する課題の把握を行いました。その結果は、協働団体を通じて行政への働きかけにも生かされました。アンケートでは、特に中学生の保護者から高校受験への不安が多く寄せられ、学習支援の実施につながりました。ボランティアが参加し、お送りする食料にメッセージカードやお菓子を添えるなど、子どもの笑顔につながるよう工夫しました。

■ＣＯ・ＯＰ共済 健康づくり支援企画

支援家庭へ届ける食品を箱詰めする様子

「健康づくり支援企画」では、全国の生協による健康づくりの取り組みを支援しています。高齢者の活躍促進に加え、若年層への健康意識の醸成にも取り組んでいます。

「加入者への貢献」「共済事業への貢献」「地域社会への貢献」という3つの意義・目的のもと、「食生活」「運動」「社会参加」という3つのテーマに沿った取り組みが展開されています。

報告集では、2025年度に実施された多様な取り組みを紹介しています。

▼健康づくり支援企画 取り組み報告集はこちら

https://coopkyosai.coop/csr/kenko/about.html

※本支援企画へのご応募は、コープ共済連の会員生協に限られます。各会員生協の組合員の方および一般の方からのご応募はできません。

※各取り組みへの参加を希望される場合は、実施する生協へ直接お問い合わせください。

【取り組み事例】

「いきいき♪健康フィットネス♪」「親子体操」「子育て支援～コーすけといっしょ～ひろば」

（実施団体名：みやぎ生活協同組合）

多世代への取り組みの中で、3歳から小学3年生までのお子さんとその家族を対象に「親子体操」を開催し、親子の絆を深めるとともに、心と体の健康づくりおよび子育て世帯へのコープ共済の認知向上につなげました。

「できた！」という達成感を大切にした運動プログラムを通じて、参加した62組は、親子で体を動かしながら楽しくふれあう時間を共有しました。参加者からは、「親子で体を動かすよい機会になった」「また参加したい」などの声が寄せられ、取り組みへの高い満足度がうかがえます。

■コープ共済連について

「親子体操教室」参加者による集合写真

コープ共済連はコープ共済を取り扱う、主に宅配・店舗事業を行う各地域の生協と、日本生活協同組合連合会（略称：日本生協連）が共同して設立した共済事業を専業とする連合会です。

コープ共済は「自分たちに必要な保障商品を自分たちで開発し、育てること」を軸に、組合員の皆様の声をもとに商品開発を行い、保障内容をより良く改定してきました。特に、子ども・女性の保障分野の加入者が多く、子育て世帯からご支持いただいています。

コープ共済連では今後も、地域社会と連携しながら、安心してくらせる社会づくりに貢献するとともに、組合員一人ひとりのくらしに寄り添う取り組みを推進してまいります。

【コープ共済連 概要】

組織名：日本コープ共済生活協同組合連合会（略称：コープ共済連）

代表者：笹川 博子（代表理事理事長）

URL：https://coopkyosai.coop/

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-13 コープ共済プラザ

事業内容：共済事業（コープ共済）、ライフプランニング活動の促進