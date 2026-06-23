石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」ラゾーナ川崎店　「アメリカ横断グルメ旅」キャンペーン第2弾「フロリダ」

株式会社WDI JAPAN

販売期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

独自のレシピで俵型に形成したビーフ100％の石焼きハンバーグとステーキが自慢の「ストーンバーグ」のラゾーナ川崎店では、2026年度の企画として、「アメリカ横断グルメ旅」キャンペーンを開催、2か月ごと1年を通じて、アメリカの各都市をイメージしたハンバーグコンボとアペタイザー、デザートを販売しています。



キャンペーン第2弾となる7月1日（水）から8月31日（月）の期間は、「フロリダ」をテーマに「フロリダ・ダブルミートコンボ」、「トロピカル ココナッツシュリンプ」、「キーライムパイのストーンアイス」をご用意し、お客様をお迎えします。

フロリダ・ダブルミートコンボ

「ストーンバーグ」といえば、肉のジューシーな旨味と香りが楽しめる、独自のレシピによって焼き上げたビーフ100％のハンバーグが人気。「フロリダ・ダブルミートコンボ」は、オレンジの爽やかな酸味と甘みを活かした特製シトラスソースで楽しむ当店自慢のハンバーグと、ハニージンジャー香るグリルドポークを一皿で味わえるスペシャルコンボメニューです。ハンバーグは石焼きハンバーグ、粗挽きハンブルグ、黒毛和牛ハンバーグの3種類からお選びいただけます。



これに加え、ココナッツ香るサクサク食感の衣をまとわせ揚げた「トロピカル ココナッツシュリンプ」をアペタイザーとしてご用意。甘酸っぱいマーマレードと粒マスタードを合わせた特製ディップと一緒にどうぞ。

デザートでは、バニラアイスにライムの爽やかな酸味が魅力のキーライムパイをトッピング、冷たい石の器で豪快に練って、お召し上がりいただく「キーライムパイのストーンアイス」を提供します。



ストーンバーグのハンバーグで1年かけて6都市を周遊、アメリカを味わい尽くす食の旅へ、ぜひご参加ください。

「アメリカ横断グルメ旅」キャンペーン

第1弾「ニューヨーク」メニュー 販売概要

トロピカル ココナッツシュリンプ「キーライムパイのストーンアイス」◇ 販売期間：

2026年5月7日（木）～6月30日（火）

◇ 販売商品：

・ 「フロリダ・ダブルミートコンボ」

石焼きハンバーグ 2,480円／粗挽きハンブルグ 2,980円／黒毛和牛ハンバーグ3,080円

・ 「トロピカル ココナッツシュリンプ」 980円

・ 「キーライムパイのストーンアイス」 880円

※価格はいずれも税込

ストーンバーグ ラゾーナ川崎店

「アメリカ横断グルメ旅」キャンペーン 開催概要

◇ 開催期間：

2026年5月7日（木）～2027年4月30日（金）

◇ 内容：

2か月ごと1年を通じ、アメリカの都市をイメージしたハンバーグコンボ、アペタイザー、デザートを販売

◇ 開催店舗：

石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 ラゾーナ川崎店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ4F

TEL 044-201-7565

◇ ホームページ：

https://stoneburg.jp/

石焼きハンバーグ&ステーキ「ストーンバーグ」 概要

独自のレシピで俵型に形成し、石盤にのせて焼き上げるビーフ100％のハンバーグとステーキが自慢のレストラン。このほか、チキングリル、海老フライ、各種アペタイザーやサラダなど、豊富なメニューを取り揃え、学生さんからご家族、ご年配の方まで、幅広いお客様にカジュアルにお楽しみいただいています。

看板メニューは、柔らかく、とろけるようにスーッと食べられてしまう、今までにない食感が魅力の俵型「石焼きハンバーグ」。チャコールで外側に焼き目がいれられたハンバーグを熱した石盤にのせ、お客様の目の前でカット。しっかり焼き上げて召し上がっていただきます。ボリューム感あるハンバーグの見た目のインパクト、肉の焼ける音、ソースの香りが食欲をそそります。表面はカリカリ、中はふゎっとしたやわらかい独特な食感と、ジューシーなお肉の旨味を存分にお楽しみいただける自慢の一品です。

石焼きハンバーグラゾーナ川崎店