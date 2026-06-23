【40代、50代女性へ仕事中の不調に関する意識調査】仕事に支障が出るほどの症状は６人に一人

シックスセンスラボ株式会社

東洋医学および五行論の考え方に基づくサプリメントシリーズ「つむゆい」や「いのちのユーグレナ」「和漢乃酵素 ツバメの巣」体臭・口臭サプリ＆スプレー「BoDEO360」などの健康美容食品、サプリメントの企画・販売を通じて女性の一生に寄り添い「明日の笑顔を届ける」ことを理念としたフェムテック＆フェムケア企業、シックスセンスラボ株式会社（本社：福岡／代表取締役：石川奈穂子／https://www.sixthsenselab.jp）は、2026年4月20日～2026年4月25日の期間で「仕事中の不調へのリカバリー戦略」をテーマにインターネットによる全国アンケートを実施し、40歳以上59歳以下の女性276人からご回答いただきました。

調査結果のダイジェスト

「衰えを感じていない人」は、わずか7.8％

▪️「衰えを感じていない人」は、わずか7.8％

▪️6人に一人が「業務を一時中断」するほどの症状

▪️世代で違う「サプリへの期待」

【調査概要】

本調査はシックスセンスラボ株式会社の独自メディアPURAVIDA編集部（https://www.sixthsenselab.jp/puravida）が2026年4月20日～2026年4月25日に40歳以上59歳以下の女性276人（回答総数）に対してインターネットを使って実施しました。

年代別の分析など詳しいことは下記の弊社情報サイト「プーラヴィータ」をご覧ください。

プーラヴィータの記事は

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_notfeeling_well/

仕事中、衰えを感じる瞬間、それは視力、記憶力、リセット力

【Q1】仕事中、「以前より衰えた」と感じる瞬間を教えてください。

仕事中、「以前より衰えた」と感じる瞬間を教えてください。

「特に衰えを感じていない」との回答はわずか13人に一人（7.8％）で、多くの人が「衰え」を実感しているようです。仕事中、直接感じやすい「眼精疲労、視力」の衰えは半数以上の人が実感しているようです。

（年代別の分析は？）「衰えを感じる」という回答数が多い40代後半から50代前半は更年期のピークと一致しています

一方、衰えを感じていないという回答は若い年代ほど多くなっています。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_notfeeling_well/

仕事に支障が出るほどの症状は６人に一人。業務を中断することも

【Q2】突然ののぼせ（ホットフラッシュ）や動悸など、仕事に支障が出る症状はありますか？

突然ののぼせ（ホットフラッシュ）や動悸など、仕事に支障が出る症状はありますか？

「全くない」という回答は３人に一人。程度に関係なく症状を実感している人は多いようです。

（年代別の分析は？）「業務を一時中断するほど」という回答は40代と50代で大きな差

40代では50代と比べ3倍近くの開きがありました。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_notfeeling_well/

まだまだ、伝えられない！？業務中の不調

【Q3】もっとも大きな不調を感じた時、職場の同僚や上司に伝えていますか？

もっとも大きな不調を感じた時、職場の同僚や上司に伝えていますか？

「オープンに伝えている」「特定の人のみ伝えている」を合計しても４人に一人に過ぎませんでした。

我慢している人も7人に一人と決して少なくありません。

（年代別の分析は？）オープンに伝えている人は年代が高いほど多い傾向に

50代後半の人が一番多く、オープンに伝えているようです。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_notfeeling_well/

自分へのご褒美予算は意外に多くない？

【Q4】「これがあれば仕事を頑張れる」という、自分へのご褒美（投資）の平均的な月額予算を教えてください

「これがあれば仕事を頑張れる」という、自分へのご褒美（投資）の平均的な月額予算を教えてください

ご褒美予算は5人に2人が「あり」でしたが、その金額は意外？に少なく、1万円以上との回答は10人に一人に過ぎませんでした。

（年代別の分析は？）40代と50代、金額で大きな差が

自分へのご褒美自体がある、なし、そしてその金額も年代で大きな差がありました。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_notfeeling_well/

信頼できるのは医師や薬剤師などの専門家とリアルな口コミ

【Q5】現在、不調対策で信頼している情報源を教えてください。

現在、不調対策で信頼している情報源を教えてください

AIへの相談がわずか6.6％だったのは意外な結果でした。SNS系とテレビなどのオールドメディアの数字があまり変わらないのも、テーマの「重さ」が影響しているのかもしれません。

（年代別の分析は？）専門家頼りは50代、ウェブメディアやSNSは40代が多くなりました

他にも「購入者レビュー」への重視度が年代により大きな差がみられました。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_notfeeling_well/

即効か根本改善か？期待は２つに分かれました

【Q6】サプリメントにもっとも期待するのは「即効性」でしょうか？それとも「根本改善」でしょうか？

サプリメントにもっとも期待するのは「即効性」でしょうか？それとも「根本改善」でしょうか？

即効性？根本改善？どちらか？と聞いた設問でしたが、回答はほぼ同じ程度に。バランスよくという回答が最多になりました。

（年代別の分析は？）40代と50代で大きく分かれたサプリへの「期待」

40代では「即効性」、50代では「根本改善」という回答が多く、はっきり分かれました。

年代別の詳しい結果は下記のサイトで見ることができます（当社の自社メディアサイトです）

https://www.sixthsenselab.jp/puravida/articles/research_notfeeling_well/

アンケートでは最後に「同じ世代で働く女性たちに、これだけは伝えたい不調を感じた時のリカバリー術」をお聞きしました。その回答の一部をご紹介します。

■とにかくリラックスすること。意識してリラックスすることが大切です。

■シナモン、グローブ、マルチミネラル、ナッツ類、プロテインを取り入れる。

■休息、呼吸、深呼吸をいつも思い出しています。

■一生続くものではなく、いつか終わると知っておくことが大切です。

■私自身は、自炊中心の生活と休養で乗り切れています。

■好きな物を食べて、趣味の時間をつくる。

■半身浴がおすすめです。

■女性特有の様々な不調は、いわゆる病気なのです。ホルモンバランスは本当に全身に関わってきます。なので無理、無茶をするのは良くないです。

■自分に合った対策を見つけて少しでも楽になれる方法、対処方法を見つけて、自分を労ってあげて欲しい。

■なにもせずにとにかく寝る。

女性特有の症状への理解や対策をもっと進める必要性があるのではないでしょうか？

40代から、多くの女性が経験する更年期に伴う不調の仕事への影響や、周囲への伝え方、さらに自分自身へのリカバリー方法などを聞いた今回の調査ですが、予想通り、まだまだ、その不調を周囲に言いにくい状況が見えてきました。

一方では自分へのご褒美の予算は決して多いとは言えず、情報収集への迷いなども伺うことができました。女性特有の症状への理解や対策をもっと進める必要性があるのではないでしょうか？

シックスセンスラボ株式会社の会社概要

商号 ： シックスセンスラボ株式会社

代表者 ： 代表取締役 石川奈穂子

（代表者からのご挨拶 https://www.sixthsenselab.jp/info/company/ )

所在地 ： 〒810-0021 福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENTビル6階

設立 ： 2008年8月

事業内容：サプリメント・機能性食品・健康食品の販売・化粧品販売・美容健康情報メディア「プーラヴィータ」運営・セミナー、WEBセミナー企画運営・海外事業（アメリカ・ベトナム・フィリピン・台湾他）

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.sixthsenselab.jp

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

シックスセンスラボ株式会社 お客様窓口

0120-514-333（月曜日～金曜日 9:00～18:00／土曜日 9:00～15:00）

お問い合わせ専用フォーム https://shop.sixthsenselab.jp/contact/