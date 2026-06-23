約70校の大学・専門学校が参加！「進学フェア2026in幕張メッセ」開催！

株式会社さんぽう

高校生向け進学イベントを手掛ける株式会社さんぽう（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：渡邉王雄）は、2026年7月14日(火)に幕張メッセ国際展示場10ホールにて「進学フェア2026 in 幕張メッセ」を開催します。

当イベントは、約60校の大学・約10校の専門学校が参加し、およそ1,200名の来場者が予想されています。進路活動、進路探究の一環としてご活用いただいている、株式会社さんぽうの中で千葉県最大規模の進路相談会です。

志望校が決まっている方だけではなく、迷っている方にもおすすめの内容となっております。

■イベント概要■

【イベント名】

進学フェア2026in幕張メッセ

【日時】

2026年7月14日(火) 13：30～17：30

【対象】

高校生・高校教員・保護者

【場所】

幕張メッセ 国際展示場 10ホール ※参加費無料、入退場自由

【アクセス】

電車：JR京葉線 『海浜幕張駅』から徒歩約5分 (東京から快速利用で約30分)

バス：JR総武線・京成線『幕張本郷駅』から『幕張メッセ中央』行きバスで約17分

【予約方法】事前登録制

↓事前登録とイベント詳細はこちらよりご確認下さい↓

https://www.sanpou-s.net/edu-event/detail/778/

※登録完了後は、下記送信元よりマイページのURLが送信されます。

LINE：さんぽう公式東京（@503yhsle）

メール：さんぽう通知メール〈pcd-event@sanpou-s.net〉

※メールでの連絡受取の場合は〈pcd-event@sanpou-s.net〉が受信できるようにドメイン設定をしてください。

■参加校一覧■

【県内 大学・短期大学】

千葉県立保健医療大学／IPU・環太平洋大学 東京キャンパス／医療創生大学 我孫子キャンパス／医療創生大学 柏キャンパス／植草学園大学／ＳＢＣ東京医療大学／江戸川大学／開智国際大学／神田外語大学／敬愛大学／敬愛短期大学／三育学院大学／秀明大学／淑徳大学／城西国際大学／順天堂大学 スポーツ健康科学部／聖徳大学／聖徳大学短期大学部／清和大学／清和大学短期大学部／中央学院大学／千葉経済大学／千葉経済大学短期大学部／千葉工業大学／千葉明徳短期大学／東京情報大学／麗澤大学／和洋女子大学

【県外 大学・短期大学等】

亜細亜大学／跡見学園女子大学／SAK University 東京イノベーションキャンパス／大妻女子大学／大妻女子大学短期大学部／共立女子大学／共立女子短期大学／國學院大學／国士舘大学／駒澤大学(※1)／実践女子大学／昭和女子大学／昭和薬科大学／成城大学／専修大学(※1)／ZEN大学／大正大学／大東文化大学／宝塚大学 東京新宿キャンパス／拓殖大学／玉川大学／多摩美術大学(※2)／鶴見大学／鶴見大学短期大学部／帝京大学／帝京大学短期大学／帝京短期大学／帝京平成大学／東京家政大学／東京経済大学／東京情報デザイン専門職大学／東京女子大学／東京電機大学／東京理科大学(※2)／東都大学／獨協大学／東邦大学／東洋大学(※1)／東京聖栄大学／東京成徳大学／東京成徳短期大学／東京都市大学／東京未来大学／二松学舎大学／日本栄養大学／日本栄養大学短期大学部／日本経済大学 東京渋谷キャンパス／日本工業大学／日本女子大学／日本文化大學／白鴎大学／文教大学／武蔵大学／武蔵野大学／明治薬科大学／目白大学／目白大学短期大学部／ものつくり大学／立正大学

【専門学校】

アイトータルビューティ専門学校／ジェイヘアメイク美容専門学校／大原簿記公務員専門学校千葉校／大原医療保育福祉専門学校千葉校／大原ビジネス公務員専門学校津田沼校／千葉情報ITクリエイター専門学校／大原ビジネス公務員専門学校柏校／東京情報ITクリエイター専門学校柏校／東京ホテル・トラベル・鉄道専門学校／東京情報クリエイター工学院専門学校／日本スポーツ健康科学専門学校(認可手続中)／国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校／専門学校ちば愛犬動物フラワー学園／ハッピー製菓調理専門学校

(※1)別途特別講演実施 (※2)資料参加

【企画内容に関する問い合わせ】

株式会社さんぽうプランニングセンター TEL: 03-5302-8261

(受付時間 平日：10:00～17:00 ※土日祝日を除く）