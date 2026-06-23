なぜ地方から民主主義が壊れるのか――。気鋭のジャーナリスト6人が、「選挙ハック」や「おかしな政治家」を生み出す地方政治の構造的危機を暴く！『限界地方政治』7月1日発売

なぜ「無法者」が議員になってしまうのか？なぜ選挙が「デタラメ」にハックされてしまうのか？

株式会社扶桑社

近年、日本各地の地方自治体で、

- 学歴詐称や倫理問題を抱えた首長- ヘイトスピーチやデマを平然と垂れ流す議員- 陰謀論や排外主義を主張して当選してしまう議員

が見受けられる。

かつて「泡沫候補」と呼ばれたユニークな候補は、その「面白さ」を失い、単に民主主義を破壊する存在になりつつある。

これらは単なる「人物の資質」の問題ではない。

人口減少、産業空洞化、外国人労働への依存、環境問題、文化摩擦、情報環境の劣化といった地方が抱える構造的問題が、倫理なき政治家や分断を煽る勢力にとって“利用しやすい土壌”になっているのではないか？

本書は、地方議会・地方選挙の現場に赴き、その様子をつぶさに報じてきた6人の視点で、「なぜ地方から民主主義が壊れているのか」を多角的に検証した書籍である。

CONTENTS

【著者プロフィール】

■清 義明（せい よしあき）

1967年生まれ。フリーライター／ルポライター。スポーツライターとしてデビューし、日本と世界のナショナリズムとサッカーの関係をルポルタージュした著書『サッカーと愛国』（2016年イースト・プレス）にてミズノスポーツライター賞優秀賞とサッカー本大賞優秀賞を受賞。他、著書に『忘れられた旭日旗』（扶桑社）など。共著に、『２ちゃん化する世界：匿名掲示板文化と社会運動』（新曜社）、『コンスピリチュアリティ入門：スピリチュアルな人は陰謀論を信じやすいか』（創元社）、『陰謀論と排外主義』（扶桑社）。YouTubeチャンネル「清義明のニュースチャンネル(https://www.youtube.com/@freeradiojapan)」では、伊東市と田久保眞紀についての詳細を発信中。

■黒猫ドラネコ（くろねこどらねこ）

ウェブライター。LINEマンガ『妻が子宮カルトに沼りました』原作。ニュースレター「トンデモ観察記」で記事を定期配信中。スピリチュアルビジネス、偽医学・疑似科学、反ワクチン・陰謀論、デマや胡散臭いものを常にウォッチ。共著に『陰謀論と排外主義』（扶桑社）、著書に『参政党と大陰謀論時代』（文春新書）。X：@kurodoraneko15(https://x.com/kurodoraneko15)

■松本 創（まつもと はじむ）

1970年大阪府生まれ。ノンフィクションライター。神戸新聞記者を経てフリーに。2016年、『誰が「橋下徹」をつくったかー大阪都構想とメディアの迷走』（140B）で日本ジャーナリスト会議賞を受賞。2019年、『軌道ー福知山線脱線事故 JR西日本を変えた闘い』（東洋経済新報社）で講談社本田靖春ノンフィクション賞、井植文化賞を受賞。ほかに『地方メディアの逆襲』、『大阪・関西万博「失敗」の本質』（編著）（ともに、ちくま新書）など。X：@MatsumotohaJimu(https://x.com/MatsumotohaJimu)

■選挙ウォッチャーちだい（せんきょうぉっちゃーちだい）

日本全国の選挙を現場で取材し、候補者の政策や実績、政治スタンス、地元での評判、投票結果と今後の展望などをnote『チダイズム(https://note.com/chidaism)』で克明に報告。取材中に現地の様子を生配信する無料ツイキャスも随時実施中。独自の視点で分析した鋭い考察で注目を集める。著書に『「NHKから国民を守る党」とは何だったのか？』（新評論）、共著に『陰謀論と排外主義』（扶桑社）など。X：@chidaisan(https://x.com/chidaisan)

■畠山理仁（はたけやま みちよし）

1973年愛知県生まれ。フリーランスライター。著書に『記者会見ゲリラ戦記』（扶桑社新書）、『領土問題、私はこう考える! 』、『選挙漫遊記』（集英社）など。2017年刊行の『黙殺 報じられない“無頼系独立候補”たちの戦い』（集英社）は第15回開高健ノンフィクション賞を受賞。X：@hatakezo(https://x.com/hatakezo)

■菅野 完（すがの たもつ）

1974年奈良県生まれ。著述家。ハーバービジネスオンラインにて連載された「草の根保守の蠢動」をまとめた新書『日本会議の研究』（扶桑社新書）など、日本の保守や右翼に関する造詣の深さと弁舌の鋭さで知られる。共著に『陰謀論と排外主義』（扶桑社新書）など。YouTubeにて平日朝７時配信の「朝刊チェック(https://www.youtube.com/@noiehoie)」が好評。チャンネル登録者数も10万人を突破した。X：＠noiehoie (https://x.com/noiehoie)

【書誌情報】

タイトル：『限界地方政治』

定価：1,100円（税込み）

発行：扶桑社

発売日：2026年7月1日（水）

ISBN：978-4594103071

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◆本誌に関するお問い合わせ

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senden@fusosha.co.jp