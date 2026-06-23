WiMAXが550円で試せる！？「ホームルーターとポケット型WiFiが2つ同時に14日間550円でレンタル！」WiFiストア限定プランのお知らせ。毎月セット数限定で提供開始！
株式会社ALL CONNECT（代表取締役社長：岩井 宏太、本社：福井県福井市）のグループ会社、株式会社Eleven（代表取締役：冨田 隆史、本社：福井県福井市）では、各社70以上のインターネット回線プランの中から、お客さまの生活スタイルに最適なインターネットを提案するWiFiストアを運営しています。
WiFiストアでは2026年6月22日より、WiMAXのホームルーターとポケット型WiFiを同時にお試しできる WiFiストア限定プランの「トライネット」(https://wifistore.jp/column/trynet?utm_source=prtimes202603&utm_medium=referral)の提供を再開しました。
■「トライネット」とは
WiFiストア限定プランのトライネットは、「速度が不安だから試してみたい」「ちょっと旅行先で使いたい」などのニーズに応えるために設計されたプランで、550円で14日間WiMAXのホームルーターとポケット型WiFiが2つセットでレンタルすることができます。
通信環境は利用場所や建物環境によって大きく左右されるため、「契約してみたらつながらなかった」という不安を事前に解消することを目的としており、実際の利用環境で通信速度や安定性を確認できるため、自分に合ったインターネット回線を納得して選ぶことが可能です。
毎月数量限定のため、興味のある方はお早めに！
トライネット：https://wifistore.jp/column/trynet?utm_source=prtimes202603&utm_medium=referral(https://wifistore.jp/column/trynet?utm_source=prtimes202603&utm_medium=referral)
■トライネットの主な特徴
1．ホームルーターとポケット型WiFiを同時に比較できる
通常はどちらか一方しか試せない中、2種類を同時に利用できるため、「据え置き型か持ち運び型か」で悩んでいる方でも最適な選択が可能です。
2．実際の利用場所で通信品質を確認できる
店舗やレビューでは分からない「自宅・職場などリアルな環境」で速度や安定性を検証でき、契約後のミスマッチを防ぎます。
3．お試し後はお得に本契約が可能
試用後は「Broad WiMAX」「縛られないWiFi」などの対象サービスを、WiFiストア限定特典で事務手数料無料（通常3,300円）での申し込みが可能です。
■ご利用の流れ
STEP1：WEBから申し込み（※１）
STEP2：最短翌日発送（※２）で端末を受け取り。
発送日から14日間、ホームルーターとポケット型Wi-Fiをお試しいただけます。
STEP3：期間終了後に返却。そのまま終了でもOK！（※３）
STEP4：希望者は同梱チラシからお得に本契約可能！
（※１）お支払いはクレジットカード決済のみとなります
（※２）平日の14時までのお申し込みに限ります。
（※３）ご返却いただけない場合は、1台につき27,720円（不課税）をご請求いたします。
WiFiストアでは他にも「Broad WiMAX」をはじめとし「縛られないWiFi」「モバレコAir」「WiFi革命セット」を申し込むと、ほかにはないWiFiストア限定特典で事務手数料無料（3,300円相当）や限定キャッシュバックも受け取れるキャンペーンを実施中。
詳細はサイトをご確認ください。
WiFiストア TOPページ(https://wifistore.jp/wifistore-genteiplan?utm_source=prtimes202606&utm_medium=referral)
■WiFiストアとは？
WiFiストアは、WiFiに関する情報メディアサイトです。
世の中はたくさんの通信サービス情報で溢れています。
選択肢が多いことはユーザーにとって良いことではありますが、その反面サービスが多すぎて、「自分に合うサービスを選ぶ事が難しい」という声をこれまでたくさん耳にしてきました。
そこでWiFiストアは、皆様のそのような悩みを解決するため、WiFi（WiMAX、ソフトバンク、docomo、auなど）に関する情報を分かりやすい記事にして監修しています。
おすすめのWiFiサービスをランキング形式で発表、各サービスの口コミやレビュー、メリットデメリットをご紹介しています。
また、本リリースでご紹介した「診断コンテンツ」以外でも、WiFiストア限定でお得になるキャンペーンを実施しています。WiFiストアを通して、皆様にぴったりのWiFiが見つかりますと幸いです。
WiFiストア TOPページ(https://wifistore.jp/wifistore-genteiplan?utm_source=prtimes202606&utm_medium=referral)
WiFiストアは、こんな方におすすめです！
・今まさにWiFiを探している方
・これから生活環境が変わる方、WiFiの乗り換えを考えている方
・自分に合ったWiFiが分からない方
・固定回線orホームルーターorポケット型WiFiのどれを選べばいいのか分からない方
■会社情報
株式会社Eleven（イレブン）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/228_1_7bbc657dc60cea89938d159345567b42.jpg?v=202606231252 ]
株式会社ALL CONNECT
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/228_2_6cdd570a80714f29810bb1d75e2acbe0.jpg?v=202606231252 ]