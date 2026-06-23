リカバリーウェア「ReD（レッド）」水曜どうでしょう祭UNITE2026 コラボレーションT シャツ限定販売！

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社⾧：松下剛）は、血行から毎日を元気にする

リカバリーウェア「ReD（レッド）」と北海道テレビ放送株式会社が主催する「水曜どうでしょう祭

UNITE2026」とのコラボレーションT シャツを限定販売することをお知らせします。事前購入予約を6

月23 日(火)よりReD 公式サイトで開始します。

商品詳細ページ：https://www.mtgec.jp/red/shop/g/g1685710120/

コラボレーションT シャツの事前予約開始

「水曜どうでしょう」番組放映30 周年を記念したイベント「水曜どうでしょう祭UNITE2026」の開

催が決定しました。本イベントにあわせて、番組に出演する大泉洋さんがブランドアンバサダーを務め

るReD はスペシャルコラボレーションT シャツの制作を決定、事前購入予約を開始します。

T シャツはイベントロゴをあしらったデザインとなっています。一般医療機器として血行促進や疲労

回復をサポートする機能性を兼ね備え、イベント時に着用できるだけでなくリカバリーウェアとして、

イベント前後の日常での疲労回復にも役立ちます。イベントの熱気をそのままに、日常でも⾧く寄り添

う特別な一着をぜひご体感ください。

商品詳細

ReD バイタルテック クルーネック半袖（水曜どうでしょう祭コラボレーション）（一般医療機器）

カラー：ブラック、ホワイト

サイズ： S、M、L、LL（男女兼用）

素材：ポリエステル100%

価格：7,700 円（税込）

商品販売について

ReD 公式サイトでは6 月23 日(火)～7 月10 日(金)まで事前予約を実施します。また、9 月4 日(金)～6 日(日)のイベント会場内※でも購入いただけます。

※イベント会場内はイベントに参加いただいた方のみ購入できます

水曜どうでしょう祭 UNITE2026

■タイトル：「水曜どうでしょう祭UNITE2026」

■開催日時：

前日祭 2026 年9 月4 日(金)

9：00 開場・11：00 開演～19：00 閉演(予定) ※タレント出演なし

本 祭 2026 年9 月5 日(土) ＆ 9 月6 日(日)

各日8：00 開場・10：00 開演～19：00 閉演(予定)

■会 場：大和ハウスプレミストドーム（北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 番地）

■出 演：鈴井貴之、大泉洋、藤村忠寿、嬉野雅道 他

■主 催：北海道テレビ放送株式会社

■協 力：株式会社クリエイティブオフィスキュー

ReDとは

ReD は、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8 種の天然鉱石を配合した「血

行促進繊維VITALTECH(R)」が身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出することで血行を促

進。「血行促進」と「疲労回復」という2 大効果で、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFE を応援します。

ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/

血行促進繊維 VITALTECH(R)（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。ReD に使用されている「血行促進繊維VITALTECH(R)」は、MTG 独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された8 種の天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ1mm 以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、ReD はインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインアップを実現しています。

VITALTECH(R)による血行促進のメカニズム

イメージ

天然鉱石による特殊加工を施したウェアが、身体が自ら放出している遠赤外線を吸収し、肌へと放出

することで血行を促進。血行促進により疲労回復などを叶えます。

ReDの主なリカバリー効果（一般医療機器）

一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩・腰のコ

リ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の５つの効果が期待できます。