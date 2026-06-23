高齢化が進む秋田から、地域モデルを。多世代共創フェスティバル「Age-Well AKITA」を2026年度に年4回開催

株式会社AgeWellJapan

孫世代の相棒による世代間交流サービス「もっとメイト」や、多世代が集う常設型コミュニティスペース「モットバ！」を展開する株式会社AgeWellJapan（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：赤木円香、以下「AgeWellJapan」）は、2025年度に秋田県で継続開催してきた多世代共創イベントをスケールアップし、2026年度は年間4回（6月28日、10月17日、12月12日、2月20日）の定期開催プラットフォーム「Age-Well AKITA」として実施することをお知らせします。



Age-Well AKITA とは

本イベントは、「誰もが前向きに歳を重ねられる社会」をテーマに、子どもからシニアまで多世代がともに楽しみ、学び、挑戦する“発見のフェスティバル”です。出展企業によるブースや体験プログラムには、「Age-Well（挑戦と発見を通じてポジティブに歳を重ねる）」の要素を取り入れ、世代を超えた交流とウェルビーイングなつながりを生み出します。



秋田県は少子高齢化や人口流出、コミュニティの希薄化といった課題に直面しており、地域の持続可能なモデル構築が急務となっています。AgeWellJapanは2025年度を通じて秋田県内で毎月、シニア層・学生・行政・地域企業などが参加する多世代共創イベントを開催し、地域内の信頼関係とコミュニティの基盤を形成してきました。

2026年度はこの経験をもとに、継続的な地域インフラとして機能する年4回の定期開催プラットフォームへと移行します。

【開催概要：Age-Well AKITA】

日時：

第1回（夏）：2026年6月28日（日）

第2回（秋）：2026年10月17日（土）

第3回（冬）：2026年12月12日（土）

第4回（春）：2027年2月20日（土）

場所：イオンモール秋田（秋田県秋田市御所野地蔵田1丁目1-1）

内容：「挑戦と発見」をテーマとした多世代共創フェスティバル

参加費：無料（一部ワークショップ・物販は有料）

主催：Age-Well AKITA実行委員会（イオンモール秋田、株式会社AgeWellJapan）



秋田から、多世代共創のロールモデルを

「Age-Well AKITA」は、単発のイベントにとどまらず、地域に根ざした多世代共創の継続的な場を目指しています。各回では、民間主導による地域連携や、地域の事業者・商業施設と連携した多世代交流の場づくりなど、前年度のコミュニティから生まれた共創プロジェクトの実証・実装を進めます。

秋田での取り組みは2026年10月5日に東京ミッドタウン八重洲で開催される「Age-Well Conference 2026」での登壇・展示とも連動し、秋田発の地域モデルとして全国へ発信していきます。

イオンモール秋田 ゼネラルマネージャー（GM） 岡本 英樹

イオンモール秋田では、単なる商業施設に留まらず、地域の皆さまが世代を超えて交流し、新たな挑戦や発見が生まれる場づくりを目指しています。Age-Well AKITAは、秋田が抱える少子高齢化や地域コミュニティの課題に対し、多様な世代や立場の方々がつながり、共に未来を考える貴重な機会になると感じています。今後も地域の皆さまや企業、教育機関と連携しながら、秋田の未来につながる活動を共に推進してまいります。

iKEYAKUホールディングス株式会社 代表取締役 池田 憲亮

弊社は秋田において食・健康・暮らしの分野から地域に根ざした事業を展開しておりますが、日々の活動で実感するのは、健康寿命の延伸には医療の力だけでなく「人とのつながり」や「明日への楽しみ」が不可欠だということです。多世代が交わり、挑戦と発見を共有する本取り組みは、秋田の皆様のウェルビーイングに直結する素晴らしい取り組みです。秋田発のこの共創モデルが全国の先駆けとなるよう、弊社も共に伴走してまいります。

株式会社AgeWellJapan 代表取締役 赤木 円香

秋田は全国でもいち早く高齢化や人口減少に直面している地域です。しかし私たちは、その現実を「課題」ではなく「可能性」だと考えています。2025年度の活動を通じて、多世代共創が地域の新たな価値を生み出すことを実感しました。2026年度はAge-Well AKITAを、イベントにとどまらない共創エコシステムへ発展させていきます。本構想に共感し、ともに挑戦してくださる地域の皆さまに心より感謝申し上げます。



Age-Well とは

Age-Wellは、年齢を重ねることを前向きに捉え、心の豊かさを大切にしながら挑戦し続ける生き方です。状況によって変わる外的な状態ではなく、内面的な感情や思考、そこから生まれる行動に焦点を当てています。「自己認識・挑戦・発見」の３つをAge-Wellな行動を生み出す要素とし、これを循環させていくことを「Age-Well Map」で示しています。

株式会社AgeWellJapan

AgeWellJapanは、「ポジティブに歳を重ねる生き方（Age-Well）」を軸に、誰もが100歳まで生きたいと思える社会を目指しています。

シニアに限定した伴走ではなく、若者・地域・企業・大学など多様な立場が関わる「多世代共創」を通じて、Age-Wellが育まれる社会の実現を進めています。

孫世代の相棒による世代間交流サービス「もっとメイト」、多世代が集う常設型コミュニティ「モットバ！」をはじめ、企業・自治体・大学が関わる体験型イベント「Age-Well Festival」、産官学民連携ネットワーク「Age-Well Design Lab」などを展開しています。

ホームページ：https://agewelljapan.co.jp/

【本プレスリリースについてのお問い合わせ】

株式会社AgeWellJapan 広報担当

メールアドレス：info@miharu-inc.jp