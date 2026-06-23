障がいのある子どもも一緒に、身体を動かす楽しさや表現する喜びを体験「英国ロイヤル・バレエ団バレエワークショップin大阪経済大学」開催

学校法人大阪経済大学

大阪経済大学（学長：山本俊一郎／所在：大阪市東淀川区）は、英国ロイヤル・バレエ団と連携し、多様な特性のある子どもたち、本学の教職課程履修者や支援学校教員志望の学生などに向けたバレエワークショップを2026年6月27日（土）に本学大隅キャンパスにて行います。

英国ロイヤル・バレエ団（The Royal Ballet）は、世界トップクラスのバレエ団で、3年に一度のワールドツアーの際に各地で積極的な社会貢献活動を実施しており、教育機関や地域コミュニティと連携し、バレエに接する機会のない方にバレエの楽しさを伝えるアウトリーチ活動を展開しています。

大阪経済大学は、障がいの有無にかかわらず学べる環境づくりを進めるとともに、地域社会との連携を重視した大学づくりに取り組んでいます。

今回の連携は、多様な子どもたちが一流の芸術に触れる機会を創出するとともに、将来教員を目指す学生や現職教員にとっても、国際的な教育実践に触れる貴重な学びの場となります。

ワークショップでは、英国ロイヤル・バレエ団 ラーニング＆パーティシペーション部門の David Pickering（デヴィッド・ピカリング）氏と、Royal Ballet and Opera（英国ロイヤル・バレエ＆オペラ）が高い信頼を寄せるダンス教育専門家Liz Foster（リズ・フォスター）氏の指導のもと、音と一体化して自分を表現することを体験。身体表現の面白さを感じることができます。プログラムは、第1部は地域の子ども対象、第2部は学生・教員対象と、クラスを分けて実施します。

■第1部：多様な特性のある子どもが英国ロイヤル・バレエ団の講師陣と一緒にバレエ芸術に触れる体験機会

(C)英国ロイヤル・バレエ団

肢体不自由のある子ども、知的障がいや発達障がいのある子どもたちなど、多様な特性のある子どもが安心して参加できるインクルーシブなワークショップです。地域の小学生以下の子どもたちを対象とし、障がいの有無や程度に応じたバレエ体験が楽しめます。身体を動かす楽しさや表現する喜び、他者と関わる喜びを重視した構成となっており、英国ロイヤル・バレエ団の講師陣の指導のもと、一流の芸術文化に触れることができる貴重な機会です。

■第2部：支援学校の教員を目指す学生らが、障がいのある子どものための芸術活動の実践法を学ぶ

教職課程を履修する学生や支援学校の教員を志望する学生および現職教員などを対象としたプログラムです。

技術指導と子ども向けプログラムの背景や指導の意図を踏まえながら、教育における芸術活動の実践方法を学びます。特定の技術習得を目指すのではなく、個々の身体の状態や表現の仕方に寄り添った指導法について解説いただき、英国ロイヤル・バレエ団のアウトリーチ活動「誰もが自分らしい方法で身体を表現できる環境の創出」の実践方法が学べます。

英国ロイヤル・バレエ団バレエワークショップin大阪経済大学 概要

■日時

2026年6月27日（土）10:30～15:00

■場所

大阪経済大学大隅キャンパスD館8階 D80教室（住所：大阪市東淀川区大隅2-2-8）

・Osaka Metro今里筋線「瑞光四丁目」駅下車 徒歩約2分

・阪急京都線「上新庄」駅下車徒歩約15分、大阪シティバス「大阪経大前」「大阪経大正門」下車すぐ

■募集対象

第1部 地域の小学生以下の子どもたち（障がいのある子ども・健常児） 定員25名

第2部 本学学生（支援学校教員志望の学生を含む）および現職教員 定員25名

■指導者

David Pickering（デヴィッド・ピカリング）氏

英国ロイヤル・バレエ＆オペラ ラーニング＆パーティシペーションクリエイティブ・アソシエイト

https://www.rbo.org.uk/people/david-pickering

Liz Foster（リズ・フォスター）氏

フリーランスのダンス専門家・教育者・実践者

Royal Ballet and Opera（英国ロイヤル・バレエ＆オペラ）が高い信頼を寄せる専門家

■主催

一般財団法人ホドル

■協力

大阪経済大学

■実施協力

英国ロイヤル・バレエ団

■内容

第1部

地域の子ども向けクラス（10:30～12:00）

身体を動かす楽しさや表現する喜びを重視

障がいの有無や程度に応じたバレエ体験

第2部

学生・教員向けクラス （13:30～15:00）

技術指導+子ども向けプログラムの背景や指導の意図を踏まえながら、

教育における芸術活動の実践方法を学ぶ。

※第1部、第2部ともに通訳が入ります。

《英国ロイヤル・バレエ団》

パリ・オペラ座バレエ団、ロシアのマリインスキーやボリショイ・バレエ団などと並び、世界トップクラスのバレエ団のひとつ。幅広いレパートリーには古典バレエの大作から、最前線で活躍する世界的な振付家の新作も含まれ、その舞台はロイヤル・オペラ・ハウスでの公演にとどまらず、テレビ、映画館、野外でのパフォーマンスなど多岐におよびます。また、バレエ団の教育部門によるプロジェクトを通して人々がバレエに接する多様な機会を提供し、バレエを通じて人々の生活をより豊かにすることを使命としています。

英国ロイヤル・バレエ団は今回、NBS（公益財団法人日本舞台芸術振興会）主催による『リーズの結婚（La Fille mal Gardee）』および『ジゼル（Giselle）』の日本公演のため来日しています。

NBS公式サイト：https://www.nbs.or.jp

大阪経済大学

▼本件に関するお問い合わせ先

大阪経済大学 企画・総務部 広報課

住所：大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8

TEL：06-6328-2431

E-mail： kouhou@osaka-ue.ac.jp