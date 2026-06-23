ロジザード、高度な作業原価・生産性管理を実現する「ロジザードZERO庫内分析」を提供開始

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、倉庫作業の時間をより高度に計測・可視化し分析する作業原価・生産性管理システム「ロジザードZERO庫内分析」を、2026年6月18日より提供開始いたしました。本サービスは、クラウドWMS（倉庫管理システム）「ロジザードZERO」と組み合わせることで、倉庫現場における作業実績・進捗・損益の可視化を実現し、現場運営の効率化と経営判断の高度化を支援します。

背景

ロジザードは先日、業務の可視化・効率化の第一歩として、「作業時間を測ること」から始められる、倉庫作業の計測・可視化ツール「LzTimer（人員・工数管理）」の提供を開始いたしました。

「LzTimer（人員・工数管理）」は、ホワイトボードのようなかんたん操作で工数計測やスタッフ配置が行えるツールとして、現場の業務をスピーディーに数値化できる点が特長です。業務改善の初期フェーズにおいて、手軽に導入しやすい仕組みとしてご活用いただいています。

詳細 ： https://www.logizard.co.jp/news/2026/06/lztimer/

一方で、「作業時間を測る」段階からさらに一段階進み、周辺システムやマテハンとデータ連携しながら作業・人員・コストを統合的に管理し、より高度な庫内分析を実現したいというニーズも高まっています。

こうした背景から、ロジザードは作業原価・生産性管理システム「ロジザードZERO庫内分析」を提供開始する運びとなりました。

「ロジザードZERO庫内分析」では、ICカードのタッチを起点に作業実績を収集できる他、WMSやマテハンとのデータ連携により庫内全体の情報を集約した庫内分析が可能です。

「LzTimer（人員・工数管理）」よりさらに詳細な分析が可能なため、当日の作業進捗をリアルタイムの数値で追うことはもちろん、各従業員あたりの生産性を数値化することもできます。

「ロジザードZERO庫内分析」とは

「ロジザードZERO庫内分析」は、倉庫現場における作業実績の収集から、計画作成、進捗管理、損益管理までを一元的に管理できる庫内分析のシステムです。

主な特長は以下の通りです。

- スタッフの稼働時間と作業実績を、ICカードのタッチで自動収集- 実績データに基づく必要工数の試算と人員配置の最適化- 作業進捗および計画達成状況のリアルタイム管理- 作業原価および損益の可視化

これにより、現場の運営効率化と迅速な経営判断の実現を、同時に支援いたします。

また、庫内データを集約した後、活用方法に迷うお客様も多くいらっしゃいます。ロジザードでは、「ロジザードZERO庫内分析」導入後の分析・現場改善までサポート。システム導入だけではなく効果を実感いただけるまでご支援いたします。

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」との連携について

本サービスは、「ロジザードZERO」とのシステム連携にも対応しています。

「ロジザードZERO」から連携されるデータは、引当処理後の「ピッキング予定データ」です。

ピッキング予定データを連携しておくことで、「ロジザードZERO庫内分析」側のスキャナで「ロジザードZERO」のピッキングリストを読み取り、作業進捗を含めた工程ごとの実績登録が可能になります。

これにより、これまで可視化が難しかった庫内作業の進捗や実績を把握しやすくなり、現場改善だけでなく、収益性を意識した倉庫運営を支援します。

今後の展開

ロジザードはこれまで、「ロジザードZERO」を通じて在庫管理および倉庫業務の効率化を支援してきました。今後は、先日提供開始した倉庫作業計測・可視化ツール「LzTimer（人員・工数管理）」に加え、初期の可視化から高度な分析まで段階的に対応可能なラインアップとして作業原価・生産性管理システム「ロジザードZERO庫内分析」を提供し、高度な作業原価・損益管理の実現に寄与します。

クラウド技術を活用し、物流現場のデジタル化と業務効率化を支援するサービスの提供を通じて、持続可能な物流の実現に貢献してまいります。

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェア※を誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

※国内最大の物流ニュースサイト「LOGISTICS TODAY」：第1回主要クラウドWMSアクティブ導入拠点（アカウント）数調査（2020年）（https://www.logi-today.com/405032）、WMS（倉庫管理システム）に関する実態調査（2021年）（https://www.logi-today.com/465880）、クラウド型WMSの導入に関する実態調査（2023年）（https://www.logi-today.com/544572）、WMS関心度ランキング（2024年）（https://www.logi-today.com/612595）より

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/