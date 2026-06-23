「ひみつ道具」のダンスで非認知能力がアップする！？ 幼児教育×ダンス教育の新たな挑戦　ドラキッズとETC DANCE SCHOOLによる特別プログラム

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡）が運営する小学館の幼児教室「ドラキッズ」では、2026年の夏休みにEXPG ENTERTAINMENTが展開する「ETC DANCE SCHOOL」とコラボレーションし、３歳から小学３年生（2022年～2017年生まれ）を対象としたサマーダンスレッスン「Kid's Dance Lesson ～ひみつ道具ダンス～」を全5教室で開催いたします。

近年、幼児教育では知識習得だけでなく、

・自己肯定感

・コミュニケーション力

・表現力

といった非認知能力への関心が高まっています。

これらの力を伸ばすには、子どもの発達段階にあった身体を動かす活動が適しています。

そこでドラキッズではこれらの力を育む新たな学びとして、ダンスが有効と考え、専門性の高いダンス教育との連携企画を考案。子どもたちが大好きなドラえもんの世界観をダンスのテーマに取り入れ、ドラキッズの独自性を活かし、非認知能力の向上が期待できるダンスレッスンを用意しました。

3つの「ひみつ道具」をテーマに、 楽しくダンスをマスターしよう！

本レッスンでは、EXPGグループのダンススクールに所属するプロのダンスインストラクターが指導をします。

子どもたちに人気のひみつ道具「スモールライト」「どこでもドア」「タケコプター」をテーマにした振付を通じて、楽しみながらダンスの基礎を学ぶことができます。

ウォーミングアップから基礎練習、振付レッスン、保護者への発表までを含む充実のプログラムで、初めてでも安心して参加できる内容となっています。

【レッスンの特徴 】

- プロ講師による本格的なレッスン- 「ひみつ道具」をテーマにしたオリジナル振付でダンススキルアップ- 保護者に成果を披露できる発表タイム- 表現する楽しさを体感全3回でしっかり身につく構成- 自己肯定感アップ

【「Kid's Dance Lesson～ひみつ道具ダンス～」開催概要】

■対象年齢

・3～6歳：幼児クラス

・小学1年生～3年生：小学生クラス

■レッスン時間

1回60分

■定員

各クラス12名（先着順にて締切）

■レッスン回数／参加費

全3回 ／10,450円（税込）

■持ち物

動きやすい服装・飲み物・タオル

■実施教室

（東京都）オリナス錦糸町教室、マチノマ大森教室、南砂町SUNAMO教室

（神奈川県）トレッサ横浜教室

（千葉県）幕張新都心イオンモール教室

※ドラキッズへご通学いただいていない方、実施教室以外にご通学の方もご参加いただけます。

※教室により、開催日時が異なります。

※定員になり次第締め切りとなります。先着順となりますのでお早めにお申し込みください。

＜お申し込みはこちら＞

https://f.msgs.jp/n/form/xvx/YQSHr-6WT7T6dRTNBeUGh

＜お問い合わせはこちら＞

フリーダイヤル：０１２０-４１５-２５５

【メッセージ】

ドラキッズ担当者

はじめてダンスにふれるお子さまも楽しんで参加いただけるよう、ドラえもんの「ひみつ道具」をテーマにオリジナルの振付を考えました。身体を動かす活動は運動神経を刺激し、脳の発達も促すことがわかっています。また、成功体験や達成感を得やすい活動として、心や社会性の育ちにも貢献しますので、お子さまが大きく成長する夏の体験としておすすめです。

ETC DANCE SCHOOL担当者

お子さまが大好きなドラえもんの「ひみつ道具」をテーマにしたオリジナル振付を楽しみながら、音楽に合わせて身体を動かす楽しさを体験していただけます。ダンスを通じて、表現する力やチャレンジする気持ちを育み、心と身体の豊かな成長につながる特別なレッスンを、ぜひお楽しみください。ダンス未経験のお子さまでも安心してご参加いただけますので、皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

小学館の幼児教室ドラキッズとは

小学館の幼児教室ドラキッズは、０歳10ヵ月から小学3年生までのお子さまを対象に、脳育プログラム、小学館の図鑑NEOとのコラボレーション教材やドラえもんのひみつ道具が登場する思考力アプリ、AI楽習など独自の教育プログラムを提供しています。お子さまが夢中になれる体験を通して思考力や探究心を育み、豊かな学びを提案する、来年で開講40年を迎える実績ある幼児教室です。

ドラえもんのひみつ道具制作タイム・ドラえもんの楽習ワークなど、脳育や巧緻性を重視したカリキュラムに加えて、幼児向けでは数少ない専用アプリを使ったAI楽習や、思考力アプリ「ドラえもんのひみつ道具大作戦」を開発。デジタル教材を取り入れ2025年4月からリニューアルした授業を提供しています。また、小学館の図鑑NEOとコラボレーションしたオリジナルずかんで探究心も育てます。

https://dora-kids.shopro.co.jp/