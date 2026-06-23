R&ACとりそなグループのりそな銀行および埼玉りそな銀行がビジネスマッチング契約

株式会社アール・アンド・エー・シー

株式会社アール・アンド・エー・シー（東京都中央区、代表取締役社長：太刀川秀臣、以下「R&AC」）は、株式会社りそな銀行（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：千田一弘）および株式会社埼玉りそな銀行（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：篠藤愼一）と、ビジネスマッチング契約を締結しました。

本契約により、R&ACは、りそな銀行グループとの連携のもと、同グループの法人顧客に対し、入金消込・債権管理ソリューション「Victory-ONE」シリーズの提案および導入支援を推進します。

概要

R&ACは、本契約を通じて、りそな銀行、埼玉りそな銀行が取引を行う法人顧客に対して、経理・入金消込業務の効率化ソリューションである 「Victory-ONE」シリーズの提案・紹介を強化してまいります。本取り組みにより、法人顧客が抱える入金消込および債権管理に関する課題解決を支援し、業務効率の向上と経営改善に寄与します。

背景と目的

昨今、企業の経理業務においては、取引件数の増加や多様な支払形態に伴い、従来の手作業による入金消込・債権管理の負担が増大しています。

このような企業の経理部門の業務負荷軽減と精度向上を支援するべく、今回のパートナーシップ契約に至りました。

「Victory-ONE」シリーズへのスムーズな移行を支援

変化するビジネス環境やDX化に対応するための最適なソリューションとして、「Victory-ONE」シリーズの活用をご案内し、経理業務の効率化を支援してまいります。

当社は、りそな銀行、埼玉りそな銀行との連携により、お客さまが現在構築されている運用フローを尊重しつつ、より強固な債権管理体制へのアップデートを全面的にサポートしてまいります。

Victory-ONEシリーズの製品ラインナップ

入金消込業務やそれぞれの業界特有の照合業務は、目視や手動、表計算ソフト等を利用したアナログな作業が中心です。しかし、取引件数が増加すればするほど、物理的に照合件数が増加します。そのため、アナログな作業では処理の限界を迎えてしまいます。

「Victory-ONEシリーズ」は、請求・入金の照合を自動化し、入金消込業務を大幅に効率化します。入金・回収業務の効率化による作業負荷の軽減に加え、債権管理の正確性向上、滞留債権の早期把握、迅速な回収促進などを実現します。

※R&AC WEBサイトURL： https://www.r-ac.co.jp/

※「V-ONEクラウド」製品サイトURL： https://www.r-ac.co.jp/v-one-cloud/

※「Victory-ONE」製品サイトURL： https://www.r-ac.co.jp/victory-one/

※「Victory-ONE【決済管理】」製品サイトURL： https://www.r-ac.co.jp/payment_details/

※「Victory-ONE【検収照合】」製品サイトURL： https://www.r-ac.co.jp/v-one-acceptance/

■ 株式会社アール・アンド・エー・シーの概要

代表者 ：代表取締役社長 太刀川 秀臣

所在地 ：東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 3F

設立 ：2004年11月

資本金 ：100百万円

WEBサイト：https://www.r-ac.co.jp/