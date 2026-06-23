ニューヨークレストラン「サラベス」表参道店　本場ニューヨークの“定番”と“トレンド”に、“選べる楽しさ”をプラスした店舗・期間限定コース「ニューヨーク シグニチャーコース」

株式会社WDI JAPAN

販売期間：2026年7月1日（水）～8月31日（月）

ニューヨーク発祥のレストラン「サラベス」の表参道店では、アメリカ・ニューヨークの本店で提供されている定番メニューや、最新トレンド感じるアイテムで構成したプリフィクススタイルの店舗限定オールデーコース「ニューヨーク シグニチャーコース」を7月1日（水）より8月31日（月）までの期間、販売します。



当コースではデザートとして、国内のサラベスでは初の提供となる、外は香ばしくサクッ、中はふんわり空洞に焼き上げた、いま注目の軽やかなアメリカ生まれのパン「ブルーベリーポップオーバー」を用意しました。なお、このアイテムを楽しめるのは当コースのみとなっています。

ニューヨーク シグニチャーコースの一例

「ニューヨーク シグニチャーコース」は、サラベスでは定番となっている「クラッシックエッグベネディクト」と「シーフードコブサラダ」に、「ブルーベリーポップオーバー」を加えた3品を基本に構成。おひとり様2,700円（税込）～というカジュアルな価格帯でお楽しみいただける内容としました。



一味違うエッグベネディクトを味わいたい！という方には、「クラッシックエッグベネディクト」を「NYクラブケーキエッグベネディクト」に替えてお選びいただくことが可能です。東海岸名物、たっぷりのズワイ蟹で仕上げたクラブケーキ（カニのパティ）を主役にした、ニューヨークスタイルのエッグベネディクトで、蟹の上品な甘みと海の旨味に、まろやかな卵のコクと、爽やかながら濃厚なとオランデーズソースが見事に調和した上品な味わいをお楽しみいただけます。

NYクラブケーキエッグベネディクト

また、「シーフードコブサラダ」は、ロブスターを贅沢に1尾（2人前、シェアいただきます）トッピングした「ロブスターコブサラダ」にアップグレードいただくことも可能です。東海岸の豊かな海の幸に恵まれたニューヨークでは、ロブスターは定番のシーフード食材として親しまれており、サラベスのニューヨーク店舗ではロブスターをトッピングしたコブサラダが提供されています。

ロブスターコブサラダ

そして、「ブルーベリーポップオーバー」は、高温で焼き上げることで生地を大きく膨らませ、外側は軽く香ばしく、中は空洞のようにふんわり仕上げたポップオーバーに、甘酸っぱいブルーベリーソースを合わせたデザート系ブレッド。バターのコクとベリーの爽やかな酸味が広がる、軽やかな味わいとなっています。

サラベス 表参道店 「ニューヨーク シグニチャーコース」 販売概要

ブルーベリーポップオーバー◇ 販売期間：

2026年7月1日（火）～8月31日（月）

◇ 販売商品：

おひとり様 2,700円（税込）

※価格は税込、2名様より承ります。。

◇ 内容：

１. 下記より一品お選びください

・ クラッシックエッグベネディクト

・ NYクラブケーキエッグベネディクト（＋お一人様 900円）

２. 下記より一品お選びください

・ シーフードコブサラダ

・ ロブスターコブサラダ（＋お一人様 1,650円）

３. ブルーベリーポップオーバー

◇ 販売店舗 ：

サラベス 表参道店

東京都港区北青山3丁目8-15 GREEN TERRACE 表参道 2階

TEL.03-6450-6474

「サラベス」 について

サラベス 表参道店 外観サラベス 表参道店 内観

「Sarabeth’s（サラベス）」は、ニューヨーク出身の女性サラベス・レヴィーンにより、1981年ニューヨークのアッパーウェストサイドに創業しました。家族に伝わるレシピで作るフルーツスプレッド（果物の甘味をいかした砂糖控えめのジャム）をはじめ、フレンチトースト、パンケーキ、エッグベネディクト、ワッフルなど伝統的なアメリカの朝食メニューの“ヘルシー＆リッチ”な味わいから人気です。 レストラン格付けガイド「Zagat」ではニューヨークNo.1デザートレストランに選ばれ、「New York Magazine」からは“NYの朝食の女王”と賞賛され、多くのセレブリティも足を運び、映画「恋するベーカリー」で主演のメリル・ストリープに調理指導をしたことでも有名です。



日本国内においては2012年、ルミネ新宿店のオープンによって初上陸。25年12月には表参道店、本年3月には神奈川県初となるBASEGATE横浜関内店がオープン、現在5店舗（新宿／品川／東京／表参道／BASEGATE横浜関内店／名古屋）を展開しています。

【国内店舗】

ルミネ新宿店

東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ2 2F

TEL.03-5357-7535

品川店

東京都港区港南2-18-1 アトレ品川 4F

TEL.03-6717-0931

東京店

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング南館 2・3F

TEL.03-6206-3551

表参道店

東京都港区北青山三丁目8番15号 GREEN TERRACE 表参道2階

TEL.03-6450-6474

BASEGATE横浜関内店

神奈川横浜市中区港町1丁目1-1 BASEGATE横浜関内 グリーンウォークテラス2階

TEL. 045-319-6322

名古屋店

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 1F

TEL. 052-566-6102

公式HP

https://www.sarabethsrestaurants.jp/

公式オンラインショップ

https://store.sarabethsrestaurants.jp/

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