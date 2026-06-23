「痩せたい・鍛えたい」より「続けたい」へ。継続を支える人気レッスンとモチベーションを高めるスペシャルプログラム

株式会社BESTHERBS

株式会社BEST HERBS(https://www.best-herbs.jp/)（代表取締役社長:塚田正之）の運営するBEST STYLE FITNESS(https://beststylefitness.jp/)は、2026年7月20日（月・祝）、3店舗同時でスペシャルレッスンを開催いたします。

同施設各店舗では、個性豊かなスタジオレッスンを展開しており、多くの会員の運動習慣を支えています。なかでも「MEGADANZ」「DANCE MIX」「Work out pilates」などは継続的な参加者が多く、日常的に高い支持を集めています。

近年、健康意識の高まりとともに運動を始める人が増える一方で、「続けること」の難しさも課題となっています。BEST STYLE FITNESSでは、運動習慣の定着には成果だけでなく、楽しさや達成感、人とのつながりが欠かせないと考えています。そこで今回、人気インストラクターによるコラボレーションや高強度プログラムを通じて、新たな楽しさや挑戦、日頃のレッスンとはひと味違う達成感を体験いただけるスペシャルレッスンイベントを企画しました。

続けたくなる理由。会員から支持される人気レギュラーレッスン

大宮店「MEGADANZ（メガダンス）」

ジムにいながら本格的なHIPHOP・ジャズダンスを楽しめる人気プログラム。

運動であることを忘れ、没入できる非日常な感覚が多くの会員を惹きつけています。

新浦安店「DANCE MIX」

担当インストラクター・YASU-CHINによる軽快なトークとエンターテインメント性が魅力です。「まるでショーを観ているよう」と評されることもあり、初心者でも自然と身体が動き、参加しやすいクラスとして支持されています。

海浜幕張店「Work out pilates（ワークアウト・ピラティス）」

身体のどこをどのように使うかを丁寧に学べるレッスン。自分では気づきにくい身体のクセや弱点を知り、姿勢の変化も感じ取られることから、幅広い年代の会員に好評です。

こうしたレッスンが、「運動しなければ」ではなく「また参加したい」という気持ちを生み出し

継続的な運動習慣につながっています。

7月20日（月・祝）開催 3店舗スペシャルレッスン概要

■ BEST STYLE FITNESS 大宮店(https://www.beststylefitness.jp/omiya)【会員向け／追加参加費無料】

13：45～ ラディカルフィットネス X55（エクストリーム55）

自重を中心に下半身を集中的に鍛えるトレーニングプログラム。

スクワットやランジなどの動作を繰り返し行うことで、脚力・体幹・持久力の向上を目指します。下半身の大きな筋群へ継続的に刺激を与えることで、効率的な脂肪燃焼と引き締まった身体づくりをサポート。

14：50～ ラディカルフィットネス UBOUND

専用ミニトランポリンを使用した高強度・低衝撃プログラム。

ジャンプ動作を中心に全身をダイナミックに動かしながら、心肺機能向上や脂肪燃焼をサポートします。膝や足首への負担を抑えながらも、1レッスンあたり約400～900kcalの消費が期待できます。

▶BEST STYLE FITNESS 大宮店

〒 331-0813 さいたま市北区植竹町1-816-8

TEL：048-669-6611

公式TikTok：beststylefitness.oomiya(https://www.tiktok.com/@beststylefitness.oomiya)

公式Instagram：bsf_oomiya(https://www.instagram.com/bsf_oomiya/)

■ BEST STYLE FITNESS 新浦安店(https://www.beststylefitness.jp/shinurayasu)【会員向け／追加参加費無料・予約推奨】

13：45～ レズミルズ BODY ATTACK（HATTY(https://www.instagram.com/lm.hatty616/) × HANA）

ランニングやジャンプなどのアスレチックトレーニング要素を取り入れた全身ワークアウト。エネルギッシュな音楽に合わせて身体を動かしながら、持久力向上や高カロリー消費を目指します。人気インストラクター同士のコラボレーションならではの一体感も魅力。

15：00～ レズミルズ BODY COMBAT（HATTY(https://www.instagram.com/lm.hatty616/) × HANA × 神近）

ボクシングや空手、ムエタイなど格闘技の動きを取り入れたノンコンタクトプログラム。

パンチやキックを繰り出しながら全身を使って汗を流し、脂肪燃焼とストレス発散を同時に叶えます。3名のインストラクターによる特別編成で、熱量あふれるレッスンを実施します。

▶BEST STYLE FITNESS 新浦安店

〒 279-0013 千葉県浦安市日の出5-7-3

TEL：047-323-6751

公式Instagram：bsf_shinurayasu(https://www.instagram.com/bsf_shinurayasu/)

■ BEST STYLE FITNESS 海浜幕張店(https://www.beststylefitness.jp/makuhari)【会員・非会員ともに参加可能・有料・予約推奨】

【特別講師】レズミルズジャパン公式インストラクター・太田創士氏(https://www.instagram.com/sooooooushi_oooota/)

【参加料金】会員：1,100円（税込）非会員：1,650円（税込）

12：30～ レズミルズ BODYPUMP（定員25名）

バーベルを使用し、全身の主要筋群を効率よく鍛える世界的人気プログラム。重量を調整できるため初心者から上級者まで参加でき筋力向上や基礎代謝アップに効果的です。音楽に合わせ、グループレッスンの楽しさも同時に味わえます。

14：00～ レズミルズ BODYATTACK（定員33名）

全身を使って動き続ける高エネルギープログラム。ランニングジャンプ・アジリティ動作を組み合わせながら、心肺機能向上と脂肪燃焼を促進します。爽快感と達成感を味わえるレズミルズを代表するプログラムの一つです。

▶BEST STYLE FITNESS 海浜幕張店

〒261-0021 千葉県千葉市美浜区ひび野１丁目７

TEL :043-307-1063

公式Instagram：bsf_kaihinmakuhari(https://www.instagram.com/bsf_kaihinmakuhari/)

※詳細・事前予約は各店舗へお問い合わせください。

※各店舗レッスンは内容変更・中止になる場合がございます。

報道関係からのお問い合わせ

株式会社BEST HERBS 広報

〒162-0064 新宿区市ヶ谷仲之町 3-5

email: bh-pr@best-herbs.jp HP: https://www.best-herbs.jp/