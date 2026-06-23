AKKODiS、「令和8年度 山口県職員デジタル人材育成支援業務」を受託

AKKODiSコンサルティング株式会社

世界30ヵ国で企業のイノベーションと成長を加速させるデジタルエンジニアリングコンサルティングを展開するAKKODiSの日本法人で、現場変革の力とデジタル技術により企業の生産性向上とAIトランスフォーメーションの実現を支援するAKKODiSコンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：川崎 健一郎、「以下、AKKODiS」）は、このたび、「令和8年度 山口県職員デジタル人材育成支援業務」を受託しました。

本業務では、山口県におけるDX推進を支えるデジタル人材育成支援として、職員の専門性や技術レベルに応じた体系的な研修プログラムを提供します。



本プログラムでは、「デジタル人材の役割に基づく実践と自律的成長を支える一貫した育成支援」というコンセプトのもと、管理職、専門人材、推進リーダー、一般職員といった人材区分ごとに期待される役割を明確化し、それぞれに最適化した研修設計を行う点が大きな特徴です。単なる知識の習得にとどまらず、業務変革につながる実践力の定着を重視しています。



【主な事業概要】

１）研修の企画業務

「山口県人材育成・確保基本方針」に基づき、業務活用を重視した実践的な研修を企画する。

２）研修の管理運営業務

企画した研修内容に応じて、オンライン・対面・eラーニング形式で研修を効果的に実施する。

３）オンライン研修サービス提供業務

オンライン研修サービスにて、多様なDX研修コンテンツを提供する。

４）デジタル人材の育成に関する情報提供業務

デジタル人材育成に関する先進事例や他自治体動向等の情報を提供する。



AKKODiSでは、6,000名を超えるテックコンサルタント※を擁し、現場で培った知見を研修コンテンツに反映することで、実務に直結する学びを提供しています。また、講師・教材開発・運営までを一貫して担える体制のもと、自社で保有する約180の研修コンテンツやeラーニングを活用し、職員の自律的な学習を促す仕組みづくりも支援することが可能です。

こうした豊富な人材育成支援の実績と現場起点の知見を生かし、AKKODiSは本事業においても、山口県におけるDXを推進するデジタル人材育成に貢献してまいります。



AKKODiSは、「日本企業を、世界企業へ、現場変革から。」というビジョンの実現に向け、AKKODiSのチームが企業および組織の現場との融合＜フュージョン＞による独自のアプローチにより、企業や自治体の生産性向上とAIトランスフォーメーションを支援しています。

※テックコンサルタント：AKKODiSにおけるエンジニアの呼称です。

AKKODiSコンサルティング株式会社について

Akkodisは、テクノロジーを駆使してプロセスや製品の開発、運用、最適化のあり方を再定義し、組織のイノベーションと成長を加速させるグローバルなデジタルエンジニアリングコンサルティング企業です。AI、データ、クラウド、エッジ、ソフトウェアエンジニアリングにおける深い専門知識を持ち、業界最高水準のテクノロジーコンサルティングを提供しています。強力でスケーラブルなデリバリーモデルと高度な専門人財を通じて、戦略策定・コンサルティングから実装に至るまでのエンドツーエンドのソリューションを提供しています。Akkodis Intelligenceへのコミットメントのもと、テクノロジーの加速度的なインパクトと人間の知性・協働力を融合させ、ビジネス変革を推進します。

Adecco Groupの一員としてスイスに本社を置くAkkodisは、世界30か国以上に40,000人のテックコンサルタントとデジタル分野の専門家を擁し、Consulting、Solutions、Academyのサービスを提供しています。世界の主要産業における豊富な実績をもつAkkodisは、企業の複雑な課題を解決し、サスティナブルな成長と社会的価値の実現を支援します。



日本法人のAKKODiSコンサルティング株式会社は、「日本企業を、世界企業へ、現場変革から。」をビジョンに掲げ、6,000名を超える現場に精通したテックコンサルタントのチームが、顧客組織の現場と融合＜フュージョン＞する独自のアプローチにより、組織内部から変革を促進し、AIトランスフォーメーションを通じた飛躍的な生産性向上と世界スケールの事業をお客様と共に創出します。

【AKKODiSウェブサイト】 https://www.akkodis.co.jp/