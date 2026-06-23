飲み物も灯りも楽しめる！カラフェ×ソーラーライトの新発想「Sonnenglas(R)︎ ライトカラフェ」誕生 リサイクルガラスを100%使用しアフリカの職人が手作業で製作

ソネングラスジャパン株式会社

世界で400万個以上を販売するソーラーランタン「ソネングラス(R)︎(Sonnenglas(R)︎)」から、飲み物を楽しむためのガラス製カラフェと、やさしい灯りを届けるソーラーライトを融合した新製品「ソネングラス(R)︎ ライトカラフェ」4モデルを、2026年6月24日(水)より発売いたします。

本製品は、食卓で水やワインなどを入れるカラフェとして使用できるだけでなく、ソネングラス(R)︎のソーラーライト「SOMO」と組み合わせることで、やさしい灯りを楽しむテーブルライトとしても使用できる新しいライフスタイルアイテムです。ホームパーティー、ベランダでのリラックスタイム、キャンプなど、さまざまなシーンに寄り添います。

飲み物も灯りも楽しめる、新しいカラフェ

「Sonnenglas(R)︎ ライトカラフェ」最大の特長は、「飲み物を楽しむ器」と「灯りを楽しむライト」という2つの役割を兼ね備えていることです。

昼は水やお茶、フルーツウォーターを楽しむカラフェとして。それに加えて、夜はSOMOソーラーライトのやさしい光が空間を照らすテーブルライトとしても活躍します。飲み物だけでなく、コーヒー豆やドライフラワー、お菓子などを入れてインテリアとして楽しむことも可能です。

食卓からアウトドアまで、さまざまなシーンに

「Sonnenglas(R)︎ ライトカラフェ」は、日常からアウトドアまで幅広いシーンで活躍します。

- 食卓での食事やおもてなし- ベランダやテラスでのリラックスタイム- ホームパーティーやルーフトップパーティー- キャンプやグランピング- ベッドサイドやリビングの間接照明

昼はカラフェとして、夜は灯りとして。ひとつの製品で異なる楽しみ方を提供します。

人と環境に配慮した、ソネングラス(R)︎ならではのものづくり

「Sonnenglas(R)︎ ライトカラフェ」は、アフリカ南部の王国・エスワティニで回収されたガラス瓶を100％原料とするリサイクルガラスから作られています。現地ではガラス瓶の回収が多くの人々にとって大切な収入源となっており、廃棄物の削減だけでなく地域経済の活性化にもつながっています。

カラフェ本体部分の製造は、エスワティニの吹きガラス工房「Ngwenya Glass（ングウェンヤ・グラス）」の熟練職人による手仕事です。Ngwenya Glassはエスワティニ王国を代表する吹きガラス工房として知られ、2025年大阪・関西万博のエスワティニ王国パビリオンにも出展しました。

回収されたガラス瓶は選別・洗浄・粉砕・溶解された後、新たなガラス製品として生まれ変わります。一つのライトカラフェは、型吹き、研磨、仕上げなど複数の工程を経て完成し、その製作には7人の職人が携わっています。

ソネングラス(R)︎は、大量生産によるコスト削減ではなく、地域に根差し、社会にとってポジティブなインパクトを生み出す意味あるものづくりを大切にしています。製品を購入いただくことは、職人たちの雇用を支え、技術継承を後押しするとともに、資源循環の仕組みを支援することにもつながります。

単なるサステナブル製品ではなく、「つかう人」「つくる人」「環境」のすべてに価値を生み出すこと。それがソネングラス(R)︎の考えるものづくりです。

Sonnenglas(R)︎ ライトカラフェ ドキュメンタリーフィルム｜エスワティニ王国での製造の様子

https://youtu.be/ZRlP7MHivgg

「Sonnenglas(R)︎ ライトカラフェ」商品概要

「Sonnenglas(R)︎ ライトカラフェ」は、1000mlサイズの「C1」「C2」と、750mlサイズの「M1」「M2」の計4モデルを展開しています。用途やライフスタイルに合わせて選んでいただけます。

※全モデルにコルク栓付属

※食器洗い機対応（45℃以下推奨）

※SOMOソーラーライトは別売りおよびセット販売をご用意しています。

商品名：Sonnenglas(R)︎ライトカラフェC1 ※SOMO対応

容量：1000ml

価格（税込）：13800円

SOMOセット価格（税込）：17800円

商品名：Sonnenglas(R)︎ライトカラフェC2 ※SOMO対応

容量：1000ml

価格（税込）：13800円

SOMOセット価格（税込）：17800円

商品名：Sonnenglas(R)︎ライトカラフェM1 ※SOMO Mini 対応

容量：750ml

価格（税込）：11800円

SOMOセット価格（税込）：15800円

商品名：Sonnenglas(R)︎ライトカラフェM2 ※SOMO Mini 対応

容量：750ml

価格（税込）：11800円

SOMOセット価格（税込）：15800円

■発売日 ：2026年6月24日(水)

■販売方法 ：ソネングラスジャパン公式ウェブサイト

■生産国 ：南アフリカ共和国

■URL ：https://sonnenglas.jp(https://sonnenglas.jp)

対応ソーラーライト：「Sonnenglas(R)︎ SOMO」商品概要

「Sonnenglas(R)︎ SOMO」は、ソネングラス(R)︎が開発した独立型のソーラーライトです。太陽光またはUSB-Cによる充電が可能で、やさしい灯りで空間を照らします。

ライトカラフェと組み合わせることでテーブルライトとして使用できるほか、単体でも持ち運び可能なソーラーライトとして使用できます。ベランダやテラス、キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、防災時の灯りとしても活躍します。

■SOMOの主な特長

- 太陽光およびUSB-C充電に対応- 最大100ルーメンの明るさ- 光量調整機能搭載- 最大100時間連続点灯- バッテリー残量表示機能- 単体でも使用可能なポータブル設計

商品名：Sonnenglas(R)︎ SOMO

価格（税込）：5080円

商品名：Sonnenglas(R)︎ SOMO Mini

価格（税込）：4480円

「二子玉川 蔦屋家電」にて先行販売を実施

「Sonnenglas(R)︎ ライトカラフェ」は、2026年6月24日(水)より、「二子玉川 蔦屋家電」にて先行販売を実施いたします。

先行販売期間中に「Sonnenglas(R)︎ ライトカラフェ」を「二子玉川 蔦屋家電」の店頭でご購入いただいた先着5名様には、エスワティニ王国の吹きガラス工房「Ngwenya Glass（ングウェンヤ・グラス）」で製作されたガラス製ハンドメイド・アニマルフィギュアをプレゼントいたします。

フィギュアは職人による手作業で製作されており、どの動物が入っているかは開封してからのお楽しみです。オブジェとして飾っていただけるほか、「Sonnenglas(R)︎ クラシック」のガラス瓶に入れてディスプレイすることも可能です。

■先行販売概要

販売期間：2026年6月24日(水)～約1か月間

販売店舗：二子玉川 蔦屋家電

購入特典：Ngwenya Glass製 ガラス製ハンドメイド・アニマルフィギュア（先着5名様限定）

※アニマルフィギュア購入特典は店頭購入限定です。ECサイトでのご購入は対象外となります。

※アニマルフィギュアの種類はお選びいただけません。

※特典はなくなり次第終了となります。

※画像内の「Sonnenglas(R)︎ クラシック」は付属いたしません。