【無料配布】退職者面談シートを公開｜現場ですぐに使えるExcelテンプレート

AME&Company株式会社

人的資本経営をサポートするサービス『HR Pentest』を提供するAME＆Company株式会社（東京都港区、代表：吉村 章央）は、退職者を対象とした面談で活用いただけるExcelテンプレートを公開しました。

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本ホワイトペーパーの概要

退職者面談の重要性とよくある課題

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57162/table/32_1_947dcb1eff7932679fcee9e2acc0556d.jpg?v=202606230151 ]【無料】ダウンロードはこちら :https://ameand.co.jp/white-papers/exit-interview-sheet/

退職者面談は、社員の本音を引き出せる最後の機会です。在籍中には言えなかった違和感や組織の構造的な問題への気付きが集約されており、適切に活用すれば、離職を『組織改善の起点』へと転換できる重要な経営資源となります。

一方で実態としては、「実施しても表面的な回答で終わってしまう」「個別の退職理由として処理され、組織改善につながらない」「引き留めの場と勘違いされて本音が出ない」といった課題を抱える企業も少なくありません。

退職者面談を実施する際のポイント

退職者面談は、利害関係から切り離された環境で本音を引き出し、ヒアリング内容を組織改善のアクションにつなげていくことで、初めて意味のある面談となります。

効果的に実施するための工夫

・実施タイミング：退職意思の確定後、最終出社日の1～2週間前が目安

・実施時間：30分～1時間程度

・担当者：直属上司ではなく、人事担当者など利害関係のない第三者

面談を機能させるためのポイント

・入社～退職に至るプロセスを丁寧にたどる

・個人の不満ではなく組織の構造的な課題として受け止める

・質問項目を標準化して担当者によるバラつきを防ぐ

・ヒアリング内容を組織改善のアクションにつなげる

AI分析による組織課題の可視化

退職者面談で得られる情報は、一人の退職者の声として終わらせるのではなく、蓄積し横断的に分析することで、部署・職種・在籍期間ごとの退職要因や、組織全体に共通する構造的課題の可視化につながります。一方で、自由記述を中心とした定性データを人手で分析するのは負荷が大きく、担当者の主観に左右されやすいという課題もあるものです。

AME＆Company株式会社では、面談記録を自動生成し、AIで分析する機能を備えたサービス『HR Pentest』を提供しています。シートの運用と併せてご活用いただくことで、継続的な組織改善につなげていくことができます。

AME＆Company株式会社概要

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会社名 ：AME&Company株式会社

代表 ：吉村 章央

本社所在地：東京都港区

事業内容 ：Webアプリケーションを通じた情報提供サービス、経営コンサルティングサービス

設立 ：2019年12月

人的資本経営をサポートする「HR Pentest」について

『HR Pentest』は、従業員の声を活用して組織課題を解決する経営層、人事部門をサポートするサービスです。従業員向けのアンケート機能、インタビュー分析機能（議事録自動作成）などの機能を備えます。これらの機能により、離職率の改善やエンゲージメント向上、人材投資の最適化など、多岐にわたる人事課題の解決をサポートします。

『HR Pentest』サービスサイト：https://ameand.co.jp/service/hr-pentest/

代表紹介

吉村 章央

大阪府立大学工業高等専門学校、大阪大学経済学部経済・経営学科を卒業後、新卒でコンサルティングファームに入社。地方創生、マーケティング、デジタル、CXなどのテーマで戦略策定～実行支援まで幅広い案件に関与。その後独立しAME&Companyを創業、代表取締役就任。2025年に一般社団法人日本リテンションマネジメント普及協会理事就任。