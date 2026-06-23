【7/8-9開催】研究開発・新規事業向け「感情解析AIで、いま何ができる？」オンラインセミナー

株式会社CAC identity

株式会社CAC identity（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中西英介、以下CAC identity）は、表情解析AI「Affdex」と音声感情解析AI「Empath」の特徴や事例を紹介するウェビナー「感情解析AIで、いま何ができる？」を、2026年7月8日（水）・9日（木）の2日程で開催いたします。表情や声に表れる反応をデータ化し、研究開発・新規事業への活用イメージをお持ちいただける内容です。

お申し込みはこちら :https://events.zoom.us/e/view/3r8eWLmrSJGXpHLpQLacaQ

■本ウェビナーでわかること

表情解析AI「Affdex」と音声感情解析AI「Empath」を取り上げ、感情解析AIの基本的な考え方と、研究開発・新規事業での活用イメージをお伝えします。

- 表情解析AI・音声感情解析AIで取得できるデータと、それぞれの特徴- 表情や音声データを、アンケート・行動ログ・観察データなどと組み合わせる考え方- 研究開発・新規事業・PoCで感情解析AIを活用する際のポイント

「何ができるのか」だけでなく、「どのように使えば研究や評価に活かせるのか」を、分かりやすくご紹介します。

■こんな方におすすめです

- R&D・研究開発部門で、新しい評価・分析手法を検討している方- 表情や音声を活用した研究・実証実験に関心のある方- 感情や反応といった抽象的な要素を、データとして捉えたい方- 新規事業やサービス開発に、ユーザー反応の分析を取り入れたい方

■開催概要

感情解析AIで、いま何ができる？ ～研究開発・新規事業のための、表情と声の最新ユースケースと新指標～

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166096/table/10_1_d88c1e697613f6a67a814a204be9fa4f.jpg?v=202606231252 ]ウェビナー詳細はこちら :https://events.zoom.us/e/view/3r8eWLmrSJGXpHLpQLacaQ

会社概要

会社名：株式会社CAC identity

所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号 17F/10F

代表者：代表取締役社長 中西 英介

事業内容：新規事業開発

URL：https://www.cacidentity.co.jp/

お問合せ先

株式会社CAC identity

感情解析チーム 問い合わせ窓口

Email：affectiveai_info@cac.co.jp