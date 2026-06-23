自治体向けウェビナー「記録業務はもっとラクになる。AI音声認識で変える、自治体の電話・窓口改革」オンデマンド配信を開始

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、自治体向けウェビナー「記録業務はもっとラクになる。AI音声認識で変える、自治体の電話・窓口改革」のオンデマンド配信を開始しました。

詳細・お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/l/83072/2026-06-09/f2cyk4?from=pr

＜大変好評だったウェビナーを期間限定で配信します＞

現場の「地味なしんどさ」を、AIが変える。

自治体窓口での相談内容の聞き取り・要約・記録を、AIがリアルタイムでサポートする時代が来ています。

さらに、自治体で深刻化するカスハラ対策にも、音声×AIは大きな効果を発揮。

「AIって、本当に現場で使えるの？」そんな疑問に自治体の電話窓口と一般窓口それぞれでの具体的な活用事例を交えながらお応えします。

■こんな方におすすめ

・電話・窓口での記録作成による職員の業務負担を軽減したい方

・カスハラ対応に不安を感じている方

・自治体窓口へのAI導入事例や、具体的な効果を知りたい方

・自治体でのDXを進めたい方

■参加した自治体担当者の声

・デモ動画がわかりやすかった

・リアルタイムで音声認識できることが確認できた

・具体的な事例、課題の提示と分かりやすい説明だった

・わが市の接客向上に役立つと思った

記録業務はもっとラクになる。

AI音声認識で変える、自治体の電話・窓口改革

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/774_1_870acf3732852484d21aa197ce72c9ba.jpg?v=202606231252 ]詳細・お申込みはこちら :https://go.amivoice.com/l/83072/2026-06-09/f2cyk4?from=pr

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

CTI事業部 ウェビナー事務局

MAIL:ami-cti-users-ml@advanced-media.co.jp

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