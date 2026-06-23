名古屋の栄で地中海の美しい景色を思わせる美食体験を。イタリアやスペイン、ギリシャの伝統料理が勢揃いする「地中海フェア」が週末限定にて開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/restaurant/montmartre/plan/143339/index.html

名古屋東急ホテル（名古屋市中区栄／総支配人：金子真之）１階オールデイダイニング「モンマルトル」では、ウィークエンドブッフェ「～美食とともに巡る～地中海フェア」を開催いたします。

本フェアでは、イタリア、スペイン、ギリシャを中心とした地中海沿岸地域の料理をご用意。パエリアやアクアパッツァなど、各国を代表するメニューがブッフェを彩ります。

夏のレジャーシーズンに合わせ、魚介や野菜、ハーブなどを活かした彩り豊かな地中海料理を通して、ホテルブッフェならではの非日常感と、まるで旅をするようなひとときをお楽しみいただきたいという思いを込め、本フェアを開催いたします。

夏の週末、ご家族やご友人とのお食事はもちろん、旅行気分を味わう特別なひとときにもおすすめです。地中海の美しい景色を思わせる色鮮やかな料理とともに、異国情緒あふれる美食の旅をお楽しみください。



■シェフパフォーマンス

ライブキッチンでは、シェフが目の前で仕上げる臨場感あふれるパフォーマンスとともに、出来立てならではの美味しさをお届けします。ホテル伝統のローストビーフをはじめ、ランチタイム・ディナータイムそれぞれでご用意する限定メニューなど、多彩な味わいをご堪能ください。

モンマルトル伝統のローストビーフ

・モンマルトル伝統のローストビーフ 西洋わさびのアクセント

・【ランチタイム限定】鉄板で仕上げる一品「海老とパプリカのガーリックバター醤油焼き」

シェフが鉄板で仕上げる、ランチタイム限定の一品。海老とパプリカにガーリックバター醤油を合わせ、食欲をそそる香りをお楽しみいただけます。

・【ディナータイム限定】国産牛の鉄板焼き タリアータ風

ディナータイム限定でご用意する、国産牛を使用した鉄板焼き。タリアータ風に仕上げた国産牛を特製ソースとともにご提供いたします。

■ブッフェ料理

イタリア、スペイン、ギリシャを中心に、地中海沿岸地域で親しまれている料理を豊富にご用意。南イタリアの魚介料理「アクアパッツァ」、スペインの代表料理「パエリア」、ギリシャの伝統料理「ムサカ」など、魚介や肉料理、野菜を使った彩り豊かなメニューが並び、各国の多彩な味わいをお楽しみいただけます。

・真鯛と浅利のアクアパッツァ

・地中海風ブイヤベース

・帆立貝柱のポワレ レモンハーブソース

・食卓を彩る蒸し野菜とジェノベーゼソース

・スペイン名物パエリア

・鶏もも肉のポワレ ハリッサソース

・豚ロースのオーブン焼き ポルケッタ風

・地中海風牛すね肉の白ワイン煮込み

・トルコ風 キョフテのトマト煮込み

・ギリシャ風 ムサカ

・ギリシャ風 ホリアティキ

・彩り野菜のスペイン風オムレツ

・季節のスイーツ各種、パン各種、ソフトドリンクバー ほか

フェア概要

期 間：2026年7月4日(土)～8月30日(日)の土・日・祝日 ※8月8日(土)～8月16日(日)は毎日開催

場 所：1階オールデイダイニング「モンマルトル」

時 間：ランチ 11:30～15:30[L.O.15:00] ディナー 17:00～22:00[L.O.21:00] 【90分制】

料 金：ご利用日により、料金が異なります。詳しくは下表をご参照ください。なお、4歳未満のお子さまは、いずれの期間も無料でご利用いただけます。

【7月4日(土)～8月2日(日)、８月22日(土)～8月30日(日)】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5113/table/4169_1_99a488c86f855e311546532ebe4945d2.jpg?v=202606231252 ]

【8月8日(土)～8月16日(日)】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5113/table/4169_2_3e56e8e94cb891cd49837e6d50fca078.jpg?v=202606231252 ]

※表示料金にはサービス料13%・消費税10%が含まれております。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。

※写真はイメージです。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします。

オールデイダイニング「モンマルトル」

パリのエスプリが効いたカジュアルダイニングレストラン。

窓から差し込む自然光や、心地良い滝が流れる開放的な店内です。

【お客様のご予約・お問い合わせ】

名古屋東急ホテル オールデイダイニング「モンマルトル」

Tel.052-251-3795（直通）

オールデイダイニング「モンマルトル」 :https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/restaurant/montmartre/index.html

【名古屋東急ホテル】

＜ヨーロピアンエレガンス＞をコンセプトに、瀟洒なインテリアでまとめられたゲストルームは564室。いずれのお部屋も、ゆとりのスペースと落ち着いた色調のインテリアに爽やかな気品を漂わせて、深いくつろぎをご提供いたします。また、エグゼクティブフロアにご宿泊のお客様だけがご利用いただける特別な空間「エグゼクティブ ビジネスサロン」ではVIPの皆さまに相応しいおもてなしをお約束いたします。

住所：愛知県名古屋市中区栄四丁目6番8号

アクセス：名古屋市営地下鉄 栄駅12番出口より徒歩5分

名古屋東急ホテル 公式HP :https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/index.html